Nowe technologie to nie tylko flagowce. Oto najtańsze telefony z 5G

Niedawno napisałem tekst, w którym stwierdziłem, że o ile 5G wciąż się rozwija, o tyle w przeciągu ostatniego roku na rynku pojawiło się tyle smartfonów obsługujących tę technologię, że dziś chwalenie się 5G to trochę tak, jak chwalić się Always-on Display czy czytnikiem linii papilarnych. Za chwilę to wypuszczanie smartfonu bez 5G będzie postrzegane jako poważna wada. Jednak mam wrażenie, że w dalszym ciągu technologia 5G w głowach konsumentów postrzegana jest jako rzecz zarezerwowana wyłącznie dla flagowych modeli. Nic bardziej mylnego, dzięki temu, że rynek zalewają nowe średniopółkowe i budżetowe procesory Qualcomma (w szczególności Snapdragon 750G i 690) z obsługą 5G, telefony zdolne odbierać sygnał piątej generacji tanieją z miesiąca na miesiąc. Oto pięć najtańszych urządzeń, które możemy znaleźć na rynku:

5. Samsung Galaxy A42 5G – 1549 zł

Samsung zrobił bardzo wiele, by sprowadzić 5G „dla mas”. Niedawno miałem okazję testować model A51 5G, który wtedy był najtańszą propozycją z 5G w portfolio producenta. Teraz jednak belka idzie jeszcze niżej i za 1549 zł możemy nabyć Galaxy A42 5G. Za 1550 zł otrzymujemy tu telefon ze Snapdragonem 750G, 4 GB RAM, ekranem AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczością 720×1600 pikseli. Do tego mamy zestaw aparatów 48+8+5+5 Mpix. Widać więc (niestety) dosyć wyraźnie, gdzie zostały poczynione oszczędności. Niemniej jednak, osoby, dla których najważniejszy jest ekran i jakość zdjęć, z tego zestawienia powinny raczej kierować się w stronę Samsunga.’

4. OnePlus N10 5G – 1529 zł

Odnoszę wrażenie, że po początkowym sukcesie OnePlusa Nord, marka nie do końca wiedziała, w jaki sposób zadbać o ten segment rynku. Wypuszczenie telefonu, który mógłby powalczyć o tytuł najtańszego urządzenia z 5G to dobry pomysł, jednak niestety nie obyło się bez wpadek. Z wierzchu smartfon wygląda poprawnie. Choć z nieco słabym Snapdragonem 690, to jednak 6 GB pamięci RAM, głosniki stereo, ekran IPS LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz (2400 x 1080 px) oraz 64 Mpix aparat wspierany dwoma modułami 2 Mpix (monochromatycznym i makro) są mocnymi argumentami. Niestety, jak się niedawno dowiedzieliśmy – OnePlus mocno oszczędził tu na wsparciu i N10 otrzyma tylko aktualizację do Androida 11, czyli de facto systemu, z którym powinien zostać wypuszczony.