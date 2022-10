Jaka najlepsza klawiatura do 200 zł? Oto aktualne zestawienie polecanych klawiatur w rozmiarze 100% (full-size) oraz 80% (TKL) do około 200 zł, nie tylko do gier, ale także do biura, pisania, dla programisty. Priorytetem jest, by w zestawieniu były klawiatury mechaniczne, ale nie zawsze budżet na to pozwala. W tym segmencie pojawiły się klawiatura hybrydowa. Wśród polecanych: Krux Comet RGB, Redragon K630 DragonBorn, Krux Atax Pro RGB Gateron.

W przedziale cenowym do ok. 200 zł występują nie tylko klawiatury 100% (Full-Size) oraz 80% (TKL), mamy też ciekawe propozycje w rozmiar 60%. Zobacz całe zestawienie polecanych klawiatur z podziałem na przedziały cenowe.



AKTUALIZACJA: Październik 2022

Najlepsze klawiatury do 200 zł, rozmiar 100% (full-size)

Krux Comet RGB



Krux Comet RGB to klawiatura mechaniczna ze strefowym podświetleniem RGB, której cena zaczyna się od 130 zł. W tej kwocie mamy do czynienia z klawiaturą pełnowymiarową na przełącznikach mechanicznych Outemu Brown bądź Outemu Blue (do wyboru). Cechuje się dobrą jakością wykonania, wykończona jest aluminiowym topem ze szczeliną wokół, która przepuszcza podświetlenie, przez co uzyskujemy bardzo ciekawy efekt aury wokół podstawowych klawiszy. Samo RGB wygląda żywo, przez co przykuwa oko, a przełączniki Outemu sprawują się zauważalnie lepiej od niemarkowych klonów, choć do ideału wciąż im daleko. Pomimo tego, jest to bardzo opłacalna konstrukcja. Obecnie jest ona dostępna w promocyjnej cenie 99 złotych w kilku sklepach internetowych!

Genesis Thor 300 RGB



Genesis Thor 300 RGB to propozycja klawiatury mechanicznej w rozmiarze 100% z pełnym podświetleniem RGB, o dobrze spasowanej i solidnej konstrukcji wspartej aluminiowym topem. Zastosowano w niej przełączniki Outemu Brown bądź Outemu Red, na których to osadzono nieścieralne nakładki stworzone w procesie Double Injection. Dzięki temu otrzymujemy bardzo wytrzymałą konstrukcję, która w połączeniu z przełącznikami mechanicznymi zapewnia dobre wrażenie z użytkowania. Jej cena zaczyna się od ~200 zł.

MSI Vigor GK30



Klawiatura hybrydowa MSI Vigor GK30 ma dobrze spasowane elementy plastikowe. Przełączniki tej klawiatury to nietypowe przełączniki hybrydowe, łączące cichość membrany i stosunkowo podobne odczucia z korzystania jak w przypadku mechaników. Dostępne jest strefowe RGB, kompatybilne z MSI Mystic Light, przez co możliwym jest połączenie efektów świetlnych akcesoriów MSI za pomocą aplikacji. Cena tego produktu zaczyna się od 190 zł, a rozmiar to naturalnie 100%. Urzeka w szczególności jakością wykonania oraz swoimi egzotycznymi przełącznikami, które przekonują wielu ze względu na charakterystykę.

Najlepsze klawiatury do ~200 zł, 100% (full-size) Krux Comet RGB MSI Vigor GK30 Genesis Thor 300 RGB Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Hybrydowy Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil wysoki profil Podświetlenie Strefowe RGB Strefowe RGB RGB Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover 6-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak brak cena 100-130 zł 190 zł 195-220 zł

Najlepsze klawiatury do 200 zł, rozmiar 80% (TKL)

Krux Atax RGB Pudding - Gateron Yellow



Krux Atax RGB Pudding to właściwie klon przedstawionego w tym przedziale cenowym Ataxa Pro RGB, jednakże tę edycję wyróżnia jedna rzecz - zastosowanie nakładek Pudding PBT. Zdecydowanie przyciąga to uwagę, gdyż nakładki Pudding intensyfikują efektowność podświetlenia, niestety łapiące delikatny downgrade, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia ze strefowym RGB. Przełączniki Gateron Yellow to prawdziwa perełka w oku pasjonatów, gdyż pospolicie uważa się je za najlepsze, tanie przełączniki mechaniczne. Do dokładniejszego opisu ich charakterystyki odsyłamy na stronę o przełącznikach mechanicznych. Zaskakujący jest również fakt, iż cena nie ulega znacznemu wzrostowi i wynosi 220 zł.

Krux Atax Pro RGB Gateron



Atax Pro RGB to już właściwie żywa legenda klawiatur mechanicznych, która kupuje swoją atrakcyjną ceną, pełnym podświetleniem, budową Non float-key, RGB oraz bardzo dobrym wykonaniem jak na swój przedział cenowy. Spasowanie elementów korpusu jest bardzo dobre, metalowy top wzmacnia całą konstrukcję, nie słychać zgrzytów. Dostępne są trzy warianty przełączników, Gateron Blue, Red oraz Brown, a także osobna wersja osadzona na przełącznikach marki Outemu, których jakość jest znacznie gorsza, jednak odpowiednio spada też koszt zakupu. Cena wersji na "switchach" Gateron zaczyna się od ok 170 zł.

Modecom Volcano Lanparty 2



Modecom Volcano Lanparty 2 to bardzo ciekawa klawiatura osadzona na przełącznikach Gateron Blue lub Brown, co przy jej cenie, rozmiarze oraz jakości wykonania jest niesamowicie interesującym produktem. Jej cena zaczyna się od ok. 210 zł, przy okazji oferując nam pełne, efektowne podświetlenie RGB, odpinany przewód oraz mały smaczek jakim jest budowa Non float-key, co niesie ze sobą kilka pomniejszych benefitów. Klawiatura jest kompletna, dobrze spasowana, a przełączniki marki Gateron zapewniają bardzo dobre doznania pomimo niewygórowanej ceny.

Najlepsze klawiatury do ~200 zł, 80% (TKL) Krux Atax Pro RGB - Gateron Krux Atax RGB Pudding - Gateron Yellow Modecom Volcano Lanparty 2 Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB RGB Klawisze multimedialne 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) 12 (kombinacje z Fn) Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak brak cena 190-230 zł 220-240 zł 205-220 zł

Najlepsze klawiatury do 200 zł, rozmiar 60%/65%

Krux Neo PRO RGB Wireless

Krux Neo Pro to rewelacyjna propozycja bezprzewodowej klawiatury 60%, która oferuje bardzo jakościowe przełączniki Gateron w 3 wersjach kolorystycznych: Red, Brown oraz Blue. Jakość wykonania jest bardzo solidna, posiada pełne RGB oraz wcześniej wspomnianą bezprzewodową możliwość połączenia poprzez Bluetooth. Warto nadmienić, że występuje biały wariant tej klawiatury, jednakże nie mamy tam do czynienia z wyborem switchy, a zostaje narzucony jeden kolor od firmy Gateron - Yellow, który osobiście bardzo polecam. Cena klawiatury zaczyna się od 220 zł, a koszt białej wersji wzrasta o 10 zł.

Redragon K630 DragonBorn

Klawiatura 60% Redragon K630 z funkcją hot-swap

Klawiatura Redragon K630 DragonBorn to konstrukcja oferująca przełączniki Outemu Red w bardzo niskiej cenie zaczynającej się od ok. 139 zł. Jednocześnie, posiada pełnoprawne podświetlenie RGB a także funkcję Hot-swap, umożliwiającą wymianę przełączników bez konieczności lutowania (kompatybilność z przełącznikami Outemu). Dostępność takiej funkcji sprawia, że klawiatura w swoim pułapie cenowym jest bardzo łakomym kąskiem, a wymiana przełączników na inne może sprawić, że konstrukcja przyniesie zupełnie inne wrażenia z pracy czy grania.

Motospeed CK62



Klawiatura Motospeed CK62 to produkt oferujący niewielkie rozmiary, połączone z przełącznikami Outemu Red oraz Blue z funkcją łączenia bezprzewodowego poprzez Bluetooth. Dzięki temu staje się niezwykle przenośnym oraz poręcznym akcesorium, które możemy w łatwy sposób wykorzystać do komfortowej bezprzewodowej pracy. Posiada podświetlenie RGB, a sama klawiatura dostępna jest także w kolorze białym, co wielu użytkownikom może przypaść do gustu. Problemem tego rozwiązania jest zarazem delikatnie rosnąca cena, która w przypadku czarnej wersji zaczyna się od ok. 190 zł, jednakże wariant biały przekracza wskazany budżet. Klawiatura kupuje przede wszystkim swoją funkcją bezprzewodowego łącza.

Najlepsze klawiatury do ~200 zł, 60/65% Redragon K630 DragonBorn Motospeed CK62 Krux Neo PRO RGB Wireless Mechanizm aktywacyjny Mechaniczny Mechaniczny Mechaniczny Profil klawiszy wysoki profil wysoki profil wysoki profil Podświetlenie RGB RGB RGB Klawisze multimedialne brak 12 (kombinacje z Fn) brak Key-Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover N-Key Rollover Podpórka pod nadgarstki brak brak brak cena 120-150 zł 180-210 zł 215-230 zł

