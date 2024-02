Najlepszy smartwatch do 1000 złotych (luty 2024)

W roku 2024 rynek smartwatchy jest wciąż nasycony różnorodnymi modelami, oferującymi rozmaite funkcje, style i oczywiście ceny. Nie wszystkie zegarki do 1000 zł są jednak godne uwagi. W tym rankingu przyjrzymy się dokładnie najlepszym propozycjom dostępnym na rynku. Przed Wami smartwatche w cenie do 1000 złotych, które warto wziąć pod uwagę, jeśli właśnie szukacie urządzenia dla siebie i macie z góry określony budżet.

Garmin Forerunner 55

Cena od: 689 zł

Garmin Forerunner 55 to wszechstronny zegarek sportowy, oferujący bogaty wybór programów treningowych dla różnych aktywności fizycznych, z nadgarstkowym czujnikiem tętna umożliwiającym monitorowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki nawigacji GPS, użytkownicy mogą precyzyjnie śledzić swoje treningi, analizując dystans, tempo i interwały. Zegarek dba również o ogólne samopoczucie użytkownika, oferując funkcje monitorowania stresu i proponując ćwiczenia oddechowe. Dodatkowo powiadamia też o zbyt wysokim tętnie oraz w nagłych przypadkach wysyła lokalizację do wybranych kontaktów. Bateria, która pozwala na nawet dwutygodniowe użytkowanie, oraz cena poniżej 700 zł, czynią Forerunner 55 atrakcyjną opcją dla osób szukających zaawansowanego Garmina w przystępnej cenie.

GARMIN Instinct

Cena: od 649 zł

Garmin Instinct to zegarek dla osób, które lubią spędzać czas w ekstremalnych warunkach. To urządzenie o standardzie wojskowym 810, spełniające wyśrubowane wymagania dotyczące temperatury, wstrząsów i wodoodporności. Jego wzmocniona obudowa polimerowa zapewnia trwałość. Wyświetlacz charakteryzuje się też odpornością na zarysowania. Czas pracy na jednym ładowaniu sięga nawet do 14 dni. Wbudowany pulsometr, umożliwia monitorowanie intensywności ćwiczeń i poziomu stresu. Mamy tu również czujniki ABC – wysokościomierza (dane o wysokości), barometr (monitorowanie pogody) oraz 3-osiowy elektroniczny kompas. Garmin Instinct zapewnia również dostęp do różnych systemów nawigacji – GPS, GLONASS i Galileo. Silikonowe paski z otworami wentylacyjnymi zapewniają wygodę noszenia, a powiadomienia z telefonu oraz wbudowane aplikacje sportowe sprawiają, że zegarek jest praktycznym narzędziem dla osób aktywnych fizycznie.

HUAWEI Watch GT 3 46 mm Active

Cena od: 799 zł

Smartwatch HUAWEI Watch GT 3 46mm Active to wciąż dobry wybór, tym bardziej że jest o 200 zł tańszy od swojego następcy (o którym później). Z klasycznym designem i różnorodnymi opcjami doboru paska, zegarek pasuje do każdego stylu, podkreślając osobowość użytkownika. Zapewnia nawet do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu. Bogate funkcje zdrowotne, takie jak monitorowanie tętna, analiza snu i pomiar stresu, pozwalają użytkownikom lepiej o siebie zadbać. Mamy tu ponad 100 trybów treningowych. Dzięki funkcji QUICK REPLY użytkownicy mogą szybko odpowiadać na wiadomości, co zwiększa wygodę codziennego użytkowania.

HUAWEI Watch GT 4 Active

Cena od: 999 zł

W wyborze smartwatcha wiele osób kieruje się nie tylko funkcjonalnością, ale także stylem i wytrzymałością. HUAWEI WATCH GT 4 zdobywa uznanie na tym polu, łącząc ponadczasową elegancję z wieloma przydatnymi funkcjami zdrowotnymi i sportowymi. A to wszystko wciąż w naszym budżecie na poziomie 1000 zł. Z jego solidną kopertą wykonaną ze stali oraz różnorodnością dostępnych wersji, łatwo można dopasować go do własnego stylu.

XIAOMI Redmi Watch 3 Active

Cena od: 199 zł

Zegarek XIAOMI Redmi Watch 3 Active to najtańsza propozycja w naszym rankingu. Mamy tu ekran o przekątnej 1,83 cala i ponad 200 różnych tarcz, co pozwala na dopasowanie urządzenia do osobistego stylu. Dzięki technologii Bluetooth można łatwo odbierać połączenia telefoniczne, co sprawia, że jest idealny dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Z ponad 100 trybami fitness, w tym 10 profesjonalnymi, monitoruje aktywność fizyczną, wspierając nas w osiąganiu celów. Dodatkowo wodoszczelność na poziomie 5 ATM sprawia, że Redmi Watch 3 jest idealny do noszenia podczas aktywności, którym towarzyszy wilgoć. Nie zabrakło też funkcji kontroli zdrowia – mamy tu ciągłe monitorowanie poziomu natlenienia krwi i tętna.

Amazfit GTS 3

Cena: od 499 zł

Amazfit GTS 3 oferuje prosty design, łącząc aluminiową konstrukcję z wyrazistym, kolorowym ekranem AMOLED. Dzięki wydajnej baterii użytkownik może cieszyć się zegarkiem nawet przez 12 dni bez ładowania. Czujnik biometryczny BioTracker umożliwia śledzenie tętna, poziomu tlenu we krwi, stresu oraz jakości snu, zapewniając kompleksową analizę zdrowia. Funkcja monitorowania aktywności oferuje 150 trybów sportowych, a inteligentne rozpoznawanie ćwiczeń ułatwia korzystanie z urządzenia. System operacyjny ZEPP zapewnia płynne działanie oraz dostęp do szerokiego zakresu funkcji. Dzięki wsparciu dla asystenta głosowego Alexa zegarek umożliwia dostęp do informacji pogodowych, kalendarza i powiadomień, a także odtwarzanie muzyki z połączonego smartfona.

HUAWEI Watch Fit 2 Active

Cena od: 489 zł

HUAWEI Watch Fit 2 Active to smartwatch doceniany za lekkość, stylowy design oraz wszechstronność. Wyposażono go w prostokątny ekran o przekątnej 1,7". Zegarek oferuje ponad 200 różnych tarcz oraz możliwość dostosowania wyglądu dzięki różnorodnym paskom. Dodatkowo, dzięki głośnikowi i funkcji QUICK REPLY, użytkownicy mogą łatwo odbierać połączenia i odpowiadać na wiadomości bez użycia telefonu. Bogate funkcje monitorowania zdrowia, w tym pomiar tętna, stresu, natlenienia krwi oraz analiza snu, sprawiają, że Watch Fit 2 to nie tylko stylowy dodatek, ale także przydatne narzędzie do dbania o zdrowie i rozwój fizyczny. Duży atut to również cena – połowa założonego budżetu.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne