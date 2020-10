Vivo – 25-letni startup

Vivo otworzył swoje europejskie biura w listopadzie ubiegłego roku. Przedstawiciele firmy podkreślają jej zaangażowanie na rzecz różnorodności. Zgodnie z międzynarodową strategią działania firmy, której przewodnim mottem jest hasło „bardziej lokalnie i bardziej globalnie”, w europejskiej centrali w Dusseldorfie pracuje obecnie zespół, w którego skład wchodzi ponad 70 osób z 16 krajów, posiadających doświadczenie w wielu różnych branżach, jak sektor FMCG, branża motoryzacyjna, elektronika użytkowa, branża hotelarsko-restauracyjna oraz produkty gospodarstwa domowego. Zespoły krajowe liczą sobie około 120 pracowników. W każdym kraju działa grupa ekspertów branżowych, dzięki czemu firma korzystać może z ich bezcennych doświadczeń oraz znajomości lokalnych rynków.

Marka smartfonów vivo powstała w 2011 r. na bazie bogatych doświadczeń, jakie założona w 1995 r. spółka zdobyła w obszarze produkcji telefonów stacjonarnych i feature phonów. Obecnie vivo zajmuje drugie miejsce na chińskim rynku smartfonów, jest drugim pod względem wielkości dostawcą w Indiach oraz liderem rynku w Indonezji. vivo działa na ponad 30 rynkach, a udział firmy w rynku globalnym wynosi 9%. Jednocześnie zajmuje mocną trzecią pozycję na rynku smartfonów 5G z udziałem rynkowym na poziomie 12,9%.

vivo posiada pięć zakładów produkcyjnych, w tym dwa w Chinach i po jednym w Bangladeszu, Indiach i Indonezji. Jest też twórcą szeregu nowatorskich rozwiązań w obszarze smartfonów. I tak vivo X1 był pierwszym w historii smartfonem z wbudowanym chipsetem dźwięku Hi-Fi, vivo X5Max był najcieńszym smartfonem na świecie, natomiast vivo X20Plus UD był pierwszym modelem wykorzystującym czytnik linii papilarnych w ekranie. W oparciu o pierwszy koncepcyjny smartfon APEX, w 2018 r. vivo wprowadził na rynek vivo NEX – pierwszy naprawdę pozbawiony ramek smartfon z przednim aparatem pop-up.

Wspominając dotychczasowe osiągnięcia nie możemy zapominać o sukcesach pracowników naszych dziewięciu ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie. Zatrudniają one ponad 10,5 tysiąca osób i specjalizują się w badaniach i tworzeniu wszystkich aspektów naszych smartfonów i urządzeń dodatkowych, od projektu poprzez tworzenie oprogramowania, funkcjonalności kamer, łączności bezprzewodowej, włączając w to zaawansowaną łączność 5G oraz patenty, aż po funkcje sztucznej inteligencji, co łącznie gwarantuje wyjątkowe doświadczenia dla użytkownika” – powiedział Denny Deng.

Cała gama nowych smartfonów

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano również pierwszą gamę smartfonów i urządzeń dodatkowych przeznaczonych na europejskie rynki. W oferowanej gamie produktów wyróżnia się smartfon vivo X51 5G, który może się pochwalić główną kamerą z wbudowanym gimbalem, czyli innowacyjnym mechanizmem stabilizacji obrazu, który umożliwia realizację bardzo wyraźnych zdjęć i filmów wideo również w ruchu czy przy słabym oświetleniu, gdy jakość obrazu zależy od stabilności kamery.

Firma przedstawiła również szereg urządzeń ze średniej półki z serii Y (Y70, Y20 i Y11), które wyróżniać będzie bateria, design, a także funkcjonalność kamery. Seria Y – kluczowy segment produktów vivo w Europie – to również odpowiedź na istotne potrzeby europejskich klientów, gdyż 62,5% wszystkich smartfonów sprzedawanych w Europie mieści się w kategorii cenowej do 300 euro. Produkty z serii Y adresowane są głównie do młodszych odbiorców, ale będą równie atrakcyjne dla bardziej dojrzałych użytkowników dzięki wyjątkowo wytrzymałej baterii oraz intuicyjnej obsłudze.

Y70 to smartfon średniej klasy, który w zamyśle ma towarzyszyć użytkownikowi w codziennym życiu i rozrywce. Jego niebanalny design idzie w parze z zaawansowaną specyfikacją. Urządzenie jest oparte na układzie Qualcomm Snapdragon 665 z procesorem graficznym Adreno 610 i przystosowane do szybkiego ładowania z 33-watowej ładowarki vivo FlashCharge. Główny aparat ma rozdzielczość 48 megapikseli, tryb Super Night i tryb nagrywania filmów 4K. Pod wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości FHD+ umieszczono czytnik linii papilarnych. Smartfon ma 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ilość miejsca na dane można zwiększyć, dodając kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Projektanci firmy vivo zwracali uwagę nie tylko na dane techniczne – poszukiwali inspiracji w naturze oraz modzie, co pozwoliło uzyskać łagodny, wyznaczający trendy wygląd. Smartfony vivo Y20s i Y11s zapewnią wysoką jakość i intuicyjną obsługę użytkownikom, dla których ważne są aspekty praktyczne. Oba mają pojemną baterię 5000 mAh i umieszczony z boku, zintegrowany z przyciskiem zasilania czytnik linii papilarnych. Te niezawodne, łatwe w użyciu urządzenia wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 460, który zwiększa wydajność przy pracy wielozadaniowej, przeglądaniu Internetu i grach.

Potrójny aparat makro z AI w smartfonie Y20s umożliwia użycie szeregu dodatkowych funkcji, takich jak upiększanie twarzy i oświetlenie portretowe. Główny aparat o rozdzielczości 13 megapikseli, duża przysłona f/2,2 i technologia PDAF dodadzą blasku każdemu detalowi. Model vivo Y11s ma dwa tylne aparaty i baterię 5000 mAh. Będzie atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących dobrego smartfona do całodniowego użytku.

Jak podkreślali na konferencji przedstawiciele vivo, smartfony z serii X i Y posiadają chipsety Qualcomm Snapdragon i są wyposażone w minimalistyczną, czystą wersję systemu operacyjnego Android, dzięki czemu funkcjonują sprawnie i w pełni intuicyjnie, gwarantując świetne doświadczenie dla użytkownika.

Vivo – nowe słuchawki bezprzewodowe

Ponadto vivo przedstawił dwa urządzenia dodatkowe, a konkretnie dwa typy słuchawek bezprzewodowych – w pełni przenośnych, zapewniających znakomitą jakość dźwięku i wyposażonych w funkcję Google Assistant. Pierwszy z tych produktów, vivo Wireless Sport, przeznaczony jest dla aktywnych użytkowników, którzy chcą słuchać muzyki w ruchu, na przykład na siłowni czy uprawiając sport na świeżym powietrzu. Z kolei drugi produkt, słuchawki vivo True Wireless Earphones (TWS), to potężne 14,2-milimetrowe głośniki w niezwykle kompaktowej obudowie, zaprojektowane jako doskonałe uzupełnienie smartfonu vivo X51 5G dzięki kodekom audio Qualcomm aptX i zaawansowanej technologii, która pozwala na dostosowanie jakości dźwięku do możliwości słuchowych użytkownika.

Sprzedaż pierwszych w Europie smartfonów vivo i urządzeń towarzyszących rozpocznie się już wkrótce. Model vivo X51 5G pojawi się w Polsce 03.11, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 2999 zł. Sugerowaną cenę detaliczną modelu Y70 ustalono na 1099 zł, zaś modelu Y20s na 799 zł. Oba również wejdą do sprzedaży 03.11. Nieco później (w połowie listopada) na rynku pojawi się smartfon Y11s w sugerowanej cenie detalicznej 599 zł. Za słuchawki vivo TWS Earphone Neo, które także pojawią się w Polsce 03.11, trzeba będzie zapłacić 499 zł. Z kolei sportowa wersja vivo Wireless Sport Earphone będzie kosztowała 299 zł.

Wszystkie smartfony vivo będą dostępne online w sieciach sklepów: Media Expert, MediaMarkt, RTV EURO AGD oraz x-kom, a także u operatora, w ofercie sieci Play. Wybrane produkty będzie można znaleźć także w punktach stacjonarnych.