Nie wiesz, którą kamerę GoPro wybrać? Te modele warto wziąć pod uwagę w 2023 roku!

Świat kamer sportowych stale się rozwija, oferując coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania dla pasjonatów filmowania i fotografii akcji. W tym artykule przyjrzymy się różnym modelom GoPro, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednią kamerę do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym podróżnikiem, youtuberem czy miłośnikiem sportów ekstremalnych, znajdziesz tutaj przegląd najnowszych modeli, ich funkcji i możliwości.

Jakie GoPro najlepiej kupić w 2023?

Odkąd pierwsza kamera GoPro pojawiła się na rynku, stała się nieodłącznym towarzyszem pasjonatów sportów ekstremalnych, podróżników, czy po prostu osób, które chcą uwieczniać ważne momenty życia i dzielić się nimi ze światem. Dzisiejszy rynek małych kamer jest jednak bardziej różnorodny niż kiedykolwiek wcześniej, a wybór odpowiedniego modelu GoPro może nie być prosty. Właśnie dlatego spieszymy z pomocą!

Które modele GoPro warto rozważyć w roku 2023? Czym różnią się nowe kamerki sportowe od tych sprzed kilku lat? Jakie innowacje i funkcje wprowadza GoPro w modelu Hero12 Black? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym przewodniku po kamerach GoPro na ten rok.

GoPro Hero12 Black: Najnowszy flagowiec marki

Cena: od 2099 zł

Prawie dwie dekady od debiutu pierwszej kamery GoPro, firma nadal uznawana jest za lidera rynku "action cameras". Mimo że podobnie jak na rynku smartfonów, kolejne generacje urządzeń nie powalają nas rewolucyjnymi funkcjami, tak jak kiedyś, wciąż otrzymujemy nowe usprawnienia. W 2023 roku model GoPro Hero12 Black to przede wszystkim lepsza żywotność baterii. Teraz możemy liczyć na nawet podwójne wydłużenie czasu nagrywania w porównaniu do zeszłorocznego flagowca. Imponujące wyniki sięgają aż 70 minut wideo w jakości 5,3 K przy 60 klatkach na sekundę (fps) i 155 minut w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Przydatnym dodatkiem jest również wsparcie dla technologii Bluetooth, która pozwala na bezprzewodowe podłączanie zarówno słuchawek, jak i mikrofonów. Teraz możemy monitorować dźwięk w czasie rzeczywistym za pomocą swoich AirPodsów lub dodawać komentarz głosowy bez konieczności używania kabli i adapterów. GoPro Hero12 Black podnosi również poprzeczkę, jeśli chodzi o płynność ruchów. Funkcja "HyperSmooth 6.0" zapewnia automatyczne wzmocnienie stabilizacji obrazu, minimalizując jednocześnie widoczność zastosowania efektu na naszym materiale wideo. Warto również wspomnieć o nowym akcesorium, Max Lens Mod 2.0, które pozwoli rozszerzyć pole widzenia kamery do imponujących 177 stopni i nagrywać w ten sposób w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Czy warto zainwestować w ten model? Jeśli chcesz mieć najlepsze, obecnie dostępne na rynku GoPro, zdecydowanie tak!

GoPro Hero12 Black Creator Edition: Wariant dla wymagających

Cena: od 3199 zł

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym twórcą treści lub po prostu kochasz eksperymentować z różnymi akcesoriami, to GoPro Hero 12 Black Creator Edition jest dla Ciebie. Ten pakiet dostarcza nie tylko samą kamerę GoPro HERO12 Black, ale również zestaw akcesoriów, które ułatwiają pracę z urządzeniem i rozszerzają jego funkcjonalność. To m.in.

W zestawie znajdziesz Media Mod, obudowę wyposażoną w mikrofon kierunkowy z redukcją szumów, portem mikrofonowy 3,5 mm, wyjściem micro-HDMI oraz 2 mocowaniami zimnej stopki. To odporne na warunki atmosferyczne akcesorium chroni kamerę ze wszystkich czterech stron, pozostawiając dostęp do ekranów (przedniego i tylnego) oraz wszystkich głównych kontrolerów.

Dodatkowo, w zestawie Creator Edition znajduje się lampka Light Mod, którą zainstalujesz się na górze lub z boku obudowy Media Mod. Światło, jakie oferuje niewielki panel LED, charakteryzuje się stałą temperaturą barwową (5000 K) i dobrym współczynnikiem oddania barw CRI (powyżej 90). W zestawie znajduje się również dyfuzor, który pozwala na złagodzenie intensywności światła.

Ostatni dodatek to uchwyt Volta. Połączysz go z dolną częścią kamery, zapewniając sobie 3-krotnie większy zapas energii. Urządzenie z wbudowanym akumulatorem umożliwi nagrywanie wideo w jakości 5.3K przez nawet 4 godziny. Uchwyt posiada także przyciski na rączce, które pozwalają na bezprzewodowe sterowanie ustawieniami kamery z odległości do 30 metrów. Akcesorium może także pełnić funkcję statywu lub power banku.

GoPro Hero11 Black to wciąż świetna kamera sportowa

Cena: od 1899 zł

Ubiegłoroczny flagowiec, GoPro Hero11 Black, nadal pozostaje w czołówce kamer sportowych. To pierwszy model GoPro, który obsługiwał 10-bitowe wideo, co z pewnością docenią osoby specjalizujące się w postprodukcji. Kamera oferuje sensor o proporcjach 8:7, który pozwala dostosowywać materiał wideo do formatu YouTube (16:9) lub TikToka (9:16), bez straty jakości obrazu. Hero11 Black oferuje wiele opcji nagrywania, w tym 5.3 K @ 60 fps, 4 K @ 120 fps i 2.7 K @ 240 fps, co daje mnóstwo możliwości tworzenia efektów slow-motion. Model Hero11 wprowadził także wsparcie dla nagrywania z "zamrożonym horyzontem" oraz predefiniowane tryby time-lapse, takie jak Star Trails, Auto Light Trails i Light Painting. Kamera jest wodoodporna do głębokości 10 metrów, posiada interfejs dotykowy oraz wsparcie dla poleceń głosowych. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, że jeden akumulator z pewnością nie wystarczy na cały dzień intensywnego użytkowania. Niemniej jednak ta kamera nadal stanowi znakomitą opcję dla tych, którzy poszukują wszechstronnego narzędzia do tworzenia filmów akcji, vlogów czy kreatywnych projektów wideo.

GoPro Hero 9 Black: Idealny wybór dla początkujących

Cena: od 1190 zł

GoPro Hero 9 Black to budżetowa opcja, która będzie idealnym wyborem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z kamerami sportowymi. Chociaż może nie dorównuje najnowszemu Hero 12 pod względem imponujących parametrów, na pewno spełni oczekiwania większości użytkowników. Hero 9 Black był pierwszym modelem GoPro wyposażonym zarówno przedni, jak i tylny kolorowy wyświetlacz LCD, wbudowane zaczepy montażowe oraz natywną wodoodporność do głębokości 10 metrów, od razu po wyjęciu z pudełka. Urządzenie jest kompatybilne z najnowszymi akcesoriami GoPro, w tym z serią Modów i nową baterią Enduro. Jeśli chodzi o wydajność, Hero 9 Black obsługuje nagrywanie wideo m.in. w jakości 5.3K (do 30 fps) lub 4 K (60 klatek na sekundę). Stabilizacja HyperSmooth 3.0 zapewnia płynne ujęcia, a funkcja poziomowania horyzontu do 27 stopni pomaga utrzymać nagrania w odpowiedniej orientacji. Podsumowując, GoPro Hero 9 Black stanowi doskonałą opcję dla tych, którzy chcą wejść w świat filmowania dynamicznych przygód, przy jednoczesnym dostosowaniu się do skromniejszego budżetu.

GoPro Hero 11 Black Mini – Odchudzony flagowiec

Cena: 1549 zł

GoPro Hero 11 Black Mini to mniejsza wersja flagowej "jedenastki", która została pozbawiona ekranów. Jeśli nie potrzebujesz podglądu lub wystarczy Ci ten, na ekranie smartfona, być może wariant Mini jest właśnie dla Ciebie. Tym bardziej, że pozwala zaoszczędzić kilka stówek. Podobnie jak w przypadku innych kamer GoPro, Hero 11 Black Mini umożliwia wybór różnych proporcji obrazu, rozdzielczości wideo i liczby klatek na sekundę. Możesz także korzystać z różnych trybów widoku, w tym HyperView, SuperView, Wide, Linear czy Linear+Horizontal Lock, co pozwala na elastyczną personalizację nagrań. Kamera oferuje również stabilizację wideo, możliwość nagrywania w zwolnionym tempie, funkcję time-lapse oraz streaming wideo w jakości 720p.

GoPro MAX – Sportowa kamera 360º

Cena: od 2099 zł

GoPro MAX to dość osobliwa propozycja w ofercie marki. Przenosi ona filmowanie na zupełnie nowy poziom, pozwalając na rejestrację obrazu (i dźwięku!) w 360 stopniach. Nie jest tak kompaktowa jak "jedenastka" lub "dwunastka", ale ma też nieco inne przeznaczenie. Tryb "Max SuperView" pozwala uchwycić panoramiczny obraz z polem widzenia 360º. Z pomocą tej kamery możesz też robić panoramiczne zdjęcia lub materiał time-lapse zarówno na lądzie, jak i pod wodą (tym razem na maks. głębokości niespełna 5 metrów). Mamy tu również system GPS, który określa nie tylko Twoje położenie, ale też prędkość lub zmiany wysokości. Kamera 360º może być więc wykorzystywana tak samo, jak GoPro w bardziej tradycyjnych odsłonach.