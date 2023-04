Polecamy najlepsze smartfony do 1000 zł: maj 2023

Smartfony do 1000 zł są atrakcyjną opcją dla osób, które potrzebują podstawowych funkcji i z różnych powodów nie chcą, lub nie mogą, pozwolić sobie na droższe modele. Czy to oznacza że sięgając po najtańszą półkę urządzeń na rynku trzeba liczyć się z tym, że będą one sprzętami których trzeba za wszelką cenę unikać? Nie. Ale trzeba liczyć się z szeregiem ustępstw w ich kwestii.

Smartfony do 1000 zł — o czym warto pamiętać?

Smartfony do 1000 zł to urządzenia z niższej półki cenowej. Mimo wszystko oferują ten sam zestaw funkcji i możliwości, co ich droższe rodzeństwo. Wiele z tamtejszych modeli oferuje wysokiej rozdzielczości ekran, chociaż użyte w nich technologie jakościowo ustępują tym, które znajdziemy w droższych modelach. Ponadto charakteryzuje je wydajność w zupełności wystarczająca do codziennego użytku. To smartfony, przy pomocy których można komfortowo komunikować się z rodziną i przyjaciółmi. Nie ważne czy mowa o SMS, rozmowach telefonicznych czy dostępie do komunikatorów.

Komfortowo można też przeglądać na nich internet. Schody mogą pojawić się dopiero przy co bardziej wymagających grach i aplikacjach. Z tymi podstawowymi dadzą sobie bez problemu radę. Jednak z racji wykorzystywania układów z niższej półki, dostęp do rozszerzonej rzeczywistości czy innych zasobożernych funkcji może najzwyczajniej w świecie okazać się problematyczny.

Źródło: Depositphotos

Najtańsza półka smartfonów to również najtańsze wykończenie. Nie oczekujemy po niej najwyższej jakości podzespołów. Trzeba być gotowym też na najtańsze na rynku tworzywa z których są wykonane. Nie ważne czy mowa o szkłach zabezpieczających ekran przed stłuczeniem, czy tworzywach, z których wykonana jest obudowa. Najczęściej brakuje im również certyfikatów potwierdzających np. odporność na zalanie.

Trzeba też liczyć się z tym, że próżno w tych smartfonach szukać modułów fotograficznych z najwyższej półki. Bo choć część z nich oferuje cały zestaw aparatów — to nie spodziewajcie się najwyższej jakości zdjęć. Co to oznacza w praktyce? W lwiej części przypadków — jak najbardziej akceptowalne obrazki w dobrych warunkach oświetleniowych i zdecydowanie niezadowalające efekty przy fotografii nocnej.

Nie oznacza to jednak, że to sprzęty których trzeba za wszelką cenę unikać. Jak zwykle w przypadku elektroniki - wszystko rozbija się o indywidualne potrzeby. Wielu użytkownikom telefonów komórkowych najzwyczajniej w świecie więcej do szczęścia nie potrzeba!

Najlepsze smartfony do 1000 zł — maj 2023

Realme 8

Cena: od 950 zł

Realme 8 to model z pierwszego półrocza 2021, który debiutował jako model z niższej półki cenowej. Realme 8 ma 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i jasności do 1000 nitów. Napędza go układ MediaTek Helio G95 z grafiką ARM Mali-G76 MC4, w zależności od wersji — 4/6 GB pamięci RAM i 64/128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.1. Telefon działa w oparciu o system Android 11 z nakładką Realme UI. Smartfon obsługuje łączność bezprzewodową Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, LTE i NFC.

Realme 8 oferuje slot na dwie karty SIM oraz wejście na kartę microSDXC pozwalającą rozszerzyć pamięć na dane. Użytkownicy skorzystają z zabezpieczenia czytnikiem linii papilarnych pod ekranem, zaś naładujemy go za pośrednictwem portu USB typu C. Wisienką na torcie jest złącze audio jack 3,5 mm. Z tyłu znajdują się cztery aparaty: 64 Mpix f/1.8, 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt), 2 Mpix f/2.4 (makro) i 2 Mpix f/2.4 (wykrywanie głębi), a z przodu kamerka o rozdzielczości 16 Mpix f/2.5. Za długi czas pracy na jednym ładowaniu w Realme 8 odpowiada akumulator o pojejmności 5000 mAh — a kiedy zabraknie mu mocy... do dyspozycji mamy szybkie ładowanie 30 W.

Samsung Galaxy M23 5G

Cena: od 888 zł

Samsung Galaxy M23 to jedna z ciekawszych propozycji koreańskiego giganta, jeżeli chodzi o niską półkę cenową. Urządzenie wyposażone jest w duży wyświetlacz o przekątnej 6.6 cala oferujący rozdzielczość Full HD+ i 16 milionów kolorów. W telefonie zastosowano także ośmiordzeniowy procesor.

Samsung Galaxy M23 został wyposażony w trzy aparaty: 50 MP, 8 MP i 2 MP, które pozwalają na robienie solidnych zdjęć i nagrywanie wideo w jakości UHD 4K. Model ten posiada 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, co umożliwia przechowywanie setek zdjęć, filmów i innych plików. Ponadto możliwe jest rozszerzenie pamięci przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Nie zabrakło tam również całego szeregu funkcji łączności (NFC, WiFi Direct, Bluetooth v5.0). Przy ładowaniu skorzystamy z klasycznego USB typu C. Producent obiecuje, że smartfon wytrzymuje do 44 godzin na jednym ładowaniu przy rozmowach i łączności LTE.

Motorola Moto G62 5G

Cena: od 950 zł

Motorola Moto g62 5G to jedna z ciekawszych propozycji na półce smartfonów do 1000 zł. Urządzenie napędzane układem Snapdragon 480+ 5G z 8-rdzeniowym procesorem 2,2 GHz Kryo™ 460, GPU Adreno™ 619 650 MHz zaoferuje efektywne, bezproblemowe, działanie przy wszystkich codziennych aktywnościach. 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120Hz zadba o najlepsze doznania — i najwyższą płynność działania.

Prawdopodobnie lwią część użytkowników ucieszy też estetyczny design i wysokie pokrycie przedniej części panelu. W tym modelu aż 89,7% przedniego panelu zajmuje ekran. Moto G62 5G dostępna jest w dwóch wariantach pamięci (64 GB lub 128 GB) — z opcją rozbudowy za pośrednictwem karty microSD. Nie zabrakło tam całego szeregu opcji łączności, naładujemy ją uniwersalnym kablem USB typu C. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: grafitowym oraz błękitnym.

Xiaomi Redmi Note 12

Cena: od 819 zł

Wiosenna premiera Xiaomi — smartfon Redmi Note 12 to solidna propozycja smartfona do 1000 zł. Smartfon oferuje Ekran AMOLED o przekątnej 6,67" i odświeżaniu 120 Hz, które zapewnia wysoką płynność działania systemu oraz aplikacji. Za zdjęcia odpowiedzialny jest aparat o rozdzielczości 50 Mpix wspierany modułem 8 (szeroki kąt) i 2 Mpix (macro).

Wszystko to zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh, którego zawsze możemy sprawnie naładować dzięki opcji szybkiego ładowaniem z mocą 33 W. Urządzenie napędza układ Snapdragon 685 oraz 4 GB RAM. To solidny zestaw do codziennego użytku — ale jak w większości urządzeń z tej półki cenowej, dla zaangażowanych graczy może okazać się niewystarczający. Redmi Note 12 dostępny jest w dwóch wariantach pamięci na dane: 64 i 128 GB i kilku opcjach kolorystycznych.

Infinix Note 12

Cena: od 849 zł

Infinix jest marką która dopiero zdobywa rozpoznawalność na naszym rynku. Już teraz jednak ma w swoim portfolio kilka solidnych produktów, obok których nie chcecie przejść obojętnie. Jednym z nich bez wątpienia jest tegoroczna premiera — Infinix Note 12. Sprzęt wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, zaś jego sercem jest układ MediaTek Helio G99 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej na dane.

O jego długi czas działania na jednym ładowaniu dba akumulator o pojemności 5000 mAh. Ten zresztą możemy sprawnie naładować dzięki wsparciu ładowania 33 W. Kusząco wypada także aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 MP oraz 16 MP kamerka do selfie. Największym "ale" pozostaje spora ilość preinstalowanego oprogramowania, którego nie da się tak łatwo pozbyć, zaś z technicznych aspektów prawdopodobnie odczujecie brak odświeżania 120 Hz.

Poco M5

Cena: od 690 zł

Gamingowa submarka Xiaomi od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Dla wielu jest przykładem tego, że da się stworzyć smartfon dobry i tani. I faktycznie — Poco M5 został niezwykle ciepło przyjęty zarówno przez recenzentów, jak i samych użytkowników. Ekran IPS LCD o przekątnej 6,67" oferujący rozdzielczość FHD+ oraz odświeżanie 120 Hz to coś, na co aż miło popatrzeć. Tym bardziej, że całość działa sprawnie i bezproblemowo w oparciu o system Android 11 ze znaną i lubianą nakładką MIUI 13.

Cztery aparaty fotograficzne (główny: 64 MP, szerokokątny 8MP, makro 2MP i odpowiedzialny za głębię — również 2MP) dbają o różnorodność fotografii. Smartfon pozwala także nagrywać wideo 4K w 60 klatkach na sekundę, a napędzany jest układem Snapdragon 778G. Solidny wybór w naprawdę przystępnej cenie. Bez wątpienia jedna z najciekawszych propozycji na półce smartfonów do 1000 zł!

Smartfony do 1000 zł — podsumowanie

Z perspektywy użytkowników wielokrotnie droższych smartfonów często można usłyszeć, że urządzenia do 1000 zł do niczego się nie nadają. Nie jest to prawda. To w pełni funkcjonalne i wygodne sprzęty. Różnica jednak polega na tym, że nie są równie szybkie, równie dopracowane... no i jakościowo znacznie potrafią odbiegać od droższego rodzeństwa. Mimo wszystko to smartfony które działają, pozwalają wygodnie się komunikować. A to że nie kosztują fortuny? To dla wielu doskonała wiadomość! A jak widać — na tej półce dzieje się wiele i także jest w czym wybierać!