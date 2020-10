Nokia 8.3 – podsumowanie

Czy Nokia 8.3 to dobry telefon dla Bonda? Nie jestem przekonany. Jej plusy to na pewno wysoka wydajność i długi czas pracy na baterii, a przez cały czas trwania testu zarówno 5G jak i NFC działało bez zarzutu. Zdecydowanie jednak nie jest telefon pozbawiony wad. Plastikowa obudowa nie do końca pasuje do tej półki cenowej, aparaty są co najwyżej przeciętne, a wbudowany przycisk Asystenta Google wkurza jak mało co. brakuje tu też takich elementów jak głośniki stereo, certyfikat wodoszczelności, czy jakiejkolwiek cechy, która pozwoliłaby polecić ten konkretny smartfon. Jeżeli bowiem chciałbym mieć smartfona z 5G wybrałbym raczej Motorolę Moto G 5G, a jeżeli chciałbym koniecznie wydać 3000 zł – postawiłbym np. na realme X50 Pro 5G. Nie zrozumcie mnie źle. Nokia 8.3 5G to bardzo przyjemny smartfon. Jego wadą jest to, że na rynku, na którym wszyscy grają bardzo agresywnie nie oferuje zbyt wielu argumentów, żeby wybrać akurat jego.

Plusy:

+ wygląd

+ wydajność

+ czas pracy na jednym ładowaniu

+ aktualizacje (Android One)

+ gniazdo minijack

Minusy:

– plastikowa konstrukcja

– przycisk od Asystenta Google

– przeciętne aparaty

– brak woodoporności

– brak głośników stereo

– wysoka cena