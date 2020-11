Huawei ze Snapragonem, ale bez 5G i pod pełną kontrolą USA

Jak się dowiedzieliśmy dziś, amerykańskie przedsiębiorstwo uzyskało możliwość współpracy z Huaweiem. Ocena tej decyzji może być dwojaka. Jeżeli jesteśmy optymistami, możemy powiedzieć, że jest to pierwszy krok do poluzowania relacji na linii Huawei – rząd USA. Jednak dużo bardziej prawdopodobne jest dla mnie, że jest to ostatni zabieg odchodzącej administracji, aby dodatkowo pognębić firmę. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, jest to uderzenie w jej finanse (zakładam że gotowe SoC będą droższe, Qualcomm będzie mógł zawołać za nie dowolną kwotę), a po drugie – będzie to sposób na kontrolowanie sprzedaży Huawei i upewnienie się, że nigdy nie odrodzi się na rynku. Licencja na współprace dotyczy bowiem „pewnych” produktów i jestem pewien, że dla administracji będzie to narzędzie do kontroli nad tym, by do Chin nie trafiły przypadkiem flagowe moduły. Ba, z tego, co wiadomo, póki co możliwa jest tylko współpraca pod kątem procesorów, które nie wspierają 5G. Patrząc, że dziś wszystkie najmocniejsze flagowe oraz średniopółkowe jednostki mają już 5G, jest jasne, że licencje na sprzedaż będą uzyskiwały wyłącznie tańsze i słabsze SoC.