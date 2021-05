Szukajcie go w promocji – recenzja realme 8 5G

Oprócz tego za aspekt stylistyczny, odróżniający smartfon od innych urządzeń z rodziny, można uznać przycisk zasilania. W całej rodzinie 8 mamy już ekrany OLED i czytniki linii papilarnych pod ekranem, tutaj natomiast przez użycie LCD firma wróciła do stosowanego w 7 5G czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania. Jest szybki i celny, więc nie można się do niego przyczepić. Drugim, już mniej pozytywnym zabiegiem, jest próba pokazania, że telefon ma 4 aparaty. Na wyspie są 4 miejsca na obiektywy, ale tylko 3 z nich są zajęte. Czwarty natomiast to bardzo ładne miejsce na… napis „AI”. I tyle. Moim zdaniem, rozsądniej byłoby już tam wrzucić lampę błyskową, ale jak widać – realme nie poszło tą drogą. Szkoda, ponieważ może to wprowadzać konsumentów w błąd. Tutaj też, inaczej niż w 8 i 8 Pro, klawisze głośności przesunięte zostały na lewą stronę urządzenia.

realme 8 5G – ekran

Ekran w realme 8 5G to bardzo podobny moduł do tego, który mamy w 7 5G, ale z jedną różnicą. Tutaj, niestety, firma nieco zeszła z tonu, dając nam nie 120 Hz jak w poprzedniku, ale 90 Hz. To wciąż oznacza, że urządzenie zapewnia wrażenie bardzo płynnego działania, ale brak tych dodatkowych 30 Hz może być zniechęcający dla osób, które chciałyby wykorzystać telefon chociażby do grania w gry sieciowe, jeden z głównych powodów, dla których można kupić telefon z 5G. Zaletą jest natomiast jasność samego panelu. realme miało już przypadki niezbyt jasnych wyświetlaczy. Tutaj, dzięki jasności maksymalnej na poziomie 600 nitów jest jak najbardziej w porządku, nawet w jasnym, majowym słońcu.