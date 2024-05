Apple iPad Pro z Tandem OLED

Najnowsze tablety iPad Pro to całkiem nowy projekt, który musi robić wrażenie. Apple chwali się, że to najcieńsze urządzenie jakie kiedykolwiek wyprodukowali. Mniejsza wersja o przekątnej 11 cali ma zaledwie 5,3 mm grubości. Mimo tego udało się tutaj zmieścić szereg technologii, które sprawiają, że wiele osób będzie chciało przesiąść się na nowy model. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami zastosowano w nich panele OLED, ale nie są to zwykłe ekrany znane ze smartfonów. Aby zaoferować jeszcze lepszą jakość obrazu, Apple połączyło dwa wyświetlacze, nazywając ten typu ekranu Tandem OLED. Dzięki temu szczytowa jasność ekranu to nawet 1000 nitów całej powierzchni ekranu, albo 1600 nitów na fragmencie podczas wyświetlania obrazu HDR.

To jednak nie wszystko, wraz z tabletami iPad Pro zadebiutował nowy procesor - Apple M4. Zmiana podyktowana jest między innymi zmniejszeniem grubości, nowy układ poza wyższą wydajnością oferuje przede wszystkim mniejsze zużycie energii. Apple obiecuje nawet czterokrotny wzrost wydajności względem iPad Pro z procesorem M2, również za sprawą nowej konstrukcji chłodzenia. Na przykład w logo Apple na tylnej obudowie wykonane jest z miedzi aby skuteczniej odprowadzać ciepło.

Apple M4 oferuje 10 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU, oferując znacznie wyższą wydajność niż M2. Mamy też nowy, wydajniejszy procesor NPU i sprzętowe wsparcia dla formatu AV1, a także technologii ray-tracingu. Procesor wykonany jest w litografii 3 nm, a przepustowość pamięci to 120 GB/s. Wszystko to sprawia, że postęp względem poprzedniego modelu jest więcej niż zauważalny.

Apple Magic Keyboard for iPad Pro

Wraz z nowym tabletem w ofercie Apple pojawi się też nowa wersja klawiatury Magic Keyboard, która jest oczywiście jeszcze cieńsza i lżejsza, aby wpasować się w trend jaki zapoczątkował nowy iPad Pro. Nowy model, dzięki kilku usprawnieniom oraz nowym możliwościom iPada Pro będzie z pewnością ciekawą alternatywą dla podstawowych Macbooków, choć zapewne w znacznie wyższej cenie ;-).

Ceny nowego iPada Pro

Warto pewnie też odnotować, że Apple nie podniosło cen. Bazowy model Pro o przekątnej 11 cali wyceniony jest na 999 USD, a za wersję 13 cali trzeba zapłacić 1299 USD. W Polsce przekłada się to odpowiednio na 5299 zł i 6999 zł w przypadku zakupu wersji wyposażonej w 256 GB pamięci. W opcji są też wersje z 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Za topowy model iPad Pro 13 2 TB trzeba zapłacić bagatela 11 999 zł. Dodatkowo można jeszcze wybrać wersję z bardziej wytrzymałym szkłem strukturalnym, które kosztuje 500 zł, natomiast za modem 5G musimy zapłacić dodatkowo 1000 złotych.

Artykuł w trakcie aktualizacji...