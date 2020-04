Realme C – przystępny dla wszystkich

W Polsce będziemy mogli nabyć także model Realme C3. Posiada on lustrzany design, ekran 6,5 cala HD+, procesor MediaTek Helio G70, 3 aparaty z tyłu (12 MPix główny, makro oraz detektor głębi), moduł do selfie z HDR oraz baterię 5 000 mAh z technologią reverse charging. Co ciekawe, model odporny jest na zachlapania, dzięki plastikowej osłonie portów. Bardzo dobrze prezentują się także ceny urządzeń:

Realme C3 2 GB RAM +32 GB – 599 zł

Realme C3 3 GB RAM + 64 GB – 649 zł

Sprzedaż modelu C3 rozpocznie się 15 kwietnia.

Realme X i 6 Pro – na to przyjdzie nam chyba poczekać

Na konferencji nie padło nawet jedno słowo dotyczące potencjalnej premiery modelu 6 Pro oraz smartfonów z serii X. Miałem na to cichą nadzieję, ze względu na to, że były one zaznaczone w prezentacji (padło nawet hasło „its all about the Pro”). Być może jednak firma nie chciała od razu odkrywać wszystkich swoich kart i topowe modele wprowadzi do sprzedaży niebawem.