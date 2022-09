Klawiatura mechaniczna, hybrydowa czy membranowa? Jaka będzie najlepsza do gier, jaka do pisania, a jaka dla programisty czy do biura? Oto aktualne zestawienie polecanych klawiatur nie tylko dla graczy (tzw. gamingowe), ale także dla osób, które pracują przy komputerze z podziałem na wielkość (100%, TKL, 60%), a także przedziały cenowe: 100, 200 oraz 300 zł. Doradzimy również w kwestii doboru optymalnych przełączników mechanicznych.

Najlepsza klawiatura do gier niekoniecznie będzie optymalną propozycją do pisania czy do pracy. Z drugiej strony, świetna z punktu widzenia np. programisty klawiatura membranowa wpłynie negatywnie na osiągi w grach. Klawiatury z membraną cechują się bowiem większym opóźnieniem na wciśnięty klawisz, a także nie zapewniają doznań typowych dla klawiatur mechanicznych. Gdzieś pomiędzy są klawiatury hybrydowe, których cena jest bardziej korzystna i dostarczają pewną namiastkę odczuć znanych z przełączników mechanicznych. Aby lepiej poznać różnice pomiędzy klawiaturami membranowymi, hybrydowymi, a mechanicznymi, odsyłamy do odrębnego materiału na ten temat.

Spis treści

Na co zwracać uwagę przy wyborze klawiatury membranowej?

Klawiatury membranowe są rynkowym standardem w kwestii wyboru, ze względu na łatwą przystępność, najczęściej niską cenę i szeroką dostępność. Kluczowymi parametrami, na które powinniśmy zwracać uwagę to przede wszystkim funkcja “N Key Rollover”, odpowiadająca za możliwość wciśnięcia pewnej, określonej liczby klawiszy przy poprawnym odczycie. Te najtańsze potrafią gubić się już przy trzech jednocześnie wciśniętych klawiszach.

Membrany w klawiaturze SteelSeries Apex 3

Kolejnym parametrem jest zdecydowanie podświetlenie, które zazwyczaj ma być efektowne, dlatego często rezygnujemy z konstrukcji, które nie spełniają tego parametru dostatecznie dobrze. Podświetlenie też, szczególnie to jednokolorowe, ma funkcję praktyczną: przy ograniczonym podświetleniu łatwiej jest pisać na takiej klawiaturze.

SteelSeries Apex 3 - klawiatura membranowa

Trzecim parametrem jest ogólna jakość wykonania korpusu, by nasza klawiatura membranowa mogła dobrze sprawować się latami. Nieznaczne uginanie pod naszymi palcami, czy też brak trzasków oraz dobre spasowanie elementów to rzeczy, które bynajmniej nie są standardem w przypadku każdej klawiatury membranowej, dlatego warto zwracać na nie uwagę. Sama jakość plastiku jest oczywiście równie ważna.

Klawiatury hybrydowe oraz ich kompromisowość

Hybrydowy przełącznik w klawiaturze Razer Ornata

Klawiatury hybrydowe są często pomijanym typem klawiatur, które miały przynieść kompromis pomiędzy niesatysfakcjonującą pracą klawiatur membranowych, a bardzo głośną charakterystyką pracy przełączników mechanicznych. Posiadają membranę na powierzchni płytki drukowanej jak przy tych pierwszych, uwzględniając również mechanizm odpowiedzialny za „klik” z tych drugich. Niestety, zazwyczaj okazują się niezbyt udaną „chimerą”, która przypomina bardziej klawiatury nożycowe znane z laptopów, niż faktycznie udaną propozycję kompromisową dla graczy. Więcej o klawiaturach hybrydowych oraz różnicach względem np. membranowych przeczytasz tutaj.

Mechanizm przełącznika hybrydowego

Funkcja „Anti-Ghosting” i „N-Key Rollover”

„Anti-Ghosting” to funkcja spotykana w klawiaturach, szczególnie tych tańszych, która ma za zadanie eliminację błędnych odczytów wciśniętych klawiszy, tzw. duchów, nawet gdy nie zostały one dotknięte. Dzieje się tak, podczas wciskania kilku klawiszy jednocześnie – wówczas prostsza konstrukcja klawiatury potrafi błędnie odczytać jakoby jeszcze inny klawisz został wciśnięty. „Anti-Ghosting” ma temu zapobiegać.

„Key Rollover” określa maksymalną liczbę jednocześnie wciśniętych klawiszy, dalej zachowując ich poprawny odczyt przez nasz komputer, bez błędów. Parametr w szczególności ważny dla graczy, którzy często muszą przytrzymywać wiele klawiszy na raz dla osiągnięcia najlepszych możliwych wyników oraz zapewnienia sobie maksimum doznań. Zazwyczaj, mamy do czynienia z „Key Rolloverem” na trzech poziomach:

6-Key Rollover (6KRO) - 6-Key Rollover informuje nas o tym, iż docelowo wcisnąć możemy 6 klawiszy jednocześnie, z czego każdy zostanie odczytany.

10-Key Rollover (10KRO) - Key rollover na poziomie 10 klawiszy informuje nas o tym, iż bez żadnych przeszkód powinniśmy móc wcisnąć do 10 klawiszy jednocześnie i każdy z nich zostanie zarejestrowany.

N-Key Rollover (NKRO) - mówi nam, iż nie ma odgórnego progu maksymalnie wciśniętych klawiszy, zachowując poprawny odczyt wszystkich z nich. Oznacza to, że liczba wciśniętych klawiszy ograniczona jest liczbą użytych palców i liczbą klawiszy na klawiaturze.

By poprawnie zrozumieć różnicę między „Anti-Ghosting”, a „Key Rollover” posłużmy się kilkoma przykładami:

Klawiatura 6-Key Rollover bez Anti-Ghosting przy wciśniętych 6 klawiszach może fałszywie zarejestrować siódmy, który w rzeczywistości nie został wciśnięty.

Klawiatura 6-Key Rollover z funkcją Anti-Ghosting przy wciśniętych 6 klawiszach odczyta je wszystkie prawidłowo i nie pojawi się błędny odczyt kolejnego. Oczywiście 7. klawisz rzeczywiście wciśnięty nie zostanie zarejestrowany.

Klawiatura N-Key Rollover teoretycznie nie wymaga funkcji Anti-Ghosting, gdyż każdy klawisz ma wydzieloną (odseparowaną) rejestrację aktywacji, a tym samym efekt „ducha” nie powinien się pojawiać.

Podświetlenie i jego typy

Podświetlenie klawiatury stało się niejako jej wizytówką. Obecnie, bardzo rzadko wybieramy modele, które nie posiadają pełnego podświetlenia RGB, a co dopiero takich, które nie posiadają żadnego podświetlenia. Najbardziej pożądanym jest oczywiście podświetlenie RGB, które zapewnia maksimum swobody i możliwości personalizacji, co potęgują również sami producenci, oferujący własne oprogramowanie do zarządzania podświetleniem. W tańszych propozycjach dosyć często spotyka się podświetlenie jednokolorowe, strefowe, a czasem nawet swoiste „choinki”, gdzie każdy rząd klawiszy posiada inny kolor.

Podświetlenie RGB - najczęściej spotykane podświetlenie, które zapewnia najlepszą jego jakość, przez duże możliwości personalizacji i efektowność. Podświetlenie znajduje się w przełączniku bądź pod nim, w zależności od typu klawiatury jaki posiadamy, przez co efekty świetlne wyglądają zdecydowanie najlepiej. Z tym rozwiązaniem rośnie często również cena.

Warto tutaj zaznaczyć, że producenci pozwalają sobie stosować nazewnictwo „RGB” wobec klawiatur, które w rzeczywistości mają podświetlenie wielokolorowe, ale bez możliwości konfiguracji lub z mocno ograniczoną paletą kolorów jak i regulacją stref. Za każdym razem polecamy to sprawdzać szczegółowo, my oczywiście w naszym rankingu wyraźnie zaznaczamy, z jakim podświetleniem mamy do czynienia.

Podświetlenie strefowe osiąga się najczęściej poprzez wykorzystanie kilku diod w kolorach czerwonym, niebieskim oraz zielonym, które poprzez mieszanie kolorów tworzą aurę. Drugim typem podświetlenia strefowego jest zastosowanie kilku kolorów diod na różnych sekcjach klawiatury, co również tyczy się podświetlenia typu „choinka”. Mniej efektowny, aczkolwiek dalej cieszący oko efekt, niestety zwykle niepozwalający na edycję czy personalizację.

Strefowe podświetlenie

Podświetlenie jednokolorowe oznacza zazwyczaj zastosowanie diod tego samego koloru, często w celach ograniczenia kosztów produkcji. I tutaj mamy do czynienia z umieszczeniem diod pod samymi klawiszami, bądź zastosowanie kilku w centrum klawiatury, z których światło następnie rozchodzi się po całej powierzchni. W takim wypadku jesteśmy zmuszeni do wykorzystywania jednego koloru, co nie jest tak widowiskowe, jednak i tak mocno poprawia to komfort pracy czy zabawy po zmroku. Jednokolorowe podświetlenie nie wyklucza stosowania efektów, które co prawda ograniczone są do jednego koloru, ale i tak odpowiednia konfiguracja potencjalnie daje możliwość zastosowania naprawdę ciekawych wzorów, np. fali itd.

