Nowa polska gra podbija świat! Oczarowała graczy nieszablonowym wyglądem i nie tylko!

Polska gra niezależna rozkochuje w sobie graczy z całego świata. World of Horror może poszczycić się fenomenalnymi ocenami: co to za produkcja?

World of Horror to polska gra RPG autorstwa Pawła Koźmińskiego, która podbija serca internautów. Inspirowana klasyką japońskiego horroru i stylem Junji'ego Ito produkcja zbiera masę pozytywnych ocen. Gra w ubiegłym tygodniu trafiła na komputery, a teraz pojawiła się także jej wersja konsolowa. I wyróżniające się stylem RPG zebrało nie tylko świetne oceny od recenzentów, ale także od samych graczy.

Oto WORLD OF HORROR: Koniec świata jest bliski, a jedynym rozwiązaniem jest stawienie czoła terrorowi panującemu nad apokalipsą. Poruszaj się po tej piekielnej, roguelite rzeczywistości poprzez turową walkę i bezlitosne wybory w tym kosmicznym horrorze RPG w stylu roguelite.

World of Horror. Ta polska gra staje się światowym hitem

World of Horror to RPG w bardzo klasycznym stylu. Dla niektórych może okazać się ono nawet "zbyt" klasyczne, bowiem wszystko to z domieszką roguelite'a. Całość — jak tytuł sugeruje — skąpana w horrorowatej konwencji, tym samym niezależnie od scenariusza, przyjdzie nam stawić czoła samym przerażającym historiom. W tym wszystkim nie zabrakło ani łamigłówek które przyjdzie nam rozwiązać, ani pojedynków niczym "oflajnowych" RPG, ani solidnie napisanych historii i dialogów, które przykuwają graczy do ekranu na wiele godzin. Bo właśnie — warto mieć na uwadze, że skończenie scenariusza to zabawa na jedno posiedzenie (trwa około godziny-półtorej). Jeżeli jednak zależy nam na zobaczeniu wszystkiego co produkcja ma do zaoferowania, to trzeba przygotować się na około 40 godzin zabawy!

Wyzwalaj mroczne rytuały, odkrywaj niepokojące wskazówki i rozwiązuj zagadki w wielu losowych tajemnicach. Każda zagadkowa sprawa prowadzi do serii losowych spotkań z koszmarnymi postaciami inspirowanymi dziełami legend horroru Junji Ito i H.P. Lovecrafta.

Odkryj losy 14 unikalnych grywalnych postaci i wybierz swoją ścieżkę przez pulę 20 przerażających śledztw.

Większość zagadek ma wiele zakończeń - dla tych, którzy przetrwają wystarczająco długo.

Porywająca ścieżka dźwiękowa chiptune podkreśla surowy, 1-bitowy styl graficzny gry, narysowany w 100% w MS Paint.

Nie tylko historia, ale także oprawa pozwala się World of Horror wyróżnić

Poza świetną historią, World of Horror przykuwa uwagę także swoją stylistyką. Gra bowiem nawiązuje do klasyki gier komputerowych oferują tryby 1- oraz 2-bitowy. Wszystko podlane 8-bitowymi dźwiękami oraz opcją wyboru koloru tła, który będzie towarzyszył rozgrywce. Twórczy minimalizm którego inspiracji kultowymi dziełami Junji'ego Ito trudno nie zauważyć, jeśli kiedykolwiek mieliśmy styczność z jego dziełami.

World of Horror cieszy się niezwykle ciepłym przyjęciem, a co ważne: jest dostępny na całym szeregu platform. Poza komputerami gra trafiła także na Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation 4. Dzięki wstecznej kompatybilności jednak bez problemu będziemy mogli cieszyć się grą także na Xbox Series X/S i PlayStation 5.