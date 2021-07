motorola edge 20 pro

W tym roku motorola stawia na kamery. Zdaniem producenta to właśnie aparaty w smartfonach przyciągają konsumentów, a młode pokolenie sprawnie poruszające się w mediach społecznościowych odkrywa na nowo sposoby dzielenia się doświadczeniami w postaci zdjęć i filmików. Motorola edge 20 pro ma nowy system kamer z aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix. Technologia Ultra Pixel, w której grupy 9 pikseli są połączone w jeden zwiększają czułość na światło, co przekłada się na jeszcze lepszą wydajność aparatu w słabym oświetleniu. Ultra szeroki obiektyw z funkcją Macro Vision pozwala na zrobienie zdjęć bardziej szczegółowych — bez względu jak blisko czy daleko znajduje się fotografowany obiekt.

6,7-calowy ekran OLED o proporcjach 20:9, rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu 144 Hz i wsparciu HDR10. Za działanie motorola edge 20 pro odpowiada Snapdragon 870 z 5G i Wi-Fi 6 wspierany przez 12 GB RAM, 256 GB pamięci na dane, baterię o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower 30.

motorola edge 20

Motorola chwali się, że podstawowy model edge 20 to zaledwie 6,99 mm grubości i spełnia oczekiwania użytkowników, którzy cenią sobie nowoczesny, opływowy design. Podobnie jak edge 20 pro i tu znajdziecie aparat główny 108 Mpix, obiektym ultra szeroki, makro, i teleobiektyw Super Zoom 30x. Do tego 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2160 x 1080 pikseli charakteryzujący się odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Smartfon działa pod kontrolą Snapdragona 778G ze wsparciem 5G i Wi-Fi 6. Do tego 8 GB RAM, 128 GB na dane, bateria o pojemności 4000 mAh i szybkie ładowanie TurboPower 30 dające 8 godzin pracy po 10 minutach ładowania.

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 lite, to, podobnie jak u swoich mocniejszych braci, 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, wsparciem dla HDR10. W odróżnieniu od pozostałych modeli działa pod kontrolą procesora MediaTek Dimensity 720 5G-B wspieranego przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego pojemna bateria 5000 mAh i szybkie ładowanie TurboPower 30. Główny aparat charakteryzuje się rozdzielczością 108 Mpix i wspierany jest przez obiektyw z szerokim kątem 8 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix.

Specyfikacja techniczna. Porównanie modeli motorola edge 20, motorola edge 20 pro oraz motorola edge 20 lite

motorola edge 20 pro motorola edge 20 motorola edge 20 lite Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 870, GPU Adreno™ 650, Platforma mobilna Qualcomm® Snapdragon™ 778G, GPU Adreno™ 642L MediaTek Dimensity 720 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5* 8 GB* 8 GB* Pamięć Wbudowane 256 GB*

UFS 3.1

Turbo Write

Host-Aware Performance Booster 128 GB 128 GB Aparat 108 Mpx | 8 Mpx z zoomem optycznym 5x o wysokiej rozdzielczości | 16 Mpx z obiektywem szerokokątnym | Macro Vision 108 Mpx | 8 Mpx z zoomem optycznym 3x o wysokiej rozdzielczości | 16 Mpx z obiektywem szerokokątnym | Macro Vision 108 Mpx | 8 Mpx z obiektywem szerokokątnym | Macro Vision | Aparat głębi ostrości 2 Mpx Wyświetlacz 6,7\" OLED | Kolor 10-bitowy | Przestrzeń kolorów DCI-P3 | Częstotliwość odświeżania 144 Hz | HDR10+ | Amazon HDR 6,7\" OLED | Kolor 10-bitowy | Przestrzeń kolorów DCI-P3 | Częstotliwość odświeżania 144 Hz | HDR10+ 6,7\" OLED | Kolor 10-bitowy | Przestrzeń kolorów DCI-P3 | Częstotliwość odświeżania 90 Hz | HDR10+ Bateria 4500 mAh

30 W TurboPower™ 4000 mAh

30 W TurboPower™ 5000 mAh

30 W TurboPower™

Wszystkie modele motorola edge 20 działają na Androidzie 11 z My UX.

motorola edge 20 pro, edge 20 i edge 20 lite. Ceny i dostępność

motorola edge 20 pro pojawi się w sprzedaży w dwóch kolorach: granatowym i niebieskim w rekomendowanej cenie detalicznej 3299 zł

motorola edge 20 w dwóch kolorach: czarna perła oraz biała perła w rekomendowanej cenie detalicznej 2299 zł

motorola edge 20 lite w dwóch kolorach: grafitowym i zielonym w rekomendowanej cenie detalicznej 1699 zł

Smartfony do sklepów trafią w ofercie przedsprzedażowej już w sierpniu, a na początku września pojawią się w ofercie operatorów sieci komórkowych Play i Plus oraz w sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Empik.