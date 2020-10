Masz telefon Huawei? Dostaniesz zupełnie nowy system operacyjny

Huawei dwoi się i troi, żeby udowodnić światu, jak dobrze radzi sobie bez usług Google. Dlaczego tak twierdzę? Ano dlatego, że gdyby wycofał się ze sprzedaży w państwach Europy (gdzie i tak jego telefony nie są rozchwytywane przez brak GMS) i ograniczył się tylko do sprzedaży w Chinach, prawdopodobnie nie wpłynęłoby to mocno na jego kwartalne wyniki. Mógłby tam sprzedawać telefony z Androidem jak do tej pory i wszyscy byliby zadowoleni. Ale nie – marzenie firmy o podboju globu zakłada, że telefony Huawei będą dostępne na całym świecie. Jeżeli więc nie są konkurencyjne ze względu na brak usług Google, to równie dobrze można wywalić do kosza całego Androida i użyć telefonów do promocji własnego systemu operacyjnego. Najlepiej, żeby można było go wysłać na telefony które już zostały sprzedane.

Hmm… to jest dobry pomysł.

Masz telefon Huawei? Dostaniesz Hongmeng OS/Harmony OS

Według przecieków Huawei zamierza przesłać nowy system operacyjny na wybrane telefony na rynku. Jako pierwsze mają go oczywiście otrzymać nadchodzący Huawei Mate 40 z procesorem Kirin 9000. Jako kolejne system otrzymają urządzenia z Kirinem 990, czyli serie P40, Mate 30, Mate Xs, Nova 6 5G, Honor 30 i V30. Jako następne mają być urządzenia z procesorami Kirin 985, Kirin 980, Kirin 820, Kirin 810 i Kirin 710. Oznacza to, że systemu nie otrzymają urządzenia z serii Mate 10 i P 20.