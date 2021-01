Co się stanie, jeżeli USA zbanuje Xiaomi i inne chińskie firmy? Nic dobrego

Na rynku powstałaby wyrwa, której żadna z tych firm nie byłaby w stanie zapewnić, ponieważ w kategorii telefonów za ~1000 zł (czyli tej najpopularniejszej wśród konsumentów) żadna z tych firm nie prezentuje dziś konkurencyjnych rozwiązań, albo zwyczajnie – nie istnieje. Być może z jakąś propozycją mogłoby wyjść LG, które będzie outsourcingowało tworzenie i produkcję najtańszych modeli, ale nie zmienia to faktu, że wskutek takiej polityki ceny smartfonów nieubłaganie poszybują w górę. Wystarczy zobaczyć zestawienie najtańszych flagowców i najtańszych telefonów z 5G, by zobaczyć, jaka jest obecnie różnica w kosztach pomiędzy urządzeniami chińskich marek a resztą świata. Nie wspominam tu nawet o tym, że rozwój sieci 5G stanie w miejscu, ponieważ to chińskie firmy w dużej mierze odpowiajś za budowę infrastruktury.

Czy ban na kolejne chińskie firmy to koniec popularności usług Google?

Warto też w tym momencie zaznaczyć, że wycięcie z rynku było dla Huawei tak bolesne, ponieważ w Stanach i krajach Europy nie da się sprzedawać telefonu bez usług Google. Albo raczej można, ale jest to piekielnie trudne. Wszystko dlatego, że z tych usług korzystają wszyscy a takie instytucje jak banki nie udostępniają swoich aplikacji na Androida poza Google Play. Jeżeli jednak faktycznie ban objąłby dużą część chińskich firm, to mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że telefony z GMS będą w globalnej mniejszości. Alternatywą dla zbanowanych może być natomiast przyłączenie się do tworzonego przez Huawei Harmony OS. O ile póki co mamy dopiero zapowiedzi jego świetlanej przyszłości, niewykluczone, że w wypadku tak drastycznych rynkowych zmian chiński OS może stać się siłą, z którą będą musieli liczyć się wszyscy. Pamiętajmy bowiem, że plany Huawei zakładają udostępnienie systemu na wiele już istniejących smartfonów. Jeżeli to samo stałoby się w przypadku smartfonów Xiaomi, Oppo czy realme, HarmonyOS mógłby w krótkim czasie (choć oczywiście nie od razu) stać się nawet najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie.