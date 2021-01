Główny konkurent Huawei wstawia się za nim w swoim własnym kraju. Oczywiście – nie bezinteresownie

Ericsson wstawia się za Huaweiem. Grozi wyjściem ze Szwecji

Zarówno Ericsson jak i Huawei zajmują się budową infrastruktury 5G na skalę międzynarodową. Ci pierwsi stawiają maszty m.in. w naszym kraju. Niestety, ci drudzy mają w wielu państwach Europy takie same problemy jak u nas . Ostatnio w Szwecji, w skutek politycznych wątpliwości, włodarze państwa zadecydowali, że arbitralnie uniemożliwią tej firmie konkurowanie na swoim rynku. Sytuacja wydawała się beznadziejna dla chińskiego przedsiębiorstwa, jednak w ostatnich dniach zyskało ono niecodziennego sojusznika. Jest nim właśnie Ericsson, który, ustami swojego CEO Borje Ekholma w wywiadzie dla lokalnej gazety zapowiedział, jeżeli nie wycofają się z bana, to Ericsson się wycofa, ale… ze Szwecji. W rozmowie CEO przyznał, że rozmawiał z Anną Allberg, pytając o możliwość zmiany decyzji i potencjalnie – odwołania zakazu.

Piękny przypadek solidarności z konieczności

Zapewne wielu z was zaczęło się teraz zastanawiać, co też mogło skłonić Ericsonna do podjęcia tak drastycznych środków, aby utrzymać konkurencję na rodzimym rynku. W końcu w każdym normalnym przypadku odpadnięcie konkurenta z wyścigu, a szczególnie w takiej kwestii jak budowa masztów 5G, to moment, w którym strzelają korku od szampana. Jednak nie w tym, ponieważ w grę znów wchodzi geopolityka. Jeżeli bowiem Szwecja zbanuje Huaweia, istnieje szansa (potwierdzona raportami), że Chiny w odwrocie zbanują Ericssona. A jako, że jest to nieco większe państwo, odpowiadające za około 10 proc. przychodów szwedzkiej firmy, ta oczywiście szybko przekalkulowała sobie, co jej się bardziej opłaca. Jako, że wolałaby nie tracić chińskiego rynku, wolała zaryzykować i postawić wszystko na szali, by zachować konkurenta na szwedzkim gruncie.