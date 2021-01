Donald Trump rzutem na taśmę wpisuje Xiaomi na czarną listę USA

Prezydentura Donalda Trumpa zostanie zapamiętana zapewne z wielu przyczyn, ale jedną z nich z pewnością będzie usilna próba blokowania i banowania w Stanach Zjednoczonych wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z Chińską Republiką Ludową. O problemach, jakie ustępujący prezydent spowodował takim firmom jak Huawei i o jakichkolwiek podstawach dla wystawianych oskarżeń napisano już wszystko, więc wspomnę tu tylko, że kiedy światło dzienne ujrzała afera związana z tym, że Xiaomi zbierało dane o swoich użytkownikach bez ich zgody, popełniłem wpis, w którym zastanawiałem się (czysto teoretycznie) na ile możliwa jest konsekwencja w działaniach administracji prezydenta i nałożenie na Xiaomi takiego samego bana, jak w przypadku Huawei. Mijały miesiące, nic nie zapowiadało, by do końca kadencji jakikolwiek problem miał spotkać tę lubianą przez Polaków markę. Aż do teraz.

Xiaomi z banem. Póki co, militarnym

Jak donosi Reuters, wczoraj administracja prezydenta dodała 9 pozycji do specjalnej listy, która prowadzona jest w Białym Domu od 1999 roku. Jest to lista domniemanych chińskich firm zbrojeniowych i znalezienie się na niej wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami. Niestety, wśród 9 dopisanych firm znalazło się także Xiaomi. Nie oznacza to jednak, że firma straci dostęp do usług Google, jak Huawei, ponieważ jest to inna lista niż czarna lista handlowa. Póki co, restrykcje obejmują głównie inwestorów – ci pochodzenia amerykańskiego muszą do 11 listopada 2021 wycofać swoje aktywa ze spółek dodanych do listy (w tym z Xiaomi), a przez dekret podpisany kilka dni temu, żaden Amerykanin nie może inwestować w firmy znajdujące się na liście.