Apple, Samsung i Xiaomi. Top 5 smartfonów wybieranych przez Polaków

Apple, Samsung, Xiaomi? A może coś innego. Nie da się ukryć, że to jedne z najpopularniejszych marek na całym świecie. Każda z nich stara się dotrzeć do konsumentów oferując szeroki katalog swoich smartfonów. Zarówno tych przystępnych cenowo, jak i takich, które można zaliczyć do półki premium. Ta trójka dominuje też zestawienia przedstawione przez polskich operatorów sieci komórkowych. To właśnie ich smartfony są najczęściej wybierane przez Polaków. Nie zabrakło jednak niespodzianek - w jednym z podsumowań znalazła się inna firma. Podane niżej listy dotyczą jedynie okresu ostatnich miesięcy - pierwszego kwartału 2023 r. od stycznia do marca.

Zestawienie 5 najpopularniejszych modeli smartfonów sprzedawanych przez Play, operator podał serwisowi GSMONLINE.PL. Wynika z niego, że najczęściej wybieranymi markami są Apple, Samsung oraz Xiaomi. Na liście znalazły się modele nowe, jak i te nieco starsze. Operator nie wskazał konkretnych liczb, a lista przesłana powstała w kolejności chronologicznej. Na co stawiają klienci Play?

Top 5 smartfonów - ranking ogólny w kolejności alfabetycznej (Play)

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Top 5 smartfonów premium - ranking w kolejności alfabetycznej (Play)

Chwilę po tym jak pojawiła się lista Top 5 smartfonów wybieranych przez Polaków przygotowana przez operatora Play, w ślad za nim poszły inne firmy przedstawiające swoje zestawienia najchętniej kupowanych sprzętów. Orange, T-Mobile i Plus - każdy z nich podzielił się swoją listą. I choć nie ma tu większych zaskoczeń, listy są zdominowane przez Apple, Samsung i Xiaomi, tak w przypadku Top 5 Plus mamy niespodziankę - w zestawieniu zabrakło Xiaomi. W jego miejsce mamy przedstawicieli marki OPPO. Jak Top 5 najpopularniejszych smartfonów wygląda w przypadku tych operatorów?

Top 5 smartfonów - ranking ogólny (Orange)

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A53

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Top 5 smartfonów premium (Orange)

Top 5 smartfonów - ranking ogólny (T-Mobile)

Top 5 smartfonów premium (T-Mobile)

Top 5 smartfonów - ranking ogólny (Plus)

Top 5 smartfonów premium (Plus)

W przypadku zestawienia Top 5 smartfonów przygotowanego przez Plus, warto zaznaczyć, że operator nie uwzględnia Samsung Galaxy S21 FE 5G jako smartfona premium. Żaden z operatorów nie zdecydował się też na udostępnienie konkretnych liczb. A szkoda, chętnie poznalibyśmy, kto jest liderem na polskim rynku - nie da się jednak ukryć, że to właśnie Apple, Samsung i Xiaomi są markami, po które sięgamy najczęściej. I raczej prędko się to nie zmieni.

