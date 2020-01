Toyota ma gigantyczne doświadczenie na rynku wyjątkowo oszczędnych, a przez to bardzo tanich w codziennym użytkowaniu samochodów. To właśnie ta firma spopularyzowała auta hybrydowe, których największą zaletą jest oczywiście ekstremalnie wręcz niskie zużycie paliwa w warunkach miejskich. Widzieliśmy to na przykładzie Priusa, a przy okazji ostatnio wydanego SUV-a RAV4 (porównanie do samochodów z dieslem) jak i nowej Corolli połączono świetne wyniki spalania z całkiem już wysokimi osiągami.

Efektem stosowania takich napędów, a także ich wysokiej popularności (63% aut koncernu Toyota w zachodniej i centralnej Europie to hybrydy) jest nawet nie tyle brak problemów z koniecznością dostosowywania silników do coraz to ostrzejszych norm emisji spalin, co wręcz wyprzedzanie regulacji. To dosyć znamienne w sytuacji, gdy zdecydowana większość producentów ucieka się do oferowania przynajmniej jednej hybrydy Plug-In (bardzo niskie zużycie paliwa „w katalogu”) w każdej kategorii głównie po to by obniżyć średnią emisję dla całej gamy. Często i to nie wystarcza, skąd tak duży wysyp aut w pełni elektrycznych pojazdów.

Toyota przez bardzo długi czas wystrzegała się samochodów elektrycznych… elektrycznych w popularnym rozumieniu: z akumulatorem trakcyjnym i trzeba też zaznaczyć, że w naszej części Świata. Toyota Mirai to też samochód elektryczny, tyle że źródłem energii jest przede wszystkim zespół wodorowych ogniw paliwowych. Niezbyt wiele pojawiło się też hybryd Plug-In z koncernu Toyota. W zasadzie jedynym wartym wymienienia jest Prius Plug-In, który… jest raczej pokazem możliwości technicznych producenta. Świetnie jednak udowadnia, że można mieć auto bardziej uniwersalne i… oszczędniejsze od „elektryka” (szczególnie po ogłoszeniu ostatnich cen sieci stacji Ionity).