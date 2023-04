OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to do bólu przeciętny smartfon. Oferuje średnią jakość wykonania, średnią specyfikację techniczną i średnie możliwości multimedialne. Nie ma niczego, czym wybijałby się ponad swoją półkę cenową. Czy w takich warunkach da się nie zginąć w tłumie?

Jakiś czas temu zastanawiałem się nad tym, co tak właściwie stało się z marką OnePlus. Doskonale zapamiętałem ją jako producenta bardzo ciekawych, choć specyficznych smartfonów. Niemal topowa specyfikacja, najwyższa dostępna wydajność, a przy tym niezła cena wydawały się być przepisem na sukces. Tymczasem firma nigdy nie opuściła rynkowej niszy, produkując sprzęt kupowany niemal wyłącznie przez entuzjastów marki. Postanowiono to zmienić i otworzyć się na szersze grono konsumentów. Kluczem do tego miała być tańsza seria smartfonów – OnePlus Nord. To właśnie jej przedstawiciel trafił do mnie na testy w ostatnich dniach. Zapraszam na recenzję smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – smartfon, którego potrzebował tylko producent?

Kiedy przyjrzymy się smartfonom z przedziału 1000 - 2000 złotych okaże się, że znajdziemy całe mnóstwo urządzeń. W tym segmencie cenowym dostępne są urządzenia autorstwa niemal wszystkich istotnych producentów na rynku, może poza Apple. Jest Samsung, jest Xiaomi, nie zabrakło również Motoroli. Swoje trzy grosze dorzucił również koncern BBK, który wprowadził na rynek smartfony Oppo i realme.

W tak zatłoczonym segmencie swoich sił próbuje również inna firma z tego koncernu, czyli właśnie OnePlus. Sęk w tym, że OnePlus Nord CE 3 Lite 5G nie wydaje się być smartfonem skazanym na sukces. Owszem, jest zauważalnie tańszy niż flagowe modele OnePlus, jednak czy to wystarczy? Już sama konkurencja w ramach jednego koncernu sprawia, że urządzenie zdaje się pozostawać na uboczu. A może jednak warto dać mu szansę?

Mając na uwadze bardzo trudną specyfikę rynku w tym segmencie cenowym, ale również możliwości producenta, postanowiłem przyjrzeć się nowemu smartfonowi. Nie od dziś wiadomo, że OnePlus jest w stanie zaprojektować naprawdę porządne telefony, również w ramach tańszej linii Nord. Czy tak się stało również w tym przypadku? Już teraz mogę powiedzieć, że OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to fajny smartfon, który nieźle sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Mam jednak nieodparte wrażenie, że na tak wymagającą półkę cenową przeciętność nie wystarczy. I właśnie w tym miejscu zaczynają się strome schody do sukcesu.

Specyfikacja telefonu OnePlus Nord Ce 3 Lite 5G

Co ciekawego znajdziemy w specyfikacji technicznej recenzowanego smartfona? Przyjrzyjmy się jej bliżej:

Model: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Wymiary: 165,5 x 76 x 8,3 mm

165,5 x 76 x 8,3 mm Waga: 195 g

195 g Materiały wykończeniowe: szklany front, plastikowa ramka i tył

szklany front, plastikowa ramka i tył Wejście na kartę SD: tak, hybrydowe

tak, hybrydowe Wyświetlacz: IPS, 120 Hz, 6,72 cala, Full HD

IPS, 120 Hz, 6,72 cala, Full HD System: Android 13, OxygenOS 13.1

Android 13, OxygenOS 13.1 Poprawki bezpieczeństwa: kwiecień 2023

kwiecień 2023 Układ SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć na dane: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Aparat główny: 108 Mpix, f/1,8

108 Mpix, f/1,8 Aparaty dodatkowe: 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (głębia)

2 Mpix (makro) + 2 Mpix (głębia) Kamerka do selfie: 16 Mpix

16 Mpix Głośniki: stereo

stereo Wyjście słuchawkowe: tak

tak Łączność bezprzewodowa: WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G,

WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G, NFC: tak

tak Biometria: skaner linii papilarnych (ramka)

skaner linii papilarnych (ramka) Bateria: 5000 mAh, ładowanie 67 W

5000 mAh, ładowanie 67 W Cena: 1599 złotych.

Ze specyfikacji dowiadujemy się, że mamy do czynienia ze smartfonem kosztującym niespełna 1600 złotych. Jakieś niespodzianki? Z pewnością do takich należy zaliczyć szybkie ładowanie z mocą 67 W. Dzięki temu dużą baterię smartfona (5000 mAh) uda się naładować do pełna w czasie krótszym niż godzina. Jakieś jeszcze pozytywne niespodzianki? Ja niestety nie dostrzegam żadnych. Nie brakuje za to niedociągnięć, ale o tym później.

Pierwsze wrażenia? Zdecydowanie na plus

Do swojego nabywcy smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G trafia w sporej wielkości pudełku, co może zwiastować bogatą zawartość wnętrza. Tak też jest w istocie. Oprócz niezbędnej dokumentacji i samego smartfona znajdziemy w nim chociażby ładowarkę, przewód USB-C i silikonowe etui. Jak na współczesne czasy taki zestaw to wręcz na bogato.

Równie miło jest po pierwszym uruchomieniu telefonu. Gdy już poświęcimy czas na krótką konfigurację przywita nas bardzo estetyczna nakładka OxygenOS. Co prawda obecnie bliżej jest jej do tego, co oferuje Oppo i jego ColorOS, niż do poprzednich generacji nakładki OnePlus, jednak w mojej opinii nie ma w tym nic złego. Nakładka wygląda bardzo dobrze, działa szybko i stabilnie, a także oferuje sporo możliwości personalizacji. Wszystko, co niezbędne, by komfortowo obsługiwać smartfon.

Warto zwrócić uwagę również na jakość wykonania urządzenia. Ta jest jak najbardziej w porządku, mimo że smartfon wykonany jest z tworzywa sztucznego. Nic nie trzeszczy i nie ugina się, za to naprawdę nieźle leży w dłoni. Na ciepłe słowa zasługuje również limonkowy kolor obudowy. Wygląda oryginalnie, przez co zwiastuje, że mamy do czynienia z urządzeniem adresowanym raczej do młodszego grona klientów.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G w codziennym użytkowaniu

Jak smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sprawdza się w codziennej eksploatacji? Jak przystało na urządzenie z tej półki cenowej, jest naprawdę w porządku. Nie brakuje mu niczego, na co można byłoby szczególnie mocno narzekać. Co prawda wyświetlacz to IPS, jednak wysoka częstotliwość odświeżania i niezła jakość obrazu wynagradzają niedostatki kontrastu. Bardzo pewnie i szybko działa skaner linii papilarnych umieszczony na ramce smartfona, a dość wydajny procesor sprawia, że telefon pracuje raczej płynnie. Raczej, ponieważ mimo wszystko zdarzają mu się momenty, gdzie wykonanie jakiejś operacji zajmuje nieco więcej czasu, niż powinno.

Nie jest to jednak uciążliwe, a w tej półce cenowej jak najbardziej do zaakceptowania. Ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia ze smartfonem, który świetnie sprawdzi się na co dzień. Funkcje telefonu, obsługa przeglądarki internetowej i najważniejszych programów, łącznie z mediami społecznościowymi i komunikatorami internetowymi to dla niego żaden problem.

Multimedia na solidnym poziomie

O wyświetlaczu wspominałem już wcześniej, dlatego teraz tylko kilka słów na jego temat. W codziennych zastosowaniach, takich jak przeglądanie internetu, mediów społecznościowych, oglądanie filmów i seriali sprawdza się naprawdę dobrze. Nieźle też spisze się w grach, o ile te nie będą nadmiernym wyzwaniem dla procesora.

Wiele dobrego mogę również powiedzieć o warstwie audio smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Jego nabywca otrzymuje do dyspozycji całkiem niezłe głośniki stereo, które może nie grają basowo, ale za to dość czysto i donośnie. Wielki plus należy się również za obecność wyjścia słuchawkowego.

Aparaty to trudny temat

O możliwościach fotograficznych OnePlusa Nord CE 3 Lite 5G mogę powiedzieć wiele dobrego, ale niestety również wiele złego. Podstawowym aparatem jest tu oczko uzbrojone w matrycę o rozdzielczości 108 Mpix. W dobrych warunkach oświetleniowych radzi sobie naprawdę dobrze, co oznacza, że przez większość czasu zrobimy tym smartfonem całkiem ładne zdjęcia. W nocy jest zdecydowanie gorzej, jednak wciąż jakość zdjęć jest utrzymana na akceptowalnym poziomie. Może nie są zbyt szczegółowe, ale z pewnością nie będzie żadnych trudności w zidentyfikowaniu tego, co się na nich znajduje.

Niezła jest również kamerka do selfie, choć mam wrażenie, że algorytmy upiększające zdjęcia zrobione przy jej pomocy działają momentami zbyt agresywnie.

W tym miejscu chciałbym opowiedzieć o kolejnych aparatach, jednak niestety nie ma o czym. Wiele telefonów w tej półce cenowej oferuje aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, jednak tutaj próżno takiego szukać. Mamy za to dwa aparaty 2 Mpix, gdzie jeden odpowiedzialny jest za rejestrowanie danych o głębi obrazu, a drugi za zdjęcia makro. Jak działają? Cóż, krótko mówiąc, absolutnie nic złego by się nie stało, gdyby na pleckach OnePlusa Nord CE 3 Lite 5G ostał się tylko jeden, główny aparat. Pozostałe ciężko nazwać potrzebnymi czy przydatnymi.

Bateria jest całkiem niezła

Na ile wystarcza bateria o pojemności 5000 mAh w smartfonie OnePlus Nord CE 3 Lite 5G? Testy praktyczne pokazały, że z pewnością jest w stanie wytrzymać cały dzień intensywnego korzystania z urządzenia. Gdy jednak intensywne zmienimy na przeciętne, bez trudu wytrzyma 1,5 dnia, a czasem nawet 2 dni bez konieczności podłączania do ładowarki.

Na szczęście jeśli już musimy podłączać telefon do źródła zasilania, to tylko na krótką chwilę. Ładowanie z mocą 67 W sprawia, że wystarczy mniej niż godzina, by wskaźnik naładowania znów prezentował wartość 100%. Za tak szybkie ładowanie w urządzeniu w tej cenie należą się producentowi zasłużone słowa uznania. Szkoda tylko, że w pozostałych aspektach OnePlus Nord CE Lite 5G jest aż za bardzo przeciętny.

Czy warto kupić smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G?

Skoro wiemy już, czego spodziewać się po tym smartfonie, zastanówmy się przez chwilę nad tym, czy warto go kupić. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to telefon, który swojemu użytkownikowi odwdzięczy się niezłym komfortem pracy, długim czasem pracy na baterii, szybkim ładowaniem i obsługą multimediów na dobrym poziomie. Czy zatem warto go kupić? Tak, o ile lepszym wyborem nie okaże się jeden z modeli konkurencyjnych, a to wysoce prawdopodobne.

Jeśli planujesz często wykorzystywać telefon do oglądania filmów i seriali, albo po prostu wolisz żywsze kolory wyświetlacza, wybierz model wyposażony w wyświetlacz AMOLED. Jeśli dużo fotografujesz przy pomocy smartfona, sięgnij po sprzęt z lepszym zestawem aparatów. Również bez trudu znajdziesz go w tej cenie.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to solidny smartfon. Tylko czy przy takiej konkurencji solidny to nie jest ciut za mało? Obawiam się, że niestety tak.