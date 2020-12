Kwestia ekranów w iPhone’ach jest zawsze kwestią dyskusyjną. Z jednej strony bowiem, są to jedne z najlepszych wyświetlaczy w branży, nawet jeżeli mówimy o egzemplarzach LCD. Z drugiej jednak, ekranom tym zazwyczaj brakuje nowoczesnych funkcjonalności – w tym roku zdecydowanie brak chociażby wyższego niż 60 Hz odświeżania. Pomimo tego jednak iPhone’y sprzedają się świetnie i nie dziwi fakt, że firma, która zostanie dostawcą dla Apple może spodziewać się poważnego zastrzyku gotówki. Do tej pory, jeżeli chodzi o ekrany AMOLED, to ich głównym dostawcą był Samsung, z małym udziałem LG.

Ekrany BOE do tej pory głównie… nie przechodziły kontroli jakości

Jeżeli chodzi o BOE, to nie można odmówić firmie, że jest jedną z największych, jeżeli chodzi o produkcję wyświetlaczy do smartfonów, jednak do tej pory zasilały one głównie chińskie marki urządzeń z Androidem. Firma była rozpatrywana przez Samsunga i Apple już wcześniej, ale w obu przypadkach nie przeszła kontroli jakości. Co znamienne – u Apple ostatnia decyzja o odrzuceniu BOE jako dostawcy została podjęta miesiąc temu. Teraz jednak z jakichś powodów te same ekrany przeszły pozytywnie weryfikację i firma może zacząć ich produkcję. Na początku nie będzie to jednak duży udział. Przy 130 mln ekranów dostarczonych przez Samsunga i 40 mln produkcji LG, kontrakt na 10 mln wyświetlaczy od BOE póki co nie wydaje się imponujący. Jestem jednak zdania, że Apple jak każda firma szuka oszczędności i jeżeli ekrany BOE nie będą odbiegały jakością, a będą konkurencyjne cenowo, niedługo możemy spodziewać się znacznego zwiększenia udziału chińskiej firmy w produkcji iPhone’ów.