Jaki jest najtańszy flagowiec z Androidem w 2020?

Szukając telefonu, zazwyczaj chcielibyśmy otrzymać jak najwięcej za jak najmniej. Jak najlepszą jakość, jak najlepsze zdjęcia i jak najlepszą wydajność, za jak najniższą kwotę. Rodzi to więc pytanie – który producent i który model może takie coś zaoferować. Odpowiedzi na tak postawione pytanie nie ma, ponieważ takie terminy jak jakość zdjęć czy wykonania są kryteriami nieostrymi i bardzo mocno zależą od osoby oceniającej. Nawet, gdyby udało mi się uszeregować pod tym kątem wszystkie telefony na rynku, to i tak byłoby to bezwartościowe dla was, ponieważ inaczej postrzegacie np. dobre zdjęcia. Dlatego, jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, który producent może nam zaoferować najwięcej za najmniej, warto trzymać się mierzalnych kryteriów. Jeżeli mówimy o flagowcach, dla mnie podstawowym wyznacznikiem klasy jest oczywiście zastosowane SoC. Jeżeli telefon zapewnia topową wydajność, myślę, że spokojnie można go zaliczyć do grona „flagowców”. A więc – który z nich jest najtańszy?

Najtańszy flagowiec 2020 r. – lista

Zanim zaczniemy, krótkie uszczegółowienie. Za flagowy SoC uznałem oczywiście Snapdragona 865/865+ oraz Exynosa 990. Oznacza to, że na liście nie ma Huaweiów z Kirinami i telefonów z MediaTekiem Dimensity 1000. Uznałem, że jako iż ta lista ma pomóc kupującym, to umieszczanie na niej urządzeń bez usług Google bądź niedostępnych w naszym kraju tylko zaciemniałoby obraz. Ponadto, chciałbym zaznaczyć, że wszystkie ceny pochodzą z oficjalnych kanałów (jeżeli była taka możliwość – ze strony producenta), nie biorą pod uwagę trwających promocji i są aktualne na dzień 27.10.2020. Listę ułożyłem od najdroższego do najtańszego urządzenia. To co? Zaczynamy.

Sony Xperia 1 II – 4879 zł

Listę zaczynamy od topowego telefonu Sony. Chwalony przede wszystkim za swoje aparaty, wygląd i czas pracy na baterii, nie ustrzegł się jednak błędów (bugi w systemie, problemy z czytnikiem linii papilarnych). Niestety, mało atrakcyjna wycena sprawia, że telefon list sprzedaży raczej nie podbija. Pełna recenzja znajduje się tutaj.

LG V60 ThinQ – 4299 zł

Jeżeli ktoś liczył na to, że V60 szybko stanieje, to jest w błędzie. W oficjalnych kanałach sprzedaży wciąż trzyma się mocno powyżej 4 tys. zł. Pomimo świetnego audio na pokładzie i topowego designu, LG V60 również sporo brakuje (chociażby wyższej częstotliwości odświeżania ekranu). Tak, jak w przypadku poprzednich modeli, fani marki liczą, że może za rok LG wyceni swoje telefony nieco atrakcyjniej. Osoby zainteresowane LG V60 odsyłam do recenzji.