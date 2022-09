Najnowszy iPhone 14 Pro to połączenie nowych pomysłów z rozwojem tego, co znamy ze smartfonów Apple. Jak wypadają? Dla kogo jest to smartfon?

iPhone 14 Pro wzbudza nie małe emocje, bo wnosi całkiem sporo znaczących nowości, ale jednocześnie nie są one tak rażące. Owszem, dynamiczna wyspa zastąpiła wcięcie (notcha), a z tyłu mamy jeszcze większe obiektywy, ale nie są to nowinki, które sprawią, że posiadacze starszych modeli od razu pobiegną do sklepów. Jest jeszcze coś - zawsze aktywny ekran, który zamiast być typowym always-on display i wyświetlać pojedyncze elementy na w większości wygaszonym ekranie, to jest po prostu ściemniony.

Recenzja iPhone 14 Pro - co nowego? Jak oceniamy nowości?

Jak wypadają nowe aparaty i funkcje kręcenia wideo? Czy dynamiczna wyspa robi dobre wrażenie i czy bywa przydatna? A może do tego nietypowego ekranu można się przyzwyczaić. Przyjrzeliśmy się z bliska iPhone'owi 14 Pro i próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jest to smartfon. Ten konkretny egzemplarz do testu użyczyła nam sieć Orange - dziękujemy!