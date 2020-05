Problem polega na tym, że amerykańskie restrykcje dotykają całego świata, efektywnie wyłączając daną firmę nie tylko z rynku amerykańskiego, ale też ze wszystkich, które polegają na GMS. Pamiętajmy, że Huawei do czasu bana był drugą po Samsungu firmą zarówno pod względem liczby produkcji jak i udziału w rynku, a już teraz jego wzrost spowolnił o 1/4. Jeżeli taki sam los spotka Xiaomi, to na rynku globalnych liderów zostanie już tylko Samsung i Apple, potem długo, długo nic i Oppo, które póki co poza Chinami jest prawie nieznane. Oznacza to, że jedna polityczna decyzja może poważnie zachwiać rynkiem mobile w skali globalnej.

Można powiedzieć – i dobrze, szpiegowali to się dorobili. Powstaje jednak naturalne pytanie – czy Xiaomi jest jedynym, który szpieguje, czy też jedynym, który dał się złapać? Jeżeli to drugie, to zaraz taki sam los może spotkać Oppo, LG, Motorole lub Samsunga. A co będzie, jeżeli się okaże, że Apple też szpieguje? W końcu przecież wcale nie jest tak, że uczestniczy ono w programie Prism i wysyła do rządu USA informacje o swoich użytkownikach. Czy to oznacza, że np. Unia Europejska powinna zabronić sprzedaży Apple na swoim terytorium? Ban taki jest więc niczym więcej, niż pozwoleniem jednej instytucji na decydowanie o „być albo nie być” innej. Historia zna zbyt wiele przypadków, gdy takie decyzje były podejmowane pod naciskiem lobbystów, bym mógł uznać, że ban bądź groźba jego użycia pomoże w jakikolwiek sposób rozwiązać problem cyberbezpieczeństwa.

… a tworzy wiele nowych

Jeżeli założymy, że chińskie firmy nas szpiegują i zaczniemy używać narzędzi politycznych do rozwiązywania takich problemów, to zaraz okaże się, że nie będziemy mogli kupić żadnego telefonu. Dlaczego? Bo już teraz na 10 topowych producentów smartfonów, 7 pochodzi z Chin. Państwo środka już dawno przejęło rolę innowatora, jeżeli chodzi o technologie mobilne czy rozwój 5G, a dzięki niskim kosztom pracy i dostępowi do metali ziem rzadkich ich rząd może dość mocno wpływać na ceny smartfonów na światowym rynku. Próba rozwiązania tego konfliktu politycznie będzie więc drażnieniem lwa. Moim zdaniem jeżeli Trump wykonałby ten krok np. w stosunku do Xiaomi, to nie zdziwiłbym się, że za chwilę surowce takie jak itr czy europ mogłyby przestać być dostępne dla producentów spoza Chin. Jeżeli więc zaczniemy usuwać chińskie firmy z rynku, to za chwilę obudzimy się w rzeczywistości, w której na tym rynku nie będzie już nowych smartfonów, a za te, które pozostaną trzeba będzie zapłacić wysokie sumy przez ograniczony dostęp do surowców i brak konkurencji, która zbijałaby ceny. Mniej producentów to także mniej nakładów na R&D. Banowanie skutecznie spowolniłoby więc rozwój tej gałęzi IT.