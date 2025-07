Ta woda psuje smak napoju z SodaStream! Lepiej tego nie wlewaj

Zwykła kranówka czy woda filtrowana? A może jeszcze coś innego? Sprawdzamy, jaka woda najlepiej nadaje się do SodaStream, co wpływa na smak oraz jak uniknąć problemów z urządzeniem i butelkami.

Jaką wodę wlewać do SodaStream?

Kto kupił SodaStream, ten wie, że pierwsze próby gazowania wody bywają zaskakujące. Jedni są zachwyceni, inni kręcą nosem, że "ze smakiem jest coś nie tak". Prawda jest taka, że wszystko zaczyna się od samej wody. Choć urządzenie poradzi sobie prawie z każdą, nie każda smakuje dobrze po nasyceniu CO2. W tym artykule rozwiewamy wątpliwości: jaką wodę warto wlewać do SodaStream i czego unikać.

Reklama

Woda z kranu – czy to dobry pomysł?

Zacznijmy od najbardziej oczywistego źródła – kranówki. W większości polskich miast jakość wody z sieci jest dziś naprawdę niezła. W Łodzi uruchomiono np. całą kampanię promocyjną pod hasłem "łódzka woda najlepsza", aby zachęcić do picia i uspokoić wszystkich, że kranówka jest bezpieczna.

Woda wodzie jest jednak nierówna – w jednych regionach jest miękka, w innych twarda i wyraźnie „wapienna”. I to właśnie ten smak (czy raczej posmak) potrafi wyjść na pierwszy plan po gazowaniu. Jeśli po pierwszych próbach stwierdzisz, że coś Ci nie gra, niekoniecznie chodzi o samo urządzenie – być może po prostu Twoja kranówka smakuje w specyficzny sposób i trudno będzie to zmienić.

Dzbanek filtrujący – złoty środek

Warto postawić na dobry dzbanek filtrujący. Nie jest to duży wydatek, a przefiltrowana woda to często najlepszy kompromis między wygodą a jakością. Filtr pozwala pozbyć się części chloru, metali i ewentualnych zanieczyszczeń z rur, co przekłada się na lepszy smak – nie tylko po gazowaniu. To też najczęstsze rozwiązanie wśród użytkowników SodaStream – i nie bez powodu. Woda po filtrze jest czystsza, lepiej „przyjmuje” dwutlenek węgla, a cały napój ma bardziej neutralny profil smakowy. Jest jeszcze jeden plus – nie generujesz plastiku, nie dźwigasz zgrzewek, a butelki SodaStream będą Ci wdzięczne – bo mniej osadów to mniejsze ryzyko odbarwień czy nieprzyjemnego zapachu.

W tym miejscu mógłbym jeszcze zaproponować wodę mineralną lub źródlaną, jako rozwiązanie, z którego można skorzystać w połączeniu z SodaStream, ale mam wrażenie, że nie po to kupujemy saturator, żeby dalej sięgać po butelki ze sklepu.

Zimna woda = lepsze bąbelki

Podobno korzystanie z zimnej wody robi dla niektórych dużą różnicę. Nie letniej, nie „z blatu”, tylko dobrze schłodzonej – najlepiej z lodówki. Dlaczego? Z fizycznego punktu widzenia zimna woda lepiej rozpuszcza gaz. W praktyce oznacza to, że przy tej samej liczbie „psiknięć” masz więcej bąbelków, mocniejsze nagazowanie i lepszy smak. Do tego napój od razu nadaje się do picia i nie trzeba czekać, aż się schłodzi lub dodawać lodu.

Czego unikać – najczęstsze błędy

Nie każda woda, nadaje się do SodaStream.

Nie gazuj wrzątku ani gorącej wody – to nie tylko nieskuteczne, ale może też uszkodzić butelkę.

Unikaj wody smakowej lub z dodatkami – jeśli ma w sobie cukier, sok czy aromaty, to nie dość, że może wybuchnąć w trakcie gazowania, to jeszcze może negatywnie wpłynąć na samo urządzenie.

Nie używaj mocno mineralizowanej wody – może zostawić osad w butelce i zmienić smak napoju na bardziej, „metaliczny”.

Choć głównym tematem jest woda, warto wspomnieć o butelkach. Producent zaleca stosowanie oryginalnych butelek SodaStream. Są wykonane z materiałów odpornych na wysokie ciśnienie i bezpiecznych dla zdrowia.

Reklama

Co najlepiej wlać do SodaStream?

Jeśli zależy Ci na smaku i wygodzie, złotym środkiem jest przefiltrowana woda z kranu – tania, bez plastiku i dobrze nadająca się do gazowania. Dobrze schłodzona pozwoli stworzyć napój, który nie odbiega od sklepowych „bąbelków”. Woda butelkowana? Może być, jeśli wybierzesz wersję niskozmineralizowaną. Pytanie, czy nie jest to w pewien sposób sprzeczne z ideą gazowania wody w domu. Woda prosto z kranu? Jak najbardziej, o ile mieszkasz w miejscu, gdzie ma ona dobry smak.