LEGO zaprasza Cię na imprezę. Premiera już lada moment

Patryk Koncewicz
LEGO zaprasza Cię na imprezę. Premiera już lada moment
Fani LEGO będą zachwyceni. Lepszej gry na imprezę nie znajdziecie.

Gier kooperacyjnych nigdy dość – szczególnie tych, które powstają we współpracy z kultową marką duńskich klocków. LEGO Party nie jest jednak typową grą LEGO na licencji, a dosłownie imprezową mieszanką różności, którą można ogrywać zarówno online, jak i offline. Gra właśnie otrzymała datę premiery – na sklepowe półki trafi pod koniec przyszłego miesiąca.

LEGO Party – imprezowa mieszanka trybów, platform i figurek

LEGO ma jedną zaletę – ograniczenia w zasadzie tu nie istnieją. To dlatego duńskie klocki są tak wdzięcznym materiałem na gry, które pozwalają popuścić wodze wyobraźni nie tylko samym graczom, ale także twórcom. W związku z tym produkcje z LEGO w nazwie często są dość nietypowe i szalone – nie inaczej jest w przypadku LEGO Party.

To połączenie wirtualnej planszówki z typową grą platformową, doprawione minigierkami w różnych stylach. Trybów – inspirowanych takimi seriami jak LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO – jest aż sześćdziesiąt, a wszystkie możemy ogrywać samodzielnie lub w grupie znajomych. Nie ogranicza nas ani odległość, ani platforma, bo w LEGO Party można grać online (do 4 graczy na raz), przy wsparciu pełnego cross-play’u.

Dołącz do znajomych online, niezależnie od tego, z jakiej platformy korzystają, lub spotkajcie się na wspólny wieczór z LEGO Party. Dzięki wielu trybom gry i masie minifigurek do odblokowania będziesz mieć wszystkie klocki potrzebne do zbudowania najlepszej imprezy!

Gra jest dziełem firmy Fictions i studia SMG, które właśnie zapowiedziały oficjalną datę premiery. LEGO Party ukaże się już 30 września na PlayStation 5 i PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, a także PC i Nintendo Switch. Produkcję można już zamawiać w przedsprzedaży – osoby, które zdecydują się na zakup pre-ordera, otrzymają w gratisie 5 figurek LEGO.

