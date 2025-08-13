To może być twój ulubiony zegarek. Oto Pebble Time 2

Pebble odkrywa karty i zdradza kolejne szczegóły związane z nowym zegarkiem Time 2, którego przedsprzedaż ruszyła w maju tego roku. Co wiemy o urządzeniu?

O tym, że Pebble wraca na rynek zegarków dowiedzieliśmy się na początku roku. Kilka miesięcy później firma zdradziła pierwsze szczegóły na temat nowej oferty i dwóch modeli smartwatchy, które trafią do sprzedaży w nieokreślonej jeszcze przyszłości: Pebble 2 Duo oraz Pebble Time 2. Choć początkowo ich nazwa miała zawierać w sobie słowo „Core”, po wielu tygodniach starań związanych z odzyskaniem praw autorskich, udało się powrócić do starego, dobrze znanego już nazewnictwa. Teraz poznajemy szczegóły Pebble Time 2, który może spodobać się fanom modnych i funkcjonalnych akcesoriów.

Reklama

Pebble Time 2 wyróżnia się 1,5-calowym ekranem e-paper obsługującym 64 kolory z funkcją dotykową oraz płaskim, hartowanym szkłem. Zegarek ma oferować 30-dniowy czas pracy na jednym ładowaniu, co czyni go wyjątkowym na tle współczesnej konkurencji, gdzie większość smartwatchy wymaga codziennego ładowania. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej 316 zarówno z przodu, jak i z tyłu, z przyciskami ułatwiającymi nawigację. Konstrukcja została wzmocniona śrubowaną tylną pokrywą, co zapewnia większą trwałość i lepszą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Wśród nowych funkcji technicznych znajdziemy wielokolorowe podświetlenie RGB LED, które znacznie poprawia czytelność wyświetlacza w różnych warunkach oświetleniowych. Pebble Time 2 wyposażono również w drugi mikrofon, który umożliwi potencjalne tłumienie hałasu środowiskowego, oraz dodano czujnik kompasu rozszerzający możliwości nawigacyjne zegarka.

Pebble Time 2 bez tajemnic. Co o nim wiemy?

Pod względem funkcji zdrowotnych i fitness, Pebble Time 2 oferuje zaawansowany monitor tętna, precyzyjne śledzenie kroków i jakości snu. Zegarek wyposażono w głośnik umożliwiający odtwarzanie dźwięków oraz linearny silnik wibracyjny zapewniający subtelne powiadomienia. Producent potwierdził również, że urządzenie będzie wodoodporne, choć ostateczna ocena odporności pozostaje w trakcie ustalania.

Pebble Time 2 będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych, które nie zostały jeszcze oficjalnie sfinalizowane ani nazwane. Ci, którzy zdecydowali się na zamówienie przedpremierowe, otrzymają w późniejszym czasie e-mail z prośba o wybranie wersji kolorystycznej. Co ciekawe, osoby które wcześniej zamówiły model Pebble 2 Duo mogą zmienić swoje zamówienie na Time 2 bez utraty miejsca w kolejce czekających na dostawę.

Zegarek wykorzystuje standardowe paski 22mm z szybkim zapięciem, co oznacza szeroką kompatybilność z akcesoriami dostępnymi na rynku. Firma podkreśla, że pod względem technicznym, nowy model przewyższa to, co pierwotnie zaprezentowano podczas marcowej prezentacji. Jednak na ostateczne oceny musimy jeszcze poczekać – do momentu pojawienia się Pebble Time 2 na rynku w grudniu tego roku. Przedsprzedaż trwa, a cena Pebble Time 2 to 225 dolarów.