LEGO zaprasza Cię na imprezę. Premiera już lada moment

Gier kooperacyjnych nigdy dość – szczególnie tych, które powstają we współpracy z kultową marką duńskich klocków. LEGO Party nie jest jednak typową grą LEGO na licencji, a dosłownie imprezową mieszanką różności, którą można ogrywać zarówno online, jak i offline. Gra właśnie otrzymała datę premiery – na sklepowe półki trafi pod koniec przyszłego miesiąca.

LEGO Party – imprezowa mieszanka trybów, platform i figurek

LEGO ma jedną zaletę – ograniczenia w zasadzie tu nie istnieją. To dlatego duńskie klocki są tak wdzięcznym materiałem na gry, które pozwalają popuścić wodze wyobraźni nie tylko samym graczom, ale także twórcom. W związku z tym produkcje z LEGO w nazwie często są dość nietypowe i szalone – nie inaczej jest w przypadku LEGO Party.

To połączenie wirtualnej planszówki z typową grą platformową, doprawione minigierkami w różnych stylach. Trybów – inspirowanych takimi seriami jak LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO – jest aż sześćdziesiąt, a wszystkie możemy ogrywać samodzielnie lub w grupie znajomych. Nie ogranicza nas ani odległość, ani platforma, bo w LEGO Party można grać online (do 4 graczy na raz), przy wsparciu pełnego cross-play’u.

Dołącz do znajomych online, niezależnie od tego, z jakiej platformy korzystają, lub spotkajcie się na wspólny wieczór z LEGO Party. Dzięki wielu trybom gry i masie minifigurek do odblokowania będziesz mieć wszystkie klocki potrzebne do zbudowania najlepszej imprezy!

Gra jest dziełem firmy Fictions i studia SMG, które właśnie zapowiedziały oficjalną datę premiery. LEGO Party ukaże się już 30 września na PlayStation 5 i PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, a także PC i Nintendo Switch. Produkcję można już zamawiać w przedsprzedaży – osoby, które zdecydują się na zakup pre-ordera, otrzymają w gratisie 5 figurek LEGO.