Masz dość grania w samotności? Oto najciekawsze gry dla 2 osób

Gry na 2 osoby – najfajniejsze gry do grania we dwoje

Gry z wciągającą fabułą, które przechodzimy samodzielnie to wspaniała rozrywka. Wejście w świat takich tytułów jak The Last of Us, Wiedźmin, Silent Hill czy Final Fantasy pozwala skutecznie oderwać się od rzeczywistości. Czasami mamy jednak ochotę pograć z innymi. To zupełnie inny rodzaj zabawy, ale równie satysfakcjonujący. Wybraliśmy więc 7 gier, które zapewnią Wam świetną rozrywkę w 2 osoby.

It Takes Two

Gra "It Takes Two" to najnowsze dzieło twórców gry "A Way Out". Jest to tytuł, który z założenia został stworzony do rozgrywki kooperacyjnej. Wcielamy się w rolę małżeństwa, które zostało zamienione w lalki przez swoją niezadowoloną córkę, która dowiedziała się o planach rozwodu. Aby zagrać online z drugą osobą, tylko jedna musi posiadać grę, dzięki systemowi "Friend Pass". Tytuł dostępny jest na wielu platformach, w tym na PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X oraz PS5.

Super Bomberman R

"Super Bomberman R" to kontynuacja kultowej serii, która od dekad cieszy się ogromną popularnością. Chociaż gra posiada tryb fabularny, to prawdziwą esencją rozgrywki jest multiplayer, w którym aż ośmiu graczy może biegać po labiryncie, zbierając bonusy i rozmieszczając bomby, aby wyeliminować innych uczestników gry. Mechanika może wydawać się prosta, ale dostarcza masę rozrywki. Nawet jeśli zginiecie, nadal możecie rzucać bomby z boku i wrócić do gry, jeśli traficie przeciwnika. Gra dostępna jest na PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch oraz na platformie Steam.

Divinity Original Sin II

Twórcy z Larian Studios stworzyli prawdziwe arcydzieło, które pozostaje w czołówce RPGów, których akcja rozgrywa się w świecie fantasy. To, co kocham w "Divinity Original Sin II", to ogromna swoboda, jaką dostają gracze. Razem z przyjaciółmi możecie wcielać się w wybranych bohaterów fantasy — elfy, krasnoludy, jaszczury czy nawet nieumarli, każdy z unikalnymi mocami i słabościami. Co ważne, fabuła gry rozwija się w oparciu o wasze decyzje. Tryb drop-in/drop-out ułatwia rozgrywkę ze znajomymi i sprawia, że "Divinity Original Sin II" jest jedną z ciekawszych gier na 2 osoby na PS4.

Sackboy: A Big Adventure

"Sackboy: A Big Adventure" to spin-off serii "LittleBigPlanet", który zachowuje ducha oryginału. To platformówka 3D, którą można przejść pojedynkę, ale gdy gra się w duecie, zabawa jest jeszcze lepsza. Gracze wcielają się w rolę dwóch postaci, które muszą pokonać serię kreatywnych poziomów, korzystając z różnych gadżetów i własnej pomysłowości, aby powstrzymać złego Vexa przed przejęciem Craftworld. "Sackboy: A Big Adventure" nie skupia się jednak tak bardzo na tworzeniu poziomów, jak główna seria "LittleBigPlanet". Zamiast tego oferuje wspaniałe, zaprojektowane lokacje. Dzięki prostemu sterowaniu, jasno określonemu celowi tytuł idealnie wpisuje się w wiodący temat tego rankingu. Gra świetnie sprawdza się zarówno wśród młodszych, jak i starszych graczy, więc będzie idealnym wyborem na rodzinne popołudnie. Tytuł można odpalić na PS4, PS5 oraz na komputerach.

Tiny Tina's Wonderlands

Jeśli szukacie gry podobnej do "It Takes Two", ale jednocześnie bardziej mrocznej i przeznaczonej jednak dla nieco starszych graczy, warto sprawdzić "Tiny Tina's Wonderlands". Tytuł stworzony przez Gearbox to spin-off słynnej serii "Borderlands", który zabiera graczy w podróż pełną poszukiwania skarbów, najróżniejszych broni i czarów. Gra łączy barwne otoczenie z wyjątkowym poczuciem humoru, które jest znane z serii "Borderlands". To dynamiczna gra action RPG, która doskonale sprawdzi się w wieloosobowych potyczkach – zarówno lokalnie, jak i online.

Knights and Bikes

"Knights and Bikes" to gra, w której wcielacie się w dwie odważne dziewczyny, Nessę i Demelzę. Akcja toczy się na brytyjskiej wyspie i nawiązuje do klimatu filmu "Goonies". Twórcy tego tytułu, Moo Yu i Rex Crowle, którzy wcześniej pracowali w Media Molecule, wnieśli do "Knights and Bikes" mnóstwo uroku, który można też znaleźć w książkach z serii "Famous Five". Rozgrywka skupia się na rozwiązywaniu zagadek i minigrach w stylu golfa lub rowerowych wyścigów. Gra staje się jeszcze lepsza, gdy możecie ją przejść razem z kimś znajomym. Dostępna jest na konsolach PS4, PC oraz na konsoli Xbox Series X, a także w usłudze Game Pass.

Unravel Two

"Unravel Two" to gra platformowa, w której wcielacie się w dwie postacie zrobione ze sznurka. Bohaterowie muszą przemierzać ogromny i przerażający świat zamieszkany przez ludzi. Musimy tu wykonywać różne akrobatyczne sztuczki i unikać przeszkód. Przepiękna grafika i urok postaci skutecznie rekompensują niektóre trudności z rozwiązywaniem zagadek. Gra dostępna na PC, PS4, Xbox One oraz Switcha.