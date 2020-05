Czy doczekamy się polskiego telefonu ze Snapdragonem? Przedstawiciel MyPhone rozwiewa wątpliwości

Trudno jednak jednoznacznie odpowiedzieć, które modele danej firmy są lepsze, które gorsze. Zawsze staramy się, aby smartfony naszej firmy, nawet w cenie ok. 500 zł, były możliwie najlepsze i czerpały z rozwiązań zastosowanych w droższych modelach. Przykładowo – wprowadzaliśmy jako pierwsi w kraju kolejno: najtańsze smartfony z ekranem 18×9, z NFC, czy ekranem o wielkości 6 cali. Plusem naszych rozwiązań jest też to, że są ogólnodostępne, oferowane wraz z licznymi dedykowanymi akcesoriami jak nakładki czy szkła hartowane.

Nasze firmowe rozwiązania są również bezpieczne – posiadamy we Wrocławiu dział softu oraz serwery, co pozwala nam samodzielnie udostępniać aktualizacje Over The Air (OTA). W innych przypadkach, dzięki współpracy z Google, otrzymujemy ewentualne alerty o błędach czy zagrożeniach dużo wcześniej, co pozwala błyskawicznie reagować wdrażając rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. W skrajnych przypadkach współpracowaliśmy też z różnymi organizacjami jak np. CERT Polska, czy amerykańskim FBI. Jesteśmy więc mocno zdeterminowani, aby zapewniać użytkownikom naszych urządzeń maksymalne bezpieczeństwo i ochronę.

Nieocenioną kwestią jest także pełne wsparcie posprzedażowe – dział obsługi klienta, serwis i naprawa w Polsce, czego chińskie firmy w naszej kategorii nie zapewniają. To wszystko jest dla nas bardzo ważne, a dodam, że zatrudnienie oraz kapitał mPTech są całkowicie Polskie, co z punktu widzenia biznesu i gospodarki też jest istotne. Tym samym zapewniamy wiele miejsc pracy w Polsce i przychód dla lokalnych partnerów, a podatki trafiają do budżetu naszego państwa.

mPTech to nie tylko dystrybucja, ale też produkcja – część z telefonów firmy jest projektowana w Polsce. Jak wygląda taki proces produkcyjny?

Piotr Spychalski: Tak, mamy bardzo duży udział przy projektowaniu większości produktów, optymalizacji ich specyfikacji, wyglądu aż po same opakowania i materiały dodatkowe. W przypadku modeli myPhone i HAMMER zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie poszczególnych modeli w 100% w kraju. Tak było w przypadku chociażby klasyków: myPhone ONE czy HAMMER Patriot, a także smartfona HAMMER Explorer. Za koncepcję i projekt Patriota odpowiadało studio projektowe Ergo Design z Krakowa, natomiast za projekt Explorera eksperci HAMMER wspomagani przez międzynarodowy zespół specjalistów.

Stworzenie nowego produktu od podstaw to bardzo duży wysiłek organizacyjny, ponieważ wymaga czasu – licznych spotkań i wielu etapów ciągłej weryfikacji i zmian. Wyzwanie stanowi zawsze także pogodzenie zarówno podświadomych motywacji, potrzeb konsumentów, jak i wizji grupy projektowej oraz możliwości produkcyjnych fabryki. Naturalnie, trzeba też być świadomym kosztów i mieć na uwadze cenę finalnego produktu, aby ta była po prostu atrakcyjna dla wszystkich. Niezależnie – każdorazowo dany projekt realizujemy krok po kroku, metodycznie, a w centrum uwagi zawsze stawiamy docelowego użytkownika produktu.

Zaczynamy więc od analizy rynku i konkurencji, sprawdzamy co aktualnie jest dostępne i jak się sprawdza. Czerpiemy również z własnego bogatego doświadczenia oraz wiedzy wewnętrznych specjalistów z zakresu: produktu, kontroli jakości, marketingu i sprzedaży oraz bazujemy też na informacji zwrotnej od Klientów i kontrahentów. Kluczowe jest, aby projektowany model jednocześnie wyróżniał się w swojej kategorii i spełniał oczekiwania stawiane urządzeniom dla danego typu. Po weryfikacji stanu wiedzy, zebraniu materiałów i wytycznych, testujemy wybrane modele i rozwiązania w warunkach wyczynowych, zgodnych z przeznaczeniem sprzętu. Po tym etapie powstają koncepcje nowości, a wybrane rozwiązania z opracowanych rysunków i schematów modelujemy i te konkretne testujemy dalej.

Po testach prototypów wybieramy do dalszego rozwoju jedną koncepcję, udoskonalamy ją i poddajemy pod ocenę wybranych grup testowych. Gdy ewentualnie pojawią się kolejne ważne sugestie zmian, ulepszenia, to staramy się je wdrożyć, a jeżeli produkt – forma i funkcje zadowalają użytkowników i pozostałych zaangażowanych w proces, to etap projektowy zostaje zamknięty, a model wchodzi w fazę wdrożenia do produkcji pod naszym nadzorem. Kluczowe są oczywiście szczegóły, zastosowane komponenty świadczące o parametrach i wydajności modelu oraz materiały i tworzywa. Dalej to już kwestie softu, certyfikacji Google i Androida, testowanie kolejnych próbek i próbki finalnej. Co istotne, w przypadku Explorera praca projektowa nie zakończyła się w momencie jego produkcji. Ten proces trwa cały czas, ponieważ chcemy zaoferować klientom kompletny pakiet akcesoriów w tym m.in. dodatkową, zewnętrzną baterię, a niebawem także HAMMERA Explorer PRO.

Podsumowując, w przypadku tych modeli: One, Patriot czy Explorer nie ma szans na rynkowe klony. Są to produkty unikalne, z kategorii Original Design Manufacturer, choć słyszałem już głosy, że Chińczycy próbują naśladować naszego Patriota.

Przechodzimy tu płynnie do chyba najciekawszego pytania – skoro jesteście w stanie wyprodukować konkurencyjny telefon z niższej półki, to czemu by nie zaatakować średniej i wyższej? Czy taki proces produkcyjny bardzo różniłby się od obecnego? Jakie byłyby główne wyzwania?

Piotr Spychalski: Mieliśmy już pojedyncze próby wejścia w inne kategorie, a najdroższym smartfonem myPhone był do tej pory myPhone X PRO – model, który debiutował w drugiej połowie 2016 roku w cenie 1299 zł. Co ciekawe Klienci nadal pytają o jego kolejną generację, podobnie jak w przypadku modeli myPhone S-Line czy Luna. X PRO to był 5,5-calowy model z czytnikiem linii papilarnych, utrzymany w wyjątkowej, atrakcyjnej stylistyce, który jednocześnie oferował dobrą wydajność za sprawą procesora Helio P10 z ośmioma rdzeniami oraz 4GB pamięci RAM. Posiadał USB-C oraz aparat 21 Mpx, więc w żaden sposób nie ustępował nawet droższym i bardziej renomowanym konkurentom w tamtych czasach.

Osobną kwestią jest HAMMER i kategoria wzmocnionych urządzeń, ponieważ te smartfony i telefony przez wzgląd na inny proces produkcyjny oraz zastosowane elementy obudowy i nieco inne rozwiązania, są nieco droższe na starcie od zwykłych modeli w podobnej specyfikacji. Tu mamy też większy wachlarz możliwości, a ceny obecnie oferowanych smartfonów wahają się między 399 zł, a 1699 zł.

Jednak z perspektywy czasu i po analizie doświadczeń, najlepiej czujemy się poruszając się w kategorii tańszych smartfonów. Kluczowy jest bowiem fakt, że duzi gracze, ogólnoświatowe marki z ogromnymi wolumenem sprzedaży i budżetami na promocję, na dobre zawłaszczyły wyższe półki i z powodzeniem na nich funkcjonują.

Czyli w skrócie – czy doczekamy się polskiego flagowca ze Snapdragonem 8XX?

Piotr Spychalski: Nie, przynajmniej nie w obecnym czasie, ponieważ chipsety Snapdragon dedykowane są urządzeniom z wyższych półek. Ich zastosowanie przełożyłoby się na wzrost ceny urządzenia, bądź byłoby wdrożone kosztem innych parametrów, co raczej w niskim segmencie nie skończyłoby się dobrze dla użytkowników.

Wracając jeszcze do kwestii produkcyjnych – jakie są cele mPTech na najbliższy czas? Czego mogą spodziewać się klienci?

Piotr Spychalski: Mamy wiele planów i pomysłów zarówno na bliską przyszłość – tzn. w perspektywie roku, jak i dalszej przyszłości – kilku lat. Jeżeli chodzi o ofertę produktową, czyli to co najbardziej interesuje klientów, to nieprzerwanie, konsekwentnie robimy swoje, czyli zabiegamy, aby elektronika użytkowa i urządzenia mobilne cechowały się atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny i żeby były przystępne dla każdego. Stąd w przyszłości będzie można spodziewać się kilku ciekawych nowości, lecz też przełomowych produktów jak np. pierwsze w naszej ofercie smartfony z eSim, czy wreszcie zapowiadany HAMMER Explorer PRO oraz akcesoria dodatkowe w postaci baterii zewnętrznej i uchwytu rowerowego. Bliska przyszłość to też dalszy rozwój aplikacji 4family, umożliwiającej lepszę opiekę zdalną nad bliskimi – seniorami i dziećmi, i oferty kompatybilnych z nią rozwiązań w postaci chociażby smartwatcha czy smartbanda. Podobnie, czeka nas również rozwinięcie oferty HAMMER o inne urządzenia niż tylko smartfony i telefony.

Mocno staramy się także o stworzenie spójnej i odpowiedniej oferty dla przedsiębiorstw i kanału B2B z profesjonalistami. Stąd oferta mPTech wzbogaci się m.in. o wzmocniony skaner kodów QR i kreskowych, a także o nowoczesne telefony stacjonarne na kartę SIM. Zabiegamy, aby wybrane modele HAMMER znalazły się w Programie Android Enterprise Recommended, co sprawi że HAMMER jeszcze lepiej sprawdzi się w biznesie. Oczywiście w tle pracujemy nad unowocześnieniem rozwiązań własnych usług, kanałów sprzedaży oraz rozwinięciem współpracy z Google i Androidem. Na pewno będziemy o wszystkim informować na bieżąco i już nie możemy doczekać się wdrożenia projektów, nad którymi pracujemy. Będzie kilka ciekawostek i niespodzianek, więc warto podpatrywać naszą działalność.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Jak więc widzicie – póki co niestety nie mamy co liczyć na to by powstało polskie urządzenie, które zaatakuje segment flagowców. Nie ma się co dziwić – mPTech uzyskało swoją pozycję dokładnie badając rynek i dostarczając konsumentom to, czego chcą. Ciężko więc od nich wymagać, by postawili na ryzykowny i kosztowny projekt, skoro z ich analiz wychodzi, że nie byłoby na niego popytu. Pozostaje więc czekać.

I liczyć na to, że upodobania Polaków kiedyś się zmienią i średnia/wyższa półka zacznie być dla naszych rodaków atrakcyjna.