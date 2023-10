Premiery gier – październik 2023. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

Za oknem coraz zimniej, ale w branży gier wideo jest gorąco jak nigdy. We wrześniu graliśmy w takie perełki jak Starfield, Baldur’s Gate 3 (gracze z PS5 dopiero zaczęli przygodę, gracze z PC ją kontynuowali), The Crew Motorfest, Mortal Kombat 1, Lies of P, Payday 3, Cyberpunk 2077: Widmo wolności czy EA Sports FC 24. Kalendarz premier był więc naprawdę zapchany, a październik… cóż, wcale nie będzie łatwiejszy. Planujcie urlopy i módlcie się o wydłużenie doby, bo inaczej może być ciężko.

Assassin's Creed Mirage (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 5 października

Assassin’s Creed Mirage zabierze graczy do skąpanego w słońcu, IX-wiecznego Bagdadu, w którym zakon zakapturzonych zabójców dopiero stawia swoje pierwsze kroki. Wcielając się w rolę Basima (znanego z epizodycznej roli w Assassin’s Creed Valhalla) przejdziemy drogę od ulicznego złodzieja do mistrza Ukrytych, dzierżąc w dłoni zróżnicowany oręż — między innymi kultowe ukryte ostrze. Pod względem mechaniki Mirage ma mniej skupiać się na aspektach RPG — tak jak robiły to Origins, Odyssey czy wspomniana wcześniej Valhalla — zamiast tego stawiając na rozwiązania znane z pierwszych odsłon Assassin’s Creed, czego od lat domagali się zatwardziali fani serii. Mowa tu między innymi o eliminacji wrogów przy pomocy noży do rzucania, czy kryciu się w tłumie niczym Ezio Auditore da Firenze na targowych placach Wenecji. Ukłonem w stronę klasyki będzie także możliwość odwiedzenia Almutu, czyli twierdzy asasynów, znanej z pierwszej części gry.

Detective Pikachu Returns (Nintendo Switch) — 6 października

Detective Pikachu Returns to dość unikalna (i przy okazji bardzo słodka i urocza) przygoda detektywistyczna, która przenosi nas do fascynującego świata Pokémonów, gdzie możemy wspólnie z legendarnym kieszonkowym detektywem, tytułowym Pikachu, rozwiązywać zagadki i poznawać prawdę stojącą za tajemniczymi przypadkami. Głównym bohaterem gry jest oczywiście sam Pikachu, który w przeciwieństwie do innych Pokémonów, potrafi mówić — i nie chodzi tu o „pika pika”. Jego osobowość jest pełna uroku, co nadaje grze niepowtarzalnego charakteru. Oprócz żółtego, znanego przez wszystkich stworka, spotkamy młodego detektywa Tima Goodmana — i ta dwójka w kontynuacji Detective Pikachu powraca do Ryme City. Tym razem ma jednak na celu rozwiązanie wszystkich niedokończonych spraw: i chodzi tak samo o ludzkich, jak i pokemonowych mieszkańców!

Forza Motorsport (Xbox Series X|S, PC) — 10 października

Forza Motorsport (bez numerka, chociaż nieformalnie jest to ósma część cyklu) to swoisty reboot serii, co może też sugerować mocniejsze pójście w kierunku gry usługi i rozwijanie tego produktu przez następne lata. Forza Motorsport to teoretycznie kolejna Forza, a jednak nie do końca. Jak wiemy z pierwszych wrażeń z gry, które już możecie znaleźć na Antyweb, twórcy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek poszli w kierunku symulacji i wiernego odwzorowania prawdziwych wyścigów samochodowych. A to wszystko ubrano w przyjemną, niespotykaną dotąd w tej serii oprawę graficzną (choć trudno nazwać ją najładniejszą na rynku, szczególnie jeśli spojrzymy na kokpity). Nowa Forza zawiera 20 dynamicznych środowisk z lokalizacjami uwielbianymi przez fanów i wiele układów torów do opanowania, z których każdy oferuje punktację na żywo na torze, w pełni dynamiczną porę dnia i pogodę oraz unikalne warunki jazdy — to sprawia, że żadne dwa okrążenia nigdy nie wyglądają tak samo, przez co wymagają innej strategii. Gotowi wsiąść za kółko?

Lords of the Fallen (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 13 października

Mnóstwo zmian względem pierwszej odsłony, mroczny świat, z którego płynie inspiracja dziełami Lovecrafta, Beksińskiego i Gigera i wysoki poziom trudności. Akcja nieformalnej drugiej części gry dzieje się w tym samym uniwersum, lecz tysiąc lat później — i najwyraźniej wiele się pozmieniało, bo ze średniowiecznego High Fantasy przeszliśmy do Dark Fantasy z krwi i kości. W tym świecie nie ma absolutnie nic pozytywnego; dosłownie wszystko jest przytłaczające, przerażające i niepokojące. Do tego dochodzi system dwóch światów — Axiom, czyli normalny świat, oraz Umbral, czyli świat umarłych. Twórcy zadbali jednak o próg wejścia dla wszystkich graczy — w związku z tym nowe Lords of the Fallen to nie jest spacerek po łące, ale nie zostaniemy zniszczeni przez zwykłe moby w pierwszym kwadransie — jest to naprawdę dobrze wyrównane i faktycznie dopiero na pierwszym dużym bossie można poczuć pierwsze mocniejsze oznaki soulsowej frustracji. Dodatki online, wiele opcji rozwoju swojej postaci; CI Games naprawdę się postarało, a kiedy grałem we wczesną wersję gry, to miałem wrażenie, że to Dark Souls 4. Fani soulslike’ów mają na co czekać.

Sonic Superstars (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch) — 17 października

Niebieskiego jeża nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Sonic to postać prawdziwie kultowa, a najnowsza odsłona jest ukłonem dla fanów oryginalnych, starych części gry. Superstars to platformówka 2,5D. Tytułowy bohater wraz ze swoimi wszystkimi przyjaciółmi tym razem udaje się na Wyspę Northstar, a ich misją jest — oczywiście — pokrzyżowania nowego planu złego Doktora Eggmana, którego tym razem wspiera Fang. Gra wprowadza tryb kooperacji do czterech graczy, więc może być naprawdę ciekawie!

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch) — 19 października

Pierwsze Hot Wheels Unleashed cieszyło się sporym uznaniem. Połączenie takich gier jak Need for Speed i Trackmania w towarzystwie znanych wszystkim resoraków okazało się strzałem w dziesiątkę — na tyle, że blisko 2 lata później twórcy zdecydowali się na wypuszczenie kontynuacji. Jeszcze więcej licencjonowanych samochodzików, jeszcze więcej interesujących lokacji — na przykład podwórko, salon gier, stacja paliw, muzeum dinozaurów czy tor minigolfowy — i jeszcze więcej niecodziennych dodatków do rozgrywki. Zachęceni?

Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation 5) — 20 października

Marvel's Spider-Man od pierwszej odsłony czarował spektakularnymi widokami na nowojorski krajobraz. Tamtejsza eksploracja była absolutnie jednym z najmilszych doświadczeń z gier wideo w historii. Teraz szykuje się jej jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. W Marvel's Spider-Man 2 będziemy także mieć opcję przełączania się między Peterem Parkerem, a Milesem Moralesem. Twórcy obiecują, że dzięki szybkości PlayStation 5 — będziemy mogli to robić w mgnieniu oka. Każda z postaci ma mieć swoje własne zadania poboczne i historie. Zapowiada się spektakularna produkcja, która trafi do sklepów już pod koniec tego miesiąca! Planujecie wskoczyć w strój Spideya?

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch) — 20 października

Uśmiechniętego i wąsatego hydraulika nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ratowanie księżniczki Peach i walka z Bowserem w teorii powinna już dawno temu nas znudzić, lecz w praktyce wszyscy wyczekujemy kolejnych odsłon z wypiekami na twarzy — a teraz osób czekających na nową odsłonę Super Mario Bros. jest jeszcze więcej, ze względu na wielki sukces filmu kinowego. Po doskonałym, trójwymiarowym Odyssey, twórcy postawili na powrót do formuły 2,5D; lecz z pewnym twistem. W Wonder spotkamy na swojej drodze tak zwane Cudowne Kwiaty, które bardziej powinny przybrać formę grzybów — wiecie o czym mówię — bo po nich plansza stanie się… cóż, bardzo niecodzienna. Mario wskoczy na nasze Switche tego samego dnia, co Spider-Man na PlayStation.

Cities: Skylines II (PC) — 24 października

Cities: Skylines 2 to kontynuacja jednej z najciekawszych gier polegających na budowaniu miast. Zapowiedziano ją w marcu 2023 roku, a premiera zbliża się wielkimi krokami. Rozgrywka w Cities: Skylines 2 ma być znacząco ulepszona, w porównaniu do pierwszej części gry. Tytuł jest opisywany jako "najbardziej realistyczny symulator budowy miasta — kiedykolwiek". Mamy tutaj jeszcze większe mapy, odświeżone pory roku i to, w jaki sposób się zmieniają, kataklizmy, pełnoprawne systemy transportu i ekonomii i wiele więcej!

Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch) — 24 października

Ach, Metal Gear Solid. Jedna z legendarnych serii gier, stworzona przez jednego z legendarnych twórców gier — Hideo Kojimę. Chociaż nowej odsłony cyklu możemy się nigdy nie doczekać, bo w końcu twórca MGS kilka lat temu hucznie odszedł z Konami, to pod koniec tego miesiąca dostaniemy pakiet zremasterowanych wersji kultowych skradanek. W skład kolekcji wchodzą takie gry jak Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oraz Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Jeśli nie graliście w te klasyki, będziecie mieli idealną okazję, żeby nadrobić zaległości.

Ghostrunner 2 (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 26 października

Akcja Ghostrunner 2 ma miejsce zaledwie rok po wydarzeniach z pierwszej części. Po tym, jak udało nam się zakończyć rządy Kluczniczki Mary, dysotopijna Wieża Dharma nie zaznała wcale spokoju. Tym razem w świecie gry mamy do czynienia z kultem SI, który jest równie niebezpieczny — i, jak to zazwyczaj bywa, na barkach głównego bohatera spoczywają losy całej populacji. Na szczęście znów wcielamy się w Jacka, więc łapiemy za katanę, skaczemy po ścianach i siekamy swoich rywali w celu zaznania spokoju. Druga część jest jeszcze bardziej dynamiczna, jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej brutalna!

Alan Wake 2 (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) — 27 października

Przygody biednego pisarza, całkowicie pogrążonego w mroku, szaleństwie i paranoi, po wielu latach powróciły. Alan Wake 2 od samego początku wzbudzał mnóstwo emocji. Po pierwsze, kolejny hit od Remedy i THQ Nordic. Po drugie, każdy zwiastun gry ogromnie zachwycał grafiką, a pokazane materiały zdradziły, że w grze będzie więcej niż jedna grywalna postać. Prawdziwy szok przyszedł jednak w momencie, w którym do graczy trafiła informacja, że Alan Wake 2 będzie dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej — więc płyty w pudełku w fizycznym sklepie nie kupimy. Czy twórcy Control dowiozą i tym razem? Przekonamy się już wkrótce!

