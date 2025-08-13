Seriale, filmy, sport - oglądaj wygodnie i gdziekolwiek chcesz

Dla wielu użytkowników telefon stał się głównym oknem na świat filmów, seriali i sportowych transmisji – niezależnie od miejsca czy godziny można oglądać na co tylko ma się ochotę.

Sprawdzamy więc, które modele smartfonów dostępne w ofercie sieci Plus najlepiej wypadają pod kątem wygody i jakości oglądania treści wideo. Sprawdzimy też, jak można połączyć konkretny abonament i inne usługi Plusa z ofertą serwisów streamingowych w korzystnych cenach.

Smartfony do oglądania w ofercie Plusa

W zestawieniu bierzemy pod lupę trzy flagowe konstrukcje, których najnowsze generacje są obecnie dostępne w Plusie: składane Samsungi Galaxy Z Fold7 i Z Flip7, najnowszego iPhone’a 16 oraz popularną motorolę razr 60 ultra. Najważniejszym elementem, który determinuje wygodę oglądania na smartfonie, jest wyświetlacz. Liczy się nie tylko rozmiar ekranu, ale także technologia jego wykonania, częstotliwość odświeżania i maksymalna jasność. Ta ostatnia ma znaczenie np. w bardzo jasnych okolicznościach - nawet na plaży,

Galaxy Z Fold7 oferuje imponujący, rozkładany ekran o przekątnej 8 cali, wykonany w technologii Dynamic LTPO AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i bardzo wysoką jasnością szczytową. W praktyce daje to wrażenia porównywalne z tabletem, a gładkość ruchu obrazu ułatwia śledzenie dynamicznych scen. Z Flip7 – choć mniejszy i bardziej kompaktowy (ekran główny 6,9 cala) – także wyposażono w topowy wyświetlacz Dynamic LTPO AMOLED 2X o wysokiej rozdzielczości. Plusem obu modeli jest także obsługa najnowszych technologii HDR podczas oglądania materiałów na platformach streamingowych, co daje świetne wrażenia wizualne.

Najświeższa generacja iPhone’ów zachowuje konsekwentnie wysoki standard. Mniejszy model oferuje przekątną 6,1 cala, a wariant Plus wyróżnia się dużym, 6,7-calowym panelem OLED Super Retina XDR. Ekran ten znany jest z niebywałej ostrości, doskonałego odwzorowania kolorów, obsługi HDR oraz wysokiej jasności, która pozwala cieszyć się kinowymi wrażeniami nawet w słoneczny dzień.

Motorola razr 60 ultra to składany smartfon z ekranem głównym o przekątnej 7,0 cala i bardzo cienkich ramkach. Technologia LTPO AMOLED, częstotliwość odświeżania 165 Hz i bardzo dobre odwzorowanie barw, szczególnie w ciemniejszych scenach, sprawia, że seanse nawet po zmroku są prawdziwą ucztą.

Pojemne baterie, czyli godziny oglądania w podróży

Jeśli lubisz zasiąść wygodnie na kanapie lub spędzić podróż wciągając się w kolejny sezon ulubionego serialu, to bateria w smartfonie szybko staje się Twoim najlepszym przyjacielem. W przypadku iPhone’a 16 Plus można cieszyć się nawet całym dniem oglądania bez nerwowego szukania gniazdka – do 27 godzin odtwarzania wideo to spokojny maraton od pierwszego do ostatniego odcinka. Samsung Galaxy Z Flip7 także nie zawiedzie – według producenta potrafi grać seriale godzinami, a w praktyce wyciągnie ok. 31 godzin seansu, co spokojnie wystarczy na długą podróż. Galaxy Z Fold7, choć przez większy ekran szybciej zużywa energię, nadal pozwoli na 24 godziny emocji, a motorola razr 60 ultra oferuje 4700 mAh pojemności baterii i ładowanie do 60 W więc szybko uzupełnimy energię – idealnie nawet na cały sezon mini-serialu za jednym zamachem. Dzięki takiej wydajności dzisiejsze smartfony coraz częściej zastępują telewizor, pozwalając zabrać swoje serialowe światy dosłownie wszędzie.

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Dodatkowe funkcje i możliwości

Wielu entuzjastów streamingu coraz częściej korzysta ze słuchawek bezprzewodowych, dlatego wsparcie dla nowoczesnych kodeków Bluetooth czy przestrzenne efekty dźwiękowe staje się codziennością. Każdy z opisywanych modeli wspiera wysokiej jakości odtwarzanie audio, a flagowce Samsunga i Apple dodatkowo mogą zaoferować stereofoniczne głośniki z technologią Dolby Atmos. Wybrane modele pozwalają na wygodne sterowanie gestami, dzielenie ekranu i korzystanie z trybu obrazu w obrazie – przydatne, gdy jednocześnie chcemy śledzić social media i oglądać serial. Ważnym atutem jest też szybki dostęp do dedykowanych aplikacji streamingowych – iOS zapewnia szeroki wachlarz aplikacji na iPhone'a, a Android na Samsungu i motoroli pozwala wygodnie obsługiwać programy w okienkach.

Do komfortowego odbioru treści streamingowych niezbędny jest także szybki internet mobilny – w Plusie wszystkie omawiane modele korzystają z sieci 5G, gwarantującej płynne przesyłanie nawet materiałów 4K bez buforowania. Smartfony mają modemy 5G najnowszej generacji i umożliwiają wykorzystanie pełnej prędkości transferu, niezależnie od miejsca w Polsce.

Atrakcyjne oferty w Plusie - jak zaoszczędzić?

Warto wiedzieć, że Plus umożliwia wygodne łączenie różnych usług, takich jak abonament głosowy, internet domowy lub światłowód oraz telewizja, z możliwością dokupienia dostępu do największych platform streamingowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśli zdecydujemy się na połączenie np. abonamentu z internetem mobilnym albo światłowodowym, możemy uzyskać dostęp do wybranych dwóch serwisów spośród Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Polsat Box Go Premium lub Polsat Box Go Sport za 30 zł miesięcznie. Dla bardziej wymagających – cztery serwisy tej samej klasy można dodać za 60 zł miesięcznie. Te rozwiązania kierowane są do osób, które chcą mieć pełną swobodę oglądania najnowszych hitów, sportu na żywo czy klasyki kina polskiego i światowego – gdzie i kiedy tylko chcą.

Dzięki temu w jednym miejscu możesz śledzić największe premiery. Na Disney+ znajdziesz m.in. seriale „Oczy Wakandy” i „Ironheart” oraz film „Zakręcony piątek” (druga część właśnie weszła do kin). HBO Max oferuje nowy sezon „The Last of Us”, hit „Ród smoka” oraz dramat „Pozłacany wiek”. W SkyShowtime dostępne są m.in. „Dexter: Grzech pierworodny”, „Yellowjackets” i „Transformers: Początek”. Polsat Box Go Premium zapewnia dostęp do najnowszych hitów filmowych w kanale Polsat Film, popularnych polskich seriali w Polsat Seriale oraz familijnej rozrywki w Polsat Rodzina. Polsat Box Go Sport to z kolei transmisje z The World Games 2025, turniejów ATP oraz wydarzeń takich jak kickboxing.

Decydując się na iPhone’a, użytkownicy mogą wybrać abonament z usługą Apple One, która daje dostęp do Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade i dodatkową przestrzeń w iCloud w ramach jednej opłaty. Na Apple TV+ pojawiły się ostatnio produkcje „Wódz wojownik”, „Studio” oraz zapowiadany jest hit tych wakacji: film „F1”.

Każdy z zaprezentowanych w ofercie Plusa modeli ma swoje mocne strony, ale każdy z nich sprawdzi się w nieco innych okolicznościach. Samsung Galaxy Z Fold7 będzie idealny dla osób szukających wrażeń kinowych, a Z Flip7 – dla miłośników kompaktowych rozwiązań. iPhone 16 Plus to solidny, niezawodny wybór dla fanów ekosystemu Apple, którzy cenią długi czas pracy na baterii, natomiast motorola razr 60 ultra to ciekawa propozycja w segmencie składanych smartfonów, która zaskakuje wydajną baterią. Dzięki ofercie Plusa, w której można łączyć abonamenty i usługi z dostępem do popularnych serwisów streamingowych w atrakcyjnej cenie, każdy z tych modeli staje się wszechstronnym centrum rozrywki, idealnym do oglądania filmów, seriali i sportu bez ograniczeń.

