Telefony do 1500 złotych – jaki smartfon wybrać (czerwiec 2023)?

Telefony do 1500 zł oferują niezłe możliwości, bez konieczności przepłacania za najnowocześniejsze technologie. Są one w stanie sprostać codziennym wymaganiom większości użytkowników. Wybraliśmy 6 modeli, które warto wziąć pod uwagę, szukając urządzenia we wskazanym budżecie.

Smartfony do 1500 zł — o czym warto pamiętać?

Telefony do 1500 zł to tzw. „średnia półka”. Oferują one niezłe możliwości i funkcje, bez konieczności przepłacania za najnowocześniejsze technologie. Choć nie mają topowych specyfikacji, są w stanie sprostać codziennym wymaganiom większości użytkowników. Wybraliśmy 6 modeli różnych marek, które warto wziąć pod uwagę, szukając urządzenia we wskazanym budżecie.

Najlepsze telefony do 1500 zł. Jakie warto kupić w 2023 roku?

Wydajność telefonów w cenie do 1500 zł jest wystarczająca do codziennego użytkowania. Ich możliwości z pewnością zaspokoją potrzeby większości użytkowników, takie jak komunikacja, przeglądanie internetu, granie w gry i obsługa najpopularniejszych aplikacji. Niektóre z nich zaskoczą Was również dobrą jakością zdjęć. Dla osób szukających niedrogiego, ale solidnego urządzenia, telefony w tej kategorii cenowej są godnym uwagi wyborem.

Realme C55 (256 GB)

Cena: od 999 zł

Realme C55 to smartfon, który oferuje wiele zalet w przystępnej cenie. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wydajnego i niedrogiego urządzenia, wyróżnia się pojemną baterią, dobrym aparatem i stylowym designem. Jeśli lubisz fotografować, docenisz większy sensor, który zapewnia lepszą jakość obrazu. Dzięki technologii ProLight, korzystającej z zaawansowanych algorytmów, zrobisz niezłe zdjęcia nawet po zmroku. Tryb fotografii ulicznej pozwala na uchwycenie dynamicznych sytuacji z odpowiednią precyzją i stabilnością. W kwestii wydajności, realme C55 napędzany jest przez MediaTek Helio G88 i działa na systemie Android z autorską nakładką. Co ważne, smartfon obsługuje dwie karty Nono SIM i oferuje miejsce na kartę MicroSD, dzięki czemu możesz rozszerzyć pamięć do 1 TB. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia całodniowe użytkowanie. Nie zabrakło też funkcji szybkiego ładowania 33 W. To smartfon, który łączy funkcjonalność, wydajność, estetykę i przystępną cenę w atrakcyjnym pakiecie.

Samsung Galaxy M33 (128GB)

Cena: od 1099 zł

Samsung Galaxy M33 to smartfon bazujący na 8-rdzeniowym procesorze Exynos 1280 oraz 6 GB pamięci RAM. Z takimi parametrami pozwoli na jednoczesne wykonywanie wielu zadań, zapewniając również optymalną płynność podczas grania. Gracze z pewnością docenią funkcję Game Booster, która optymalizuje wydajność urządzenia podczas grania, blokując działania w tle i powiadomienia. Jego charakterystyczne cechy wyglądu to przede wszystkim minimalistyczne wzornictwo i zaokrąglone krawędzie. Model dostępny jest w 3 różnych kolorach (niebieskim, zielonym i brązowym). Smartfon oferuje ekran o przekątnej 6,6 cala, który wykorzystuje technologię FHD+. Mamy też odświeżanie na poziomie 120 Hz, co z pewnością wyróżnia Galaxy M33 na tle konkurentów z podobnej półki cenowej. Do dyspozycji mamy aż 4 obiektywy — makro (2 Mpix - f/2,4), główny (50 Mpix - f/1,8), ultraszerokokątny (5 Mpix - f/2.2) oraz obiektyw z regulacją głębi (2 Mpix - f/2,4). Z przodu, 8 Mpix - f/2,2, które z powodzeniem sprawdzi się podczas wideorozmów, czy robienia selfie. Nie zabrakło też optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Akumulator o pojemności 5000 mAh powinien wystarczyć na cały dzień użytkowania.

Realme 10 (128 GB)

Cena: od 1119 zł

Kolejna propozycja to urządzenie dla osób, które lubią się wyróżniać. Brokatowe drobinki, które zdobią tył obudowy urządzenia to z pewnością ten wyróżnik modelu Realme 10, obok którego trudno przejść obojętnie. Albo go za to pokochacie, albo w kilka sekund odrzucicie ewentualność jego zakupu. A co pod obudową? Procesor MediaTek Helio G99 i 8 GB RAM, z możliwością wirtualnej rozbudowy to odpowiedni wybór dla mobilnych graczy. Realme 10 oferuje też ekran AMOLED FHD+ (90 Hz częstotliwości odświeżania). Akumulator o pojemności 5000 mAh wspiera technologia SUPERVOOC, która pozwala naładować telefon od 0 do 50% w ok. 28 minut. Główny obiektyw aparatu to 50 Mpix. Umożliwia on robienie szybkich zdjęć po zmroku, dzięki technologii ProLight i algorytmu Flash Night View. Dodatkowo, specjalny tryb zdjęć ulicznych zapewnia dynamiczną stabilizację obrazu, błyskawiczne ustawianie ostrości i szybki zoom. Ważna uwaga — model ten nie wspiera niestety łączności 5G, a także nie oferuje odporności na zachlapania.

Motorola Moto G82 (128 GB)

Cena: od 1299 zł

Jeden z najlepszych „średniaków”, o którym mogliście przeczytać na Antyweb w ubiegłym roku. Dziś wciąż zasługuje on na uwagę, jeśli szukacie sprawdzonego urządzenia w cenie do 1500 zł. Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,6 cala, który oferuje nasycone kolory oraz doskonałe odwzorowanie czerni. Co więcej, dzięki odświeżaniu o częstotliwości do 120 Hz, interakcja z urządzeniem jest płynna i responsywna, co sprawia, że korzystanie z smartfona jest naprawdę przyjemne. Warto również zwrócić uwagę na aparaty. Główny obiektyw o rozdzielczości 50 MP oferuje stabilizację optyczną, co pozwala na uzyskanie ostrych i wyraźnych zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto, obiektyw szerokokątny umożliwia robienie efektownych ujęć panoramicznych, a 2-megapikselowy aparat makro pozwala na fotografowanie detali z bliska. Na froncie znajduje się także 16-megapikselowy aparat do selfie. Jeśli chodzi o wydajność, Moto G82 5G nie zawodzi. Jego serce stanowi Snapdragona 695, wydajny procesor z obsługą 5G. W połączeniu z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej smartfon oferuje płynne działanie i dużą ilość miejsca na przechowywanie danych, zdjęć i aplikacji. Pojemność baterii to 5000 mAh. Niestety, zabrakło ładowania bezprzewodowego. Moto G82 5G jest wyposażony w głośniki stereo, co przekłada się na lepszą jakość dźwięku podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Podobnie jak Realme 10, urządzenie nie wspiera normy IP 68, więc kąpiele z urządzeniem to nie najlepszy pomysł.

Infinix Note 12 Pro (256 GB)

Cena: od 1299 zł

Infinix Note 12 Pro to smartfon napędzany wydajnym procesorem Helio G99 6 nm o częstotliwości taktowania 2,2 GHz. Duży wyświetlacz AMOLED FHD+ True Color o przekątnej 6,7 cala zapewnia dobrą ostrość i głębię obrazu, nawet w jasnym świetle. Model posiada również 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 13 GB dzięki integracji z pamięcią ROM. Pojemna bateria o pojemności 5000 mAh, wspierana funkcją ultra szybkiego ładowania 33 W, zapewnia długotrwałe użytkowanie. Akumulator może wytrzymać aż do 800 cykli ładowania bez zauważalnego zmniejszenia żywotności. Mamy tu potrójny tylny aparat o rozdzielczości 108 Mpix z trybem nocnym. Dodatkowo, przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix gwarantuje dobrą jakość selfie. Przełączanie się między zadaniami jest szybkie i łatwe dzięki funkcji Lighting Multi-Window, a wibracje 4D to coś, co szczególnie docenią gracze. Podwójne głośniki DTS zapewniają dobrą jakość dźwięku 360°.

Samsung Galaxy M23 5G (128 GB)

Cena: od 1299 zł

Samsung Galaxy M23 został wyposażony w imponujący wyświetlacz o rozmiarze 6,6 cala, oferujący pełną rozdzielczość HD+ oraz szeroką gamę 16 milionów kolorów. Mamy też ośmiordzeniowy procesor, zapewniający płynne działanie. Model posiada trzy aparaty: 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix, które umożliwiają robienie solidnych zdjęć oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości UHD 4K. Mamy też 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo, istnieje możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD o pojemności aż do 1 TB. Nie brakuje także różnorodnych funkcji łączności, takich jak NFC, WiFi Direct i Bluetooth w wersji 5.0. Producent twierdzi, że smartfon może wytrzymać nawet do 44 godzin rozmów i korzystania z LTE na jednym ładowaniu, co jest naprawdę niezłym wynikiem.

OnePlus Nord CE 3 Lite (128 GB)

Cena: od 1399 zł

OnePlus Nord CE 3 Lite to smartfon, któremu przyglądaliśmy się z bliska w kwietniu. Urządzenie jest dostępne na rynku w cenie od 1399 zł, a więc wciąż mieści się w widełkach przewidzianych dla tego zestawienia. OnePlus Nord CE 3 Lite oferuje solidną jakość wykonania oraz wsparcie dla technologii 5G. Smartfon ten wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, co zapewnia komfortowe oglądanie treści multimedialnych lub granie w gry. Za jego wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G oraz 8 GB pamięci RAM. Podstawowy aparat wyposażony jest w matrycę o rozdzielczości 108 mpx, co sprawia, że w dobrych warunkach oświetleniowych można uzyskać świetne rezultaty. Niestety, w warunkach nocnych jakość zdjęć jest już nieco gorsza (choć nadal akceptowalna). OnePlus Nord CE 3 Lite 5G nie posiada niestety obiektywu ultraszerokokątnego. Akumulator o pojemności 5000 mAh spokojnie może wytrzymać cały dzień intensywnego użytkowania. Gdy jednak intensywne zmienimy na przeciętne, mogą to być nawet 2 dni! Co ważne, smartfon obsługuje szybkie ładowanie.

Xiaomi Redmi Note 12S (256 GB)

Cena: od 1499 zł

Dla osób, które potrzebują dużej przestrzeni na dane, wybraliśmy też jeden model smartfona, który oferuje dwa razy tyle pamięci, co konkurencyjne urządzenia umieszczone w rankingu. Te 256 GB to jednak niejedyny wyróżnik Xiaomi Redmi Note 12S. Lekka i smukła konstrukcja naprawdę może się podobać. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G96, który skutecznie odpowiada na potrzeby użytkowników. Dzięki temu, nawet w przypadku intensywnego użytkowania, aplikacje powinny działać płynnie, a gry nie wywoływać żadnych opóźnień. Duży ekran wykorzystuje technologię AMOLED, która zapewnia nasycone i żywe kolory. Nie można też zapomnieć o maks. jasności na poziomie 1000 nitów, co z pewnością przyda się podczas odczytywania powiadomień w pełnym słońcu. Jeśli chodzi o aparaty, oprócz głównego, oferującego matrycę o rozdzielczości 108 Mpix, nie zabrakło też obiektywów makro i ultraszerokokątnego. Podobnie jak w przypadku większości konkurentów uwzględnionych w naszym zestawieniu, mamy też akumulator 5000 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Oppo Reno 8T

Cena: od 1499 zł

Oppo Reno 8T to kolejny smartfon w zestawieniu, który od razu przykuwa wzrok oryginalnym wyglądem. Obudowa jednego z wariantów tego modelu została wykonana z włókna węglowego imitującego naturalną skórę. Trzeba przyznać, że prezentuje się to niezwykle elegancko. Przy codziennym użytkowaniu absolutnie nie odczuwa się żadnych opóźnień spowodowanych zastosowaniem procesora Mediatek G99, a AMOLEDowy ekran prezentuje świetne żywe i nasycone kolory, będąc przy tym bardzo jasnym. Aparat o rozdzielczości 100 Mpix świetnie sprawdza się zarówno podczas pracy w dobrych warunkach oświetleniowych, jak i wtedy, gdy korzystamy z niego po zmroku. Są też ciekawe rozwiązania software’owe — funkcja Bokeh Flare pozwala osiągnąć efekt rozmycia tła, a retusz AI rozpoznaje 393 punkty na twarzy. W tej smukłej konstrukcji udało się zmieścić akumulator o pojemności 5000 mAh. Nie zabrakło też szybkiego ładowania 33 W SUPERVOOC. Wideorecenzję tego modelu znajdziecie na naszym kanale YouTube.

Xiaomi Poco X5 5G (256 GB)

Cena: od 1499 zł

Poco X5, wyposażony w duży ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości, zapewnia doskonałą jakość obrazu podczas oglądania filmów i grania. W zakresie fotografii, smartfon oferuje 3 aparaty, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix, umożliwiające wykonywanie wysokiej jakości zdjęć, nawet w złych warunkach oświetleniowych. Wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 33 W zapewnia błyskawiczne uzupełnianie energii w baterii o pojemności 5000 mAh. Dzięki procesorowi Snapdragon 695 5G i 8 GB pamięci RAM, smartfon oferuje wystarczającą moc obliczeniową do wykonywania typowych zadań. Duża pamięć wewnętrzna wynosząca 256 GB, rozszerzalna nawet do 1 TB, zapewnia miejsce na przechowywanie wszystkich danych. POCO X5 5G posiada również funkcje takie jak łączność NFC, skaner twarzy, czytnik linii papilarnych, system nawigacji GPS i GLONASS, oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm dla tradycyjnych słuchawek. Całość zamknięta jest w eleganckiej obudowie, dostępnej w trzech kolorach.

Telefony do 1500 zł — podsumowanie

1500 zł to budżet, który pozwala znaleźć telefon, jaki zostanie z Wami na kilka dobrych lat. Oczywiście prezentowane przez nas modele wciąż nie są flagowcami i selekcja urządzeń wymaga pewnych kompromisów. Na rynku istnieje wiele smartfonów oferujących doskonałe funkcje i wydajność w przystępnej cenie. Trzeba tylko znać swoje potrzeby. Wsparcie dla szybkiego ładowania, łączność 5G, dodatkowe obiektywy, pamięć wewnętrzna — to cechy, które mogą różnić poszczególne modele, dlatego przed dokonaniem wyboru, dobrze jest zastanowić się nad swoimi potrzebami!

Sprawdź nasze pozostałe rankingi smartfonów: