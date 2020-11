TCL wchodzi na polski rynek. Ceny niskie, ale co za nie dostaniemy?

TCL to producent, który stoi za marką Alcatel. Pomimo tego, że smartfony tej firmy są już od jakiegoś czasu w sprzedaży, dopiero teraz przyszła pora na „oficjalną premierę”. Na niej dowiedzieliśmy się, jakie urządzenia w najbliższym czasie będą znajdować się pod tą marką w polskich sklepach. TCL póki co ograniczyło się do jednej serii, nazwanej numerem 10.

TCL 10 SE – najtańszy z braci

SE to bardzo rozpoznawalny symbol mniejszych i tańszych modeli. W tym wypadku o małych rozmiarach nie ma mowy, ponieważ ekran ma 6,5 cala, jednak rodzielczość tylko HD+, co może zaważyć na ostrości obrazu. Za działanie odpowiada tu bardzo podstawowy Helio P22 (sprzedawany m.in. w tańszym realme C2), aparat główny z 48 Mpix, i kamerę do selfie z 8 Mpix. Oprócz tego mamy 4 GB pamięci RAM, rozsądne 128 GB miejsca na dane, baterie 4000 mAh, 15 W ładowanie i NFC. Jest więc to budżetowiec z krwi i kości, jednak trzeba przyznać że w tej klasie duża część konkurentów jest w stanie zaoferować więcej za mniej.

TCL 10 Plus – średniak z ambicjami

Jeżeli chwaliłem realme, że w cenie 1300 zł zapewnia ekran AMOLED, tak muszę pochwalić TCL za to samo. Oprócz takiego ekranu (przekątna 6,47) mamy tu Snapdragona 665, zestaw aparatów 48 MPix + 8 MPix (szeroki kąt) + 2 MPix (makro) + 2 MPix (głębia) i przedni, 16 Mpix moduł. RAMu jest 16 GB, a miejsca na dane – 265 GB. Bateria ma tu o 500 mAh więcej i jest wspierana szybkim ładowaniem QC 3.0. Oczywiście – jest też NFC.

TCL 10 5G – top of the top, ale czy na pewno?

Teoretycznie telefon z 5G powinien znajdować się na szczycie, jeżeli chodzi o wyposażenie, jednak tutaj mamy mały krok wstecz. Zamiast AMOLEDa mamy bowiem IPS LCD (6,53 cala). Procesor to, bez zaskoczenia, Snapdragon 765G wspierany 6 GB pamięci RAM i (znowu) zaledwie 128 GB miejsca na dane. Aparat główny to 64 Mpix, szeroki kąt – 8 Mpix. Obok tego mam 5 Mpix makro i 2 Mpix rozpoznawanie głębi. Bateria i ładowanie – takei samo jak w modelu 10 Plus.

TCL – ceny w Polsce

Model SE będzie kosztował 699 zł, co sprawia, że musi konkurować z realme 7, natomiast TCL 10 Plus wyceniony został na 1399 zł, przez co przyszło mu się mierzyć z realme 7 Pro. Jako, że jestem świeżo po testach tych modeli, jestem pełen wątpliwości, czy dla TCL będzie to starcie wygrane. Oznacza to jednak tyle, że ceny tych modeli są dosyć atrakcyjne. Jak będzie wyceniony TCL 10 5G? To się okaże w najbliższym czasie.