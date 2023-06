Rynek nie znosi próżni i kiedy jeden chiński producent (Vivo) się z naszego rynku zwija, drugi na niego wchodzi. Tak też stało się i tym razem, ponieważ do naszego kraju właśnie wszedł nowy producent. Niektórym jego nazwa może być znana, ponieważ telefony, które prezentuje, były często omawiane na łamach Antywebu. Ba, pogłoski o jego wejściu do Polski wraz z inną firmą - Infinixem - krążyły już w 2022 roku. Teraz stały się prawdą, a firma ujawniła, co też szykuje dla nas jako swoją ofertę startową.

4 nowe smartfony do 1000 zł - tak Tecno chce zawalczyć o polskiego klienta

Na konferencji w Warszawie Tecno zaprezentowało linię telefonów, które właśnie wprowadza do sprzedaży. Są to modele z dwóch serii, a więc Spark i Pop. Skupmy się na tej pierwszej, ponieważ to ona przyciągnęła najwięcej uwagi. Zaprezentowane telefony pochodzą dokładnie z serii Spark 10 i z tej rodziny zaprezentowano trzy modele.

Najtańszym z nich jest Spart Go NFC, którego sugerowana cena rynkowa to zaledwie 449 zł. Jego procesor to Mediatek Helio A22,ma on 3 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Jego ekran to 6,56 calowa matryca IPS HD+, a bateria - standardowe 5000 mAh. Smartfon posiada z tyłu pojedynczy aparat 13 Mpix wsparty modułem wykrywania głębi QVGA i kamerkę do selfie o rozdzielczości 5 Mpix. Ładowanie tego smartfona to 10 W, Wi-Fi mamy tu niestety tylko na częstotliwości 2,4 Ghz, a całość działa na Androidzie Go. Mały plusik - smartfon możemy kupić w wykończeniu ze sztucznej skóry, które naprawdę robi fajne wrażenie.

Idąc dalej, mamy Tecno Spark 10. Tutaj idziemy o pięterko wyżej jeżeli chodzi o ceny, ponieważ urządzenie będzie kosztowało 649 bądź 749 zł, w zależności czy mówimy o 4 czy 8 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o procesor, mamy tu upgrade do Mediateka G37, natomiast ekran, który przy 6,56 cala dalej ma rozdzielczość HD+ zyskał tu 90 Hz odświeżanie. Pojemność pamięci wewnętrznej podniesiono tu do 128 GB, a z tyłu dostaliśmy aparaty o rozdzielczości 50 i 8 Mpix. Wi - Fi doczekało się standardu 5 Ghz a ładowanie przyspieszyło do 18 W. Jednym słowem, naprawdę spory postęp za nie tak duży wzrost ceny.

W serii Spark oczywiście nie mogło zabraknąć modelu Spark 10 Pro. Ten kosztuje 899 bądź 999 zł, w zależności tym razem od wariantu pamięci wewnętrznej (128 bądź 256 GB). W tym wypadku procesor to Mediatek G88, a jeżeli chodzi to ekran mamy tu 6,8 cala i rozdzielczość FHD. Ten także jest odświeżany w 90 Hz. Pamięć RAM w obu wypadkach to 8 GB ( z możliwości rozszerzenia), a aparat główny w tym modelu to także 50 Mpix. Producent mocno chwali się tu aparatem do selfie, który ma 50 Mpix. Bateria i ładowanie pozostały tu na poziomie zwykłego Sparka.

Jeżeli natomiast dla kogoś i takie opcje byłyby za drogie, Tecno proponuje telefon z serii Pop, czyli Pop 7. Ten kosztuje 399 zł i oferuje procesor Spreadtrum SC9863, 6,6 calowy panel HD+, 2 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane, 8 Mpix kamerkę z tyłu oraz 5 Mpix kamerkę do selfie. Bateria 5000 mAh ładowana jest 10 W mocy . Znalazło się nawet miejsce na czytnik linii papilarnych z tyłu.

Telefony mają wejść do sprzedaży w drugiej połowie czerwca. Oprócz nich Tecno pokazało też kilka droższych urządzeń, chociażby swojego składaka z serii Phantom, ale na te urządzenia w Polsce będziemy musieli jeszcze poczekać. A do tego czasu - co sądzicie o Tecno? Jak dla mnie w tej cenie te urządzenia będą hitem u operatorów.