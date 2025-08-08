Sztuczna inteligencja

Czy Polacy polubili sztuczną inteligencję? Te dane nie pozostawiają wątpliwości

Grzegorz Ułan
To już nie tylko zjawisko czy ciekawostka, najnowsze i w zasadzie pierwsze tak obszerne i szczegółowe dane Gemiusa pokazują, że ChatGPT stał się narzędziem do codziennego użytku, jak przeglądarka czy wyszukiwarka w rękach milionów Polaków. Kiedy to się wydarzyło? Można powiedzieć, że tak naprawdę i na tak dużą skalę - dopiero w tym roku.

Jeszcze w styczniu tego roku z ChataGPT korzystało w Polsce 3,6 mln RU (realni użytkownicy). Wprawdzie wówczas w pomiarze Gemiusa nie była brana pod uwagę aplikacja mobilna, dodano ją pod koniec lutego, ale dane z kolejnych miesięcy pokazują istny boom i ogromny wzrost popularności ChataGPT.

Bartosz Wójcik - Insights & Marketing Expert:

Pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje, że generatywna sztuczna inteligencja nie jest już zjawiskiem niszowym w Polsce, a narzędzia takie jak ChatGPT stają się elementem codziennego życia milionów internautów. Technologia, która jeszcze niedawno była wykorzystywane przez entuzjastów, w ciągu kilku miesięcy trafiła do masowego odbiorcy, wyznaczając nowy standard w sposobie pozyskiwania informacji i interakcji online.

Na koniec czerwca 2025 roku z wersji przeglądarkowej i z aplikacji mobilnej ChataGPT korzystało już 9,3 mln RU!

Tym samym ChatGPT osiągnął zasięg w Polsce na poziomie aż 31,37% - to co trzeci internauta w naszym kraju i niemal co trzeci Polak w populacji 7-75 lat (28,6%). Niewiele większy zasięg ma on w USA (34%).

Marcin Niemczyk - doradca zarządu PBI:

Dynamika wzrostu w pierwszym półroczu 2025 roku pozwala jednak przypuszczać, że zasięg w ponad 1/3 populacji zostanie osiągnięty jeszcze w tym roku. Pomimo dość licznej konkurencji marka Chat GPT uległa zjawisku apelatywizacji, stając się w Polsce synonimem zaawansowanego chatbota AI.

Jak dużo czasu spędzamy już na stronie ChataGPT lub w aplikacji mobilnej? Nie jest to tak stabilny wzrost jak w przypadku liczby użytkowników, notuje się sporo wahań. Aczkolwiek czas ten urósł z nieco ponad godziny na początku roku do 130 minut w maju, ze spadkiem zaangażowania w czerwcu do średnio 113 minut.

Przy czym czas spędzony na www wyniósł tu 2 godziny i 8 minut, a w aplikacji mobilnej 1 godzina i 40 minut, co może świadczyć o dużym wykorzystaniu ChataGPT w pracy czy w nauce.

Kto najczęściej korzysta z tego chatbota? To już dane tylko z czerwca tego roku i największy udział mają tu użytkownicy w wieku pomiędzy 25 a 34 lata, z czego nieco większą reprezentację mają kobiety: 4 930 308, mężczyźni: 4 402 512.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, górują tu mieszkańcy wsi. Z kolei w przypadku wykształcenia, ChatGPT najpopularniejszy jest wsród osób z średnim i wyższym wykształceniem. Sporą reprezentację mają tu też osoby z podstawowym lub niepełnym średnim wykształceniem.

Ciekawie prezentują się też dane z czerwca jeśli chodzi o zasięg ChataGPT, bo dociera on już do przeszło połowy internautów w wieku pomiędzy 7 a 14 lat, nieco poniżej połowa zasięgu dotyczy osób w wieku 15-24 lat i 25-34 lata.

W podziale na płeć z kolei, większe dotarcie jest po stronie kobiet niż mężczyzn - 32,22% vs 30,47% oraz do mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy (30,29%), z brakiem lub niepełnym wykształceniem (51,24%).
Raport powstał na podstawie badania Mediapanel realizowanego przez Gemius i Polskie Badania Internetu. Analizie poddano brand ChatGPT (wersję WWW oraz aplikację mobilną). Dane dla aplikacji mobilnej ChatGPT są dostępne w badaniu od 26 lutego 2025. Wcześniejsze dane uwzględniają tylko dane dla wersji przeglądarkowej.
Źródło Gemius.
Stock Image from Depositphotos.

