Premiery gier – listopad 2023. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

Za oknem zaraz możemy spodziewać się śniegu, a w branży gier wideo jest gorąco jak nigdy. We wrześniu graliśmy w takie perełki jak Starfield, Baldur’s Gate 3 (gracze z PS5 dopiero zaczęli przygodę, gracze z PC ją kontynuowali), The Crew Motorfest, Mortal Kombat 1, Lies of P, Payday 3, Cyberpunk 2077: Widmo wolności czy EA Sports FC 24, a październik zaoferował nam takie produkcje jak Assassin’s Creed Mirage, Forza Motorsport, Lords of the Fallen, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Ghostrunner 2 czy Alan Wake II. Tytułów mnóstwo, jedynie godzin w dobie za mało — a jak będzie w listopadzie?

RoboCop: Rogue City (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 2 listopada

RoboCop: Rogue City to pierwszoosobowa strzelanka stworzona przez polskie studio Teyon, które w swoim CV ma już takie wpisy jak Rambo: The Video Game czy Terminator: Resistance. Rogue City przenosi nas do alternatywnej wersji Detroit, w której niezwykle widoczne są narastające różnice społeczne — i przez to jest coraz większa przestępczość. Tak się składa, że władzę przejmuje korporacja Omni Consumer Products, która stworzyła tytułowego RoboCopa. Wcielając się właśnie w tego cyborga, który dostał drugą szansę, będziemy tak zwanym „chłopcem na posyłki”, lecz z czasem zaczniemy dostrzegać drugie dno sytuacji w Detroit…

WarioWare: Move It! (Nintendo Switch) — 3 listopada

WarioWare: Move It! to druga odsłona tej serii na Nintendo Switch, zaraz po Get it Together. Seria z innym wąsaczem, niż ten, do którego się już przyzwyczailiśmy, słynie ze swojej konstrukcji oraz niecodziennego poczucia humoru. W grze pokonujemy kolejne etapy poprzez rozwiązywanie krótkich, kilkusekundowych scenek. Najpierw dostajemy podpowiedź, na przykład hasło „Pull!”, po czym od razu jesteśmy transportowani do ekranu z jakąś sytuacją, gdzie trzeba przycisnąć odpowiedni przycisk we właściwym momencie, chociażby do wyrwania włoska wystającego z nosa. Nikt nie ma wątpliwości, że to świetna gra na domówki!

The Invincible (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 6 listopada

The Invincible, lub — w języku polskim — Niezwyciężony, to produkcja wydawana przez 11 bit studios oparta na powieści Stanisława Lema o tym samym tytule. Przygodówka utrzymana w klimacie thrillera przeniesie nas na pustynną planetę Regis III. Wcielając się w Yasnę będziemy musieli dowiedzieć się, co w ogóle robimy w tym miejscu, co stało się z resztą załogi oraz rozwikłać całą zagadkę rozbitego statku — z tym, że nie mamy w tym świecie do czynienia z zaawansowaną technologią. Zainteresowani?

Football Manager 2024 (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS) — 6 listopada

Kto nigdy nie marzył o byciu szkoleniowcem swojego ulubionego zespołu? Football Manager to prawdziwa klasyka i pozycja obowiązkowa na liście fanów piłki nożnej, oferując ogrom możliwości, o której inne produkcje mogą tylko pomarzyć. Godziny analizowania, przeprowadzania transferów, sięgania do szkółki młodzieżowej, toczenia negocjacji, przeżywania kryzysów i droga do zdobycia trypletu - to właśnie zaserwuje nam Football Manager 2024. Czekacie?

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 9 listopada

Jeśli jesteście fanami Yakuzy, to z pewnością czekacie na nową odsłonę cyklu Like a Dragon. Trzeba przyznać, że ostatnio w serii tworzonej przez studio Ryu ga Gotoku Studio zrobiło się naprawdę tłoczno i może być ciężko się w tym wszystkim połapać — lecz odsłona o podtytule The Man Who Erased His Name osadzona jest między Yakuzą 6 a Yakuzą: Like a Dragon. Chociaż tytuł tutaj jest nieco inny, to produkcja nadal mimo wszystko wywodzi się z Yakuzy, więc minigierek i poczucia humory z pewnością nie zabraknie.

Call of Duty: Modern Warfare III (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 10 listopada

Za Call of Duty: Modern Warfare 3 odpowiada studio Sledgehammer Games, czyli to samo, które pracowało wraz z Infinity Ward nad oryginalnym Call of Duty: Modern Warfare 3 i stworzyło w następnych latach między innymi Call of Duty: Advanced Warfare czy Call of Duty: WWII. W bezpośredniej kontynuacji bijącego rekordy Call of Duty: Modern Warfare II kapitan Price i grupa uderzeniowa 141 stawiają czoła kolejnemu zagrożeniu. Tym razem, ultranacjonalista i zbrodniarz wojenny, Władimir Makarow, rozszerza swoje wpływy w różnych zakątkach świata, wikłając członków grupy uderzeniowej 141 w starcie, jakiego się nie spodziewali. Nowa odsłona Modern Warfare zaoferuje kampanię dla pojedynczego gracza oferującą otwarte misje, do których można podchodzić na wiele różnych sposobów i doskonały tryb multiplayer, o czym mogliśmy się przekonać jakiś czas temu podczas testów beta.

Super Mario RPG (Nintendo Switch) — 17 listopada

Uśmiechniętego i wąsatego hydraulika nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ratowanie księżniczki Peach i walka z Bowserem w teorii powinna już dawno temu nas znudzić, lecz w praktyce wszyscy wyczekujemy kolejnych odsłon z wypiekami na twarzy — chociaż po premierze Super Mario Bros. Wonder, Nintendo zdecydowało się pójść w nieco innym kierunku. Super Mario RPG to remake produkcji o tym samym tytule z 1996 roku. Poza turowymi starciami, największym zaskoczeniem może być fakt, że Mario i Bowser łączą siły, by odbudować Star Road i powstrzymać gang Smithy'ego.

Persona 5 Tactica (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) — 17 listopada

Persona 5 to gra, której nikomu przedstawiać nie trzeba — ale odsłona z podtytułem Tactica to turowa gra strategiczna zawierająca całkiem nową fabułę, powrót postaci ulubionych przez fanów i całkiem nowych sojuszników oraz wrogów. Po dziwnym incydencie, Phantom Thieves trafiają do dziwacznego wymiaru, którego obywatele cierpią pod uciskiem tyranów. Wkrótce otaczają ich wojskowi z grupy zwącej siebie Legionistami i grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Na szczęście tajemnicza rewolucjonistka imieniem Erina ratuje ich i w zamian za pomoc proponuje umowę. Więcej dowiemy się już 17 listopada!

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!