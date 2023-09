Premiery gier - wrzesień 2023. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

Nie jest tajemnicą, że właśnie wchodzimy w najgorętszy okres roku pod względem premier gier wideo. Chociaż w tym roku mieliśmy już mnóstwo perełek — Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Pikmin 4 czy Armored Core 6: Fires of Rubicon. To naprawdę świetne zestawienie; i aż ciężko uwierzyć, że najlepsze dopiero przed nami. W co zagramy we wrześniu? Sprawdźmy!

Starfield (Xbox Series X|S, PC) — 6 września

Wielki projekt Bethesdy, przez wielu nazywany „Skyrimem w kosmosie”. Wielki świat, podróże między gwiazdami, wiele przygód... tytuł, w którym całe uniwersum ma być w naszym zasięgu — i można w to uwierzyć, szczególnie, że Bethesda wielokrotnie udowadniała już, że ogromne RPG to konik tego studia; zobaczmy chociażby na wszystkie odsłony takich serii jak The Elder Scrolls czy Fallout. Wiele wskazuje na to, że Starfield jest połączeniem Skyrima z No Man’s Sky i chociaż wokół gry jest trochę kontrowersji — na przykład obawy o to, czy Bethesda udźwignie ten ciężar, że główny bohater przez całą grę nie powie ani słowa, a także że finalnie produkcja nie trafi na PlayStation 5 i będzie dostępna wyłącznie na pecetach i Xboksach — to i tak pierwsze recenzje każą sugerować, że mamy murowany hit. Cóż, można było się tego spodziewać.

Baldur's Gate 3 (PlayStation 5) — 6 września

Na otarcie łez dla graczy z niebieskiego obozu, tego samego dnia co Starfield, wychodzi Baldur’s Gate 3 w wersji na PlayStation 5. Napisać, że to RPG przyjęło się świetnie, to jak nic nie napisać — trzeci Baldur całkowicie rozbił bank. Chociaż produkcja od długiego czasu wisiało we wczesnym dostępie, po premierze finalnej wersji okazało się prawdziwą rewelacją. Wyniki gry zaskoczyły samych deweloperów — Larian Studios. Swen Vincke, szef studia odpowiedzialnego za BG3, dzień po premierze opublikował post na X, w którym przyznaje, że oczekiwał maksymalnie 100 000 jednoczesnych graczy na Steam. Tymczasem już pierwszego dnia liczba ta przekroczyła 500 000, a na tym licznik się nie zatrzymał, gdyż w jednej chwili w tę produkcję na Steamie grało niemal 900 tysięcy osób. Taki sukces na PC sprawił, że Baldur’s Gate 3 jest jedną z chętniej kupowanych gier w sklepie PlayStation Store jeszcze przed premierą. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja z Xboksem. Twórcy walczą z optymalizacją, bo na Xbox Series S brakuje wydajności, szczególnie w trybie wielu graczy na podzielonym ekranie. Z tego względu premiera na platformie Microsoftu będzie miała miejsce zapewne pod koniec tego lub dopiero w przyszłym roku.

NBA 2K24 (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) — 8 września

NBA 2K24 to kolejna odsłona produkcji opracowanej przez Visual Concepts i wydanej przez 2K Sports. Jeśli zarywanie nocek do oglądania prawdziwych spotkań amerykańskiej ligi koszykówki to dla Was za mało i cały czas czujecie niedosyt, powinniście zapisać sobie 8 września w kalendarzu — wtedy premierę będzie miała nowa odsłona serii wydawanej przez 2K, gdzie koszówki nie zabraknie. MyTEAM, MyCAREER, The City i Wyzwania Kobe Bryanta będą czekały na nas otworem.

The Crew Motorfest (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 14 września

Ubisoft chce mieć swoją Forzę Horizon. The Crew Motorfest zabierze nas na mnóstwo dynamicznych i kolorowych wyścigów, które zrobią na graczach ogromne wrażenie — a samochody nie będą jedynymi pojazdami, którymi będziemy mogli kierować. Pojedynki samochodów rodem z Japonii, bujna dżungla pełna zieleni i mocnego słońca… a to dopiero mała część całości. The Crew Motorfest pojawi się 14 września tego roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S, a tak się składa, że miałem już okazję w tę grę pograć — i mogę Wam już teraz powiedzieć, że jest naprawdę nieźle.

Mortal Kombat 1 (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC) — 19 września

Reboot serii, który zabierze nas do uniwersum Mortal Kombat stworzonego przez Boga Ognia Liu Kanga, zapewni nowe tryby rozgrywki i nowy system walki — mimo to, kampania fabularna nigdzie się nie wybiera (i bardzo dobrze!), a w tym roku ma zapewnić „wersję bohaterów, jakich wcześniej nie widzieliśmy”. W kampanii pojawią się takie postaci jak wcześniej wspomniany Liu Kang, klasyczny dla serii Scorpion i Sub-Zero, a także Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Shang Tsung czy Johnny Cage. Poza obecnością brutalnych fatality, twórcy postanowili urozmaicić rozgrywkę o postaci Kameo, którzy będą pomagać nam w walce i sprawią, że na arenie będzie pojawiać się więcej wojowników. W przypadku tej serii przekłada się to na to, że będzie jeszcze bardziej krwawo.

Lies of P (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 19 września

Pinokio dla dorosłych. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, co by było, gdyby Carlo Collodi pisał nieco bardziej przerażające i straszne opowieści, to Lies of P jest odpowiedzią. Wcielamy się w mechaniczną lalkę, która przemierzę krainę do złudzenia przypominającą Paryż z Belle Époque w akompaniamencie wielkich i przerażających, nieco steampunkowych stworów — no właśnie, warto wspomnieć, że Lies of P jest reprezentantem gatunku soulslike. Szukając Geppetta napotkamy się więc na wielu przerażających przeciwników, którym musimy dać radę.

Payday 3 (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 21 września

Payday to kooperacyjna gra akcji z elementami shootera, którą gracze pokochali za iście filmowe podejście do przestępczych napadów. Istotą serii od zawsze było idealne zaplanowanie i przeprowadzenie skoku na jubilera, bank czy galerie sztuki w taki sposób, by zgarnąć jak największą ilość pieniędzy i cennych przedmiotów, a następnie uciec z miejsca zdarzenia bez niepotrzebnych starć z policją. Gra daje jednak graczom wolną rękę — jeśli wolicie okradać bank w akompaniamencie strzałów i wybuchów, zamiast mozolnego skradania i omijania strażników, to nic nie stoi na przeszkodzie. Payday 3 zebrał w sobie wszystkie smaczki, które pokochali fani poprzednich odsłon. Czy gra rozbije, hehe, bank? Przekonamy się wkrótce.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 26 września

Ogromny budżet, Keanu Reeves i Idris Elba, kryminał, intryga, klimat szpiegowskiego thrillera i nowe wyzwania dla V w całkowicie nowym mieście. Widmo wolności od pierwszej zapowiedzi wzbudzało ogrom emocji i robiło fenomenalne wrażenie. Pomimo sporej wywrotki Cyberpunka 2077 na premierę i olbrzymimi kłopotami z optymalizacją, produkcja z Keanu Reevesem jest niewątpliwie jedną z ciekawszych gier ostatnich lat, a granie w ten tytuł po wszystkich patchach to czysta przyjemność. Z tego względu nie miałem wątpliwości, że CD Projekt RED w przypadku Widma wolności nie zawiedzie. Phantom Liberty to coś więcej, niż tylko zwykły dodatek — i miałem okazję się już o tym przekonać. Uwierzcie mi, jest na co czekać!

EA Sports FC 24 (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) — 29 września

Niektórzy powiedzą, że FIFA z roku na rok w ogóle się nie zmienia i wyłącznie aktualizuje stroje i składy. Ja za to powiem, że obserwowanie ewolucji serii na przestrzeni lat jest naprawdę fascynujące, a to, jaką drogę przeszło EA Sports, jest godne podziwu. W tym roku będzie jeszcze ciekawiej — EA nie dogadało się z Fifą i kilka miesięcy temu ogłosiło, że ich renomowana na całym świecie gra piłkarska zostanie przeniesiona pod nową markę EA Sports FC. Czy to początek nowej ery? Przekonamy się pod koniec września!

