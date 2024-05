iPad Air z większym ekranem stał się faktem

Plotki się potwierdziły. Nowy iPad Air będzie dostępny w dwóch rozmiarach — 11” oraz 13” (czyli największy iPad Air w historii). Jak twierdzi Apple, połowa klientów iPada Pro wybierała większe ekrany, więc postanowiono, żeby Air również był dostępny w większym wariancie. Do tego firma z Cupertino przeniosła kamerę na środek dłuższej krawędzi, dzięki czemu na 13-calowym tablecie dużo łatwiej będzie prowadzić rozmowy na FaceTime czy brać udział w wideokonferencjach.

M2 sercem nowych iPadów Air

Sercem nowych iPadów Air będzie procesor M2, który doskonale znamy już z komputerów z nadgryzionym jabłkiem w logo. Apple na konferencji obiecuje, że zapewni to o 50 procent lepszą wydajności i szybsze działanie, w porównaniu z M1. Do tego Apple wspomniało o pomocy sztucznej inteligencji przy edytowaniu zdjęć, jednak nie skupiło się szczególnie na AI — na to jeszcze (jak widać) przyjdzie czas.

Nowy iPad Air oferuje Touch ID (nadal żadnych informacji o Face ID), przednią kamerę 12 MP, sprzęt będzie dostępny w czterech różnych kolorach (niebieski, żółty, różowy i szary), do tego mamy mieć tutaj świetne audio stereo i do 1 TB pamięci na dane.

iPad Air — ceny

Zarówno iPad Air w wersji z ekranem 11”, jak i 13”, w najniższej wersji ma 128 GB pamięci na dane. Ceny 11-calowego Aira zaczynają się od 599 dolarów, za to 13-calowy iPad Air ze 128 GB pamięci startuje od 799 dolarów. Na polskie ceny jeszcze czekamy — zaktualizujemy tekst o ceny w PLN od razu, jak się pojawią. Zamówienia można składać już dzisiaj, a tablety dostępne będą od przyszłego tygodnia. I co myślicie o pierwszej zapowiedzi na Let Loose?

Źródło, grafiki: Apple