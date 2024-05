Wtorkowa prezentacja "Let Loose" przyniosła nowego iPada Pro z układem M4 na pokładzie, odświeżonego iPada Air wraz z nowym rozmiarem i rysik Apple Pencil Pro oferujący jeszcze więcej możliwości kreatywnego tworzenia treści. Apple długo opowiadało o nowych sprzętach i możliwościach, ale pominęło kilka kwestii, o których warto wiedzieć – przede wszystkim związanych z iPadem Pro, który w najdroższej konfiguracji potrafi kosztować 13499 zł (13 cali, Wi‑Fi + Cellular, 2 TB ze szkłem nanostrukturalnym). I to nie licząc akcesoriów, które z pewnością się przydadzą tym, którzy z iPada chcieliby zrobić urządzenie do pracy. Dodając rysik Apple Pencil Pro i klawiaturę Magic Keyboard, cena ta wzrasta do 15947 zł. Wybierając wersję Cellular warto też zwrócić uwagę na wielką zmianę, na którą zdecydowało się Apple.

Tim Cook w czasie wtorkowej prezentacji chwalił się, że nowy iPad Pro wyposażony w układ M4 jest najcieńszym produktem firmy. I widać, że inżynierowie musieli pójść na kilka ustępstw, by udało się uzyskać grubość na poziomie 5,3 mm (model 11 cali) i 5,1 mm (model 13 cali). I nie chodzi tu wyłącznie o usunięcie z niego aparatu ultraszerokokątnego 10 Mpix. Okazuje się także, że z iPada Pro, jak i nowego iPada Air usunięto również slot na kartę Nano‑SIM, który pozwalał na wygodne korzystanie z internetu mobilnego od dowolnego operatora.

Nowe iPady bez fizycznych kart SIM. Jak skorzystać z internetu mobilnego?

Przy okazji premiery iPhone'a 14 we wrześniu 2022 r. Apple zdecydowało się na całkowite odejście od fizycznych kart SIM w swoich telefonach. Dotyczyło to jednak wyłącznie rynku amerykańskiego, na którym klienci mają szeroki wybór ofert z cyfrowymi kartami eSIM. Na pozostałych rynkach tradycyjne karty SIM wciąż mogą być wykorzystywane. Rezygnacja z kieszeni na kartę SIM (jak nazywa to Apple) objęła teraz nowe modele iPadów – i to na wszystkich rynkach. Oprócz zaoszczędzonego miejsca w urządzeniach dla producentów sprzętów, eSIM niesie ze sobą wiele zalet dla użytkowników. Dzięki wirtualnej karcie eSIM łatwiej dokonać zmiany operatora, nie musimy już specjalnie zamawiać fizycznej karty SIM, czekać na kuriera, wyciągać kartę SIM, wyłamywać nową i zamieniać w urządzeniu.

W zdecydowanej większości przypadków wystarczy zamówić taką kartę eSIM online, zeskanować kod QR, wgrywając tym samym swój profil z numerem telefonu bezpośrednio do smartfona czy innego urządzenia obsługującego nowy rodzaj kart eSIM. Po za tym takiej karty nie zgubimy czy nie zniszczymy oraz możemy skorzystać z tego samego numeru telefonu w smartfonie i np. iPadzie lub zegarku (ta opcja dostępna jest na ten moment wyłącznie w Orange Flex).

Nie wiecie, czy wasz operator oferuje eSIM, który zadziała z nowym iPadem Pro lub iPadem Air? Odsyłam do naszych podsumowań, gdyż każdy z operatorów posiada własną listę kompatybilnych urządzeń. Więcej szczegółów z tym związanych znajdziecie w naszych wpisach poświęconych eSIM w Orange, Play, Plus czy T-Mobile oraz u operatorów wirtualnych. Aktualne listy dostępne są na stronach operatorów. Te zmieniają się w miarę regularnie, więc warto zajrzeć do nich po najnowsze informacje.