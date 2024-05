Final Cut Pro i Logic Pro na iPadach to było spełnienie marzeń wielu

Jak informowaliśmy w maju zeszłego roku, po wielu latach oczekiwań, narzekań i trzymania kciuków, modły posiadaczy iPadów zostały wysłuchane — Final Cut Pro został wtedy oficjalnie ogłoszony na tabletach Apple. Przez wiele lat największym mankamentem iPadów Pro był brak obecności Final Cut Pro — programu, dla którego mnóstwo osób kupowało MacBooki czy iMaci. Zeszłoroczne ogłoszenie kalifornijskiej firmy sprawiło, że iPad jest urządzeniem kompletnym, któremu nie brakuje już niczego; a nowe iPady Pro z M4 tylko to potwierdzają.

Final Cut Pro oraz Logic Pro kiedy zawitały na iPadach, to obie aplikacje były dostępne za 4,99 USD w skali miesiąca lub 49 USD w skali roku. Oczywiście aplikacje są dostosowane do iPadów i wprowadzają kilka zmian oraz ulepszeń, które sprawią, że korzystanie z nich na tabletach będzie jak najbardziej intuicyjne. Warto również zaznaczyć, że i w tym przypadku przydaje się Apple Pencil — Final Cut Pro będzie wspierał „ołówek” od giganta z Cupertino, pozwalając nam na rysowanie bezpośrednio na wideo lub podglądanie materiału przybliżając Apple Pencila do ekranu, bez jego dotykania.

Aktualizacje Final Cuta Pro i Logica Pro

Dziś podczas wydarzenia Let Loose, Apple zaprezentowało aktualizację do jednej i drugiej aplikacji. Final Cut Pro ma renderować do 2 razy szybciej niż iPady z M1 na nowym tablecie z dopiskiem Pro, którego sercem jest M4. Dostępny jest także nowy tryb Multicam, dzięki któremu możemy podłączyć i wyświetlić podgląd nawet czterech kamer jednocześnie z podglądem na żywo. Do tego Final Cut Camera dostępne na iPhone’y i iPady umożliwiaja rejestrowanie dodatkowych ujęć podczas nagrywania na żywo za pomocą wielu kamer, co jest świetnym rozwiązaniem. Final Cut Camera może zastąpić także aplikację aparatu.

Logic Pro 2 jest „mądrzejszy niż kiedykolwiek”, a wiele funkcji zostało wzbogaconych o funkcje oparte na AI. Jak widać, Apple coraz bardziej wchodzi w sztuczną inteligencję — i można spodziewać się rewelacji w tej kwestii podczas tegorocznego WWDC. Tak czy siak, nowa wersja Logica Pro ułatwi życie muzykom i producentom.