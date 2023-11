eSIM dla Google Pixel? Mamy operatora z listą wszystkich wspieranych smartfonów Google

To już ostatni wpis z naszego cyklu poświęconego wdrożeniu technologii eSIM u naszych operatorów. Po Orange, Play, Plus i T-Mobile pozostali nam jeszcze operatorzy wirtualni.

W pierwszej części naszego cyklu o eSIM przybliżaliśmy Wam w przystępny sposób tę technologię - co to ten eSIM w ogóle jest, a w kolejnych pokazaliśmy w jakich ofertach jest dostępna. Zaczynaliśmy od eSIM w Orange, wczoraj był eSIM w Play, pod koniec zeszłego tygodnia sprawdzaliśmy eSIM w Plus, a przedwczoraj u ostatniego operatora infrastrukturalnego - eSIM w T-Mobile.

Technologia eSIM zagościła też już u niektórych operatorów wirtualnych, nie będziemy jednak już ich rozdrabniać na osobne artykuły, sprawdzimy wszystkich w jednym wpisie.

Jak włączyć eSIM w Lyca Mobile?

eSIM w Lyca Mobile mogą zamówić zarówno obecni klienci, posiadający jeszcze tradycyjną, plastikową kartę SIM, jak i nowi klienci zamawiający nowy numer - co nie jest jeszcze takie oczywiste, również w przypadku operatorów infrastrukturalnych.



Nowi klienci już w koszyku zamówienia nowego pakietu mogą zaznaczyć, że chcą od razu otrzymać wirtualną kartę eSIM. Z kolei obecni klienci, mogą wymienić plastikową kartę SIM na eSIM w panelu klienta Lyca Mobile na stronie internetowej, po przejściu w menu do opcji: Zarządzanie kontem - Wymiana karty SIM - Przejście z fizycznej karty SIM na kartę eSIM.

W obu przypadkach aktywacji eSIM dokonamy przez zeskanowanie aparatem otrzymanego na adres e-mail kodu QR. W większości smartfonów z Androidem ścieżka dostępu do właściwej opcji wygląda następująco: Ustawienia - Sieć komórkowa - Zarządzanie kartami SIM - Dodaj kartę eSIM, a dla telefonów z iOS: Ustawienia - Sieć komórkowa - Dodaj plan sieci komórkowej. Ewentualnie możemy rozpocząć proces wgrania profilu eSIM od zeskanowania kodu QR wbudowanym w urządzenie aparatem.

Wirtualna karta eSIM powinna zadziałać na każdym urządzeniu wspierającym tę technologie, Lyca Mobile wymienia tu ogólnikowo ich listę:

Wszystkie modele iPhone’ów, zaczynając od iPhone’a XS, aż do najnowszego iPhone’a 15 Pro Max obsługują obecnie karty eSIM. Tak samo jest w przypadku iPadów i tabletów, takich jak iPad Air, iPad Pro oraz Microsoft Surface Pro. Także wiele modeli telefonów z systemem Android obsługuje karty eSIM, w tym telefony Samsung, Huawei, Pixel, Motorola, Xiaomi, Sony i inne.

Jak włączyć eSIM w Mobile Vikings?

W Mobile Vikings najprościej przejdą ten proces obecni klienci tego operatora. Wystarczy na tej stronie złożyć zamówienie karty eSIM, zeskanować aparatem otrzymany kod QR, no i aktywować kartę eSIM.



Natomiast nowi klienci operatora, muszą najpierw zamówić nowy pakiet subskrypcji z plastikową kartą SIM, a dopiero po jej otrzymaniu i aktywacji, przejść proces wymiany jej na eSIM, jak wyżej opisano.

Niestety, nie jest to możliwe w ofercie głosowej i internetu mobilnego na kartę. Jakie urządzenia wspierające eSIM wymienia Mobile Vikings? Oto ich lista:

Marka Modele Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Max, iPhone 13 Max Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone SE 2022 Samsung Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Fold 3, Samsung Galaxy Fold 4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy, Galaxy S23 5G, Galaxy S23+ 5G, Galaxy S23 Ultra 5G Z Fold 3 5G, Samsung A54 Motorola Motorola razr, Motorola razr 5G, Motorola razr 2022 5G, Motorola razr 40 5G, Motorola razr 40 Ultra 5G, Motorola edge 40 5G, Motorola edge 40 Pro 5G, Motorola moto g54 5G Huawei P40, P40 Pro, Mate 40 Pro Oppo Reno6 Pro 5G, OPPO Find N2 Flip 5G myPhone HAMMER Explorer pro, HAMMER Blade 3, HAMMER Blade 5G, HAMMER Construction, myPhone Now Xiaomi Xiaomi 13 Lite 5G, Xiaomi 13 5G, Xiaomi 13 Pro 5G, Xiaomi 12T Pro 5G

Jak włączyć eSIM w Otvarta?

U operatora Otvarta, podobnie jak w Lycamobile wirtualną kartę eSIM zamówimy od razu przy zamówieniu nowej oferty.



Obecni klienci, mogą wymienić posiadaną kartę SIM na eSIM po kontakcie z obsługą klienta. Proces przejścia jest tożsamy, z tym opisywanym u innych operatorów, a więc otrzymujemy na e-mail kod QR i wgrywamy swój profil eSIM do naszego urządzenia.

Jeśli chodzi o wspierane urządzenia, Otvarta wymienia na swojej stronie wszystkie te smartfony, które podawałem wyżej w przypadku Mobile Vikings.

Jak włączyć eSIM w CrossMobile

CrossMobile, to stosunkowo nowy operator wirtualny, który zadebiutował w Polsce we wrześniu tego roku. Również i u tego operatora zamówimy kartę eSIM wraz z wybranym pakietem. Jeśli już zdążyliście to zrobić z tradycyjną kartą SIM, bezpośrednio po premierze ich oferty, wymienicie ją na eSIM w identyczny sposób jak w Lycamobile.

Mamy tu tylko inną ścieżkę dostępu do odpowiedniej opcji, po zalogowaniu na stronie na swoje konto: Numery - Wymiana karty.

Marka Modele NUU NUU Mobile X5 Rakuten Rakuten Mini, Rakuten Big-S, Rakuten Big, Rakuten Hand, Rakuten Hand 5G Google Google Pixel 2 (tylko telefony zakupione z usługą Google Fi), Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3 (wykluczając telefony zakupione w Australii, Tajwanie czy Japonii. Telefony zakupione u amerykańskich lub kanadyjskich operatorów innych niż Spring i Google Fi nie działają z kartą eSIM), Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a (wykluczając telefony zakupione w Japonii lub z usługą Verizon), Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro

CrossMobile został wykupiony przez amerykańską firmę, więc być może dlatego, to jedyny operator w Polsce, który wymienia na liście oficjalnie wspieranych smartfonów wszystkie telefony Google Pixel, jak i parę innych marek, które nie pojawiły się w innych tabelkach. Wymieniam więc wyżej tylko te rodzynki, oczywiście wszystkie iPhone, Samsungi, Oppo czy Huawei z poprzednich tabelek też są na liście CrossMobile.

