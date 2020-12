Niektóre telefony LG nie będą już robione przez LG. Firma tylko doklei swoje logo

Choć czasem chcielibyśmy, żeby było inaczej, duże korporacja to nie fundacje „make a wish” i ich głównym celem jest zarabianie pieniędzy. Każda firma na rynku ma do tego swoją własną strategię. Niektóre z tych strategii się sprawdzają, niektóre nie, większość trzeba zmieniać, by dostosować się do warunków rynkowych. Jeżeli spojrzymy na rynek smartfonów, mamy wyraźnie wydzielone firmy, które dominują w wielu segmentach cenowych (Xiaomi, Samsung), takie, które skupiają się tylko na górnej półce (Apple) i takie, które szturmują niską i średnią (MyPhone, Redmi). Jest też wielu producentów, którzy pomimo tworzenia świetnych urządzeń mają problem by na rynku się odnaleźć. I takim właśnie producentem jest dla mnie LG.

LG czyli kłopoty, które są nie od dziś

LG jest w branży smartfonów niemal od samego początku jej istnienia. Ba, nigdy nie zapomnę mojego pierwszego smartfona, którym był właśnie LG P500. Jednak od dłuższego już czasu dział smartfonów LG boryka się z problemami, choć trafniej byłoby to ująć – stratami. W samym tylko 2019 r. ten dział firmy przy przychodach przekraczających 5 miliardów dolarów zanotował ponad 800 mln. dolarów straty. Dlatego też od jakiegoś czasu głośno mówi się o nowej strategii LG mającej pozwolić dywizji smartfonów wyjść na prostą. Jak się okazało, ta decyzja zakłada, że część smartfonów nie będzie już tworzona przez LG.