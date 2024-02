Najlepsze smartwatche dla sportowców 2024 [RANKING]

Sport i technologia coraz bardziej się przeplatają. Cały czas powstają narzędzia, które pomagają nam osiągać nasze cele fitnessowe i utrzymywać zdrowy styl życia. Jednym z najpopularniejszych elementów tej rewolucji jest rozwój inteligentnych zegarków sportowych, które nie tylko monitorują nasze aktywności fizyczne, ale także dostarczają nam cennych informacji o naszym postępie oraz motywują do dalszych wysiłków. Co obecnie jest na topie, jeśli chodzi o ogólnodostępne inteligentne zegarki dla sportowców? Sprawdzamy.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych smartwatchów dla sportowców, które można kupić w 2024 roku. Przeanalizujemy ich zalety, funkcje oraz unikalne cechy, które sprawiają, że są one niezastąpionymi narzędziami dla każdego entuzjasty ruchu i aktywności. Niezależnie od tego, czy jesteś biegaczem, pływakiem, czy też miłośnikiem siłowni, być może znajdziesz tu coś dla siebie. Szczególnie że wybrane urządzenia podzieliliśmy na kategorie tematyczne.

Garmin Forerunner 245: Dobry smartwatch dla biegacza

Garmin Forerunner 245 to jeden z najlepszych smartwatchy dla biegaczy, oferujący doskonałe parametry śledzenia aktywności sportowej. Pomimo tego że jest to starszy model, który nie otrzymuje już tak częstych aktualizacji oprogramowania ze strony Garmina, nadal będzie to najlepszy wybór dla biegaczy – zwłaszcza z uwagi na niezłą cenę w porównaniu do nowszych modeli 255 i 265. Te przynoszą pewne aktualizacje dla triathlonistów i kolarzy, ale Forerunner 245 nadal spełnia oczekiwania biegaczy, oferując precyzyjne śledzenie aktywności wraz z analizą treningową oraz dodatkami takimi jak nawigacja po śladach (breadcrumb navigation) i przechowywanie muzyki. Jego bateria trzyma ok. 7 dni w trybie smartwatcha oraz do 24 godzin przy korzystaniu z GPS-u, co jest wystarczające dla większości treningów.

Garmin Fenix 7: Najlepszy uniwersalny zegarek sportowy

Garmin Fenix 7 to niekwestionowany lider wśród zegarków sportowych z GPS, oferujący wyjątkową wszechstronność i zaawansowane funkcje śledzenia aktywności. Dla osób zainteresowanych gromadzeniem danych oferuje obszerną gamę opcji personalizacji wyświetlacza, co pozwala na dostęp do potrzebnych informacji podczas uprawiania sportu – zarówno poprzez przewijanie palcem, jak i manualne korzystanie z przycisków. Fenix 7 jest dostępny w trzech rozmiarach - 42 mm, 47 mm i 51 mm oraz trzech edycjach — standardowej, z panelem solarnym i z panelem solarnym i szafirowym szkłem.

Największy model 51 mm z panelem solarnym i szafirowym szkłem oferuje obsługę ekranu dotykowego, wbudowaną latarkę LED oraz ładowanie słoneczne. Fenix 7 łączy się również bezproblemowo ze smartfonami z systemem Android i iOS, a także z czujnikami do golfa, rowerowymi i innymi. Wsparcie obejmuje niemal każdy sport, o jakim tylko pomyślimy.

Garmin Epix Pro: Sportowy smartwatch premium

Garmin Epix Pro (2. generacji) to zegarek z GPS przeznaczony dla osób poszukujących najwyższej jakości. Duży ekran AMOLED naprawdę robi wrażenie. Ponadto Garmin zapewnia dokładne i szczegółowe mapy z wieloma opcjami satelitarnymi, definiującymi dokładne położenie. Zegarek oferuje możliwość obsługi ekranu dotykowego, a tradycyjny pięcioprzyciskowy interfejs umożliwia dostęp do wszystkich opcji nawigacyjnych. Dostępny jest w trzech rozmiarach: 42 mm, 47 mm i 51 mm. Ze względu na to, że ekran AMOLED zużywa zbyt dużo energii baterii, nie mamy tu opcji ładowania poprzez słońce.

Wariant 51 mm to opcja dla tych sportowców, którzy nie zważają na koszty. Zegarek ten oferuje świetną żywotność baterii. Nawet przy włączonym ciągłym podświetleniu ekranu i śledzeniu aktywności na zewnątrz praktycznie każdego dnia, zegarek wytrzymuje ponad 10 dni. Jeśli ekran będzie aktywowany tylko po podniesieniu nadgarstka, czas ten dodatkowo się wydłuży.

Smartwatch do pływania: Garmin Swim 2

Garmin Swim 2 to najlepszy wybór dla pływaków, oferujący wszechstronne funkcje monitorowania aktywności w wodzie. Jest lekki i kompaktowy. Zapewnia śledzenie ruchów zarówno w basenie, jak i na otwartych akwenach, rejestrując szeroki zakres statystyk. Jego funkcje monitorowania pływania nie różnią się od tych, jakie można znaleźć w zegarkach takich jak Forerunner 265 i 965, ale Swim 2 jest znacznie tańszym urządzeniem i stworzono go specjalnie z myślą o pływakach. Co ważne, zegarek oferuje tydzień pracy na baterii w trybie smartwatcha oraz 13 godzin w trybie GPS, co jest wystarczające nawet na długie sesje pływania.

Najlepszy smartwatch dla sportowca, który nie rozstaje się z iPhonem

Apple Watch Ultra 2 to oczywiście najlepszy smartwatch dla oddanych fanów urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Oferuje świetne możliwości śledzenia aktywności fizycznej oraz inteligentne funkcje. Pomimo ograniczonego czasu pracy na baterii w porównaniu do tradycyjnych zegarków sportowych, Ultra 2 wyróżnia się doskonałym designem i wyświetlaczem OLED, który zapewnia czytelne i jasne wyświetlanie danych. Precyzyjne śledzenie GPS oraz ulepszony natywny monitoring aktywności sprawiają, że jest to niezastąpiony towarzysz aktywnych osób. Ponadto dostęp do sklepu z aplikacjami pozwala na personalizację zegarka i korzystanie z szerokiej gamy aplikacji dostępnych na platformę iOS.

Najlepszy sportowy smartwatch poniżej 1000 zł - Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 2 to najlepszy wybór dla tych, którzy szukają sportowego smartwatcha w przystępnej cenie. Chociaż jest to starszy model, nie ustępuje on w niczym bardziej zaawansowanym i droższym zegarkom. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji i atrakcyjnemu designowi Versa 2 doskonale sprawdza się zarówno podczas treningów, jak i na co dzień. Brak wbudowanego GPS może być jednak minusem dla niektórych użytkowników, ale dzięki możliwości łączenia się ze smartfonem wciąż można dokładnie monitorować aktywności na zewnątrz. Fitbit Versa 2 oferuje także funkcję zawsze włączonego ekranu, co pozwala na szybkie sprawdzenie czasu, czy statystyk treningowych bez konieczności dotykania zegarka.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne