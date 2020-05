Uwaga wszyscy posiadacze Xiaomi. Firma szpieguje każdy wasz ruch!

Tłumaczenie Xiaomi nr 2 – wszystkie dane są szyfrowane, więc są bezpieczne

W dalszym ciągu wypowiedzi rzecznik powiedział, że jeżeli już Xiaomi zbiera dane, to są one szyfrowane, więc nie ma ryzyka, że jakakolwiek niepożądana osoba zrobi z nich użytek na szkodę użytkownika (co brzmi trochę tak, jakby Xiaomi było tą „pożądaną”). Jak pokazał Ciring – było to kłamstwo, ponieważ o ile dane są faktycznie zaszyfrowane, to wykorzystany do tego algorytm base64 jest możliwy do odkodowania w kilka sekund. Samemu specjaliście tyle właśnie zajęła zamiana wysyłanego na serwery Alibaby pliku w informacje o swojej aktywności w sieci.

Tłumaczenie Xiaomi nr 3 – szanujemy prywatność użytkowników

Jednym ważniejszych punktów rozmowy było to, że firma Xiaomi nie zbiera danych przeglądarki, kiedy użytkownicy tego nie chcą, czyli w trybie incognito. Rzecznik był o tym tak przekonany, że nie zmienił zdania nawet w momencie, w którym redaktor Forbesa przedstawił mu nagranie, na którym widać, jak zapytanie „porn” wpisane w trybie incognito w wyszukiwarkę jest wysyłane na serwery firmy.

Jedyne co rzecznik odpowiedział na ten film, to:

Ten film przedstawia zbieranie anonimowych danych przeglądania, co jest jednym z najczęstszych rozwiązań stosowanych przez firmy w celu poprawy ogólnej wygody korzystania z przeglądarki poprzez analizę informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika

Innymi słowy: problemu nie ma, proszę się rozejść.

Telefony Xiaomi to „backdoory z funkcją dzwonienia”

Nie da się określić dokładnie, które urządzenia Xiaomi, Redmi czy POCO służą do zbierania danych użytkowników. Nie wiadomo też, czy po takim skandalu firma zaprzestanie swoich działań. Nie jest to bowiem pierwszy przypadek, gdy chińska firma sprzedawała swoje telefony w niskich cenach, a wraz z nimi dostarczała oprogramowanie pozwalające szpiegować kupujących. Lata temu na podobnym procederze zostało przyłapane ZTE. Problem polega na tym, że patrząc na nowe urządzenia Xiaomi, nie mamy tu do czynienia z budżetowcami sprzedawanymi poniżej swojej rynkowej ceny, ale z pełnoprawnymi flagowcami, także pod względem kwoty, którą przyjdzie za nie zapłacić. Oczywiście, to czy telefon jest drogi czy tani nie ma wpływu na to, że szpiegowanie użytkowników jest procederem skrajnie nieetycznym.