eSIM w Plusie – jak włączyć? Jedyna opcja na startery eSIM

To już czwarta część naszego cyklu, traktującego o stanie wdrożenia technologii eSIM u naszych operatorów. Jak na razie każdy z operatorów czymś się wyróżnia w tym temacie, jak to wygląda w przypadku eSIM w Plusie?

W pierwszej części przybliżaliśmy Wam w przystępny sposób tę technologię - co to ten eSIM w ogóle jest, a w kolejnych pokazujemy w jakich ofertach jest dostępna. Zaczynaliśmy od eSIM w Orange, wczoraj był eSIM w Play, dziś sprawdzimy w jakich ofertach dostępna jest ta technologia u operatora Plus.

Jak włączyć eSIM w Plusie?

Podobnie jak w Play, w Plusie możemy tylko wymienić tradycyjną kartę SIM na eSIM, z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę. Możemy to zrobić tak samo w Plus Online (zakładka Usługi - Wymiana karty eSIM), jak i w salonie operatora. eSIM, podobnie jak 5G dostępny jest w każdej ofercie Plusa - na abonament komórkowy, na kartę czy w ofertach MIX. W każdym z tych przypadków, w celu wymiany posiadanej karty SIM na eSIM, dostaniemy kod QR na adres e-mail, który to później skanujemy naszym urządzeniem wspierającym technologię eSIM.

W większości smartfonów z Androidem ścieżka dostępu do właściwej opcji wygląda następująco: Ustawienia - Sieć komórkowa - Zarządzanie kartami SIM - Dodaj kartę eSIM, a dla telefonów z iOS: Ustawienia - Sieć komórkowa - Dodaj plan sieci komórkowej.

Najnowsze model urządzeń, zarówno z Androidem - Samsungi, jak i iOS - iPhone pozwalają na automatyczne rozpoczęcie procesu wgrania profilu eSIM, poprzez zeskanowanie zwykłym aparatem otrzymanego kodu QR. Po zeskanowaniu kodu QR, pozostaje jeszcze wprowadzenie kodu PIN, który również otrzymamy z kodem QR. To wszystko.

Startery eSIM tylko w Plusie

Wspomniany wyjątek w Plusie, to możliwość zakupienia od razu wirtualnej karty eSIM w postaci startera eSIM, dostępnego w salonach Plusa i salonikach Relay.



Nie mamy tu w ogóle już fizycznej karty SIM, kupując starter eSIM, wewnątrz kartonika mamy dostępny kod QR wraz z wymaganym PIN-em, a procedura jego wgrania do naszego urządzenia jest taka sama, jak w przypadku wymiany tradycyjnej karty SIM.

Urządzenia obsługujące eSIM w Plusie

Plus dość ogólnie określa listę urządzeń obsługujących eSIM w swojej sieci, aczkolwiek zaznacza, że nie ma tu żadnych wyjątków.

Technologia eSIM obsługiwana w sieci Plus jest zgodna z specyfikacją GSMA, więc także wszystkie telefony zgodnie z tą specyfikacją powinny działać z eSIMem od Plusa. Informacja o obsłudze technologii przez poszczególne modele znajduje się w opisie telefonów na naszej stronie.

Wymienia przy tym przykładowe modele, takie jak:

Urządzenia Modele Smartfony Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, Hammer Blade 3, iPhone 11, iPhone SE 2022, Oppo Reno7 5G, Oppo Reno6 Pro 5G, iPhone 12, iPhone 13 mini, Samsung Galaxy S22 5G, iPhone 13, Samsung Galaxy S22+ 5G, iPhone 14, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, iPhone 14 Plus, Oppo Find X5 Pro 5G, Motorola razr 2022 5G, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max Smartwatche Huawei Watch 3 Active, Huawei Watch 3 Pro Elite, Samsung Galaxy Watch 5 44mm LTE, Samsung Galaxy Watch 5 40mm LTE, Samsung Galaxy Watch 5 PRO 45mm LTE, Samsung Galaxy Watch 4 classic 42mm LTESamsung Galaxy Watch 4 LTE 44mm, Samsung Galaxy Watch 4 LTE 40mm, Samsung Galaxy Watch 4 classic 46mm LTE.

Jak widać, brakuje tu na przykład najnowszych modeli Samsunga Galaxy S23 czy iPhone 15, no ale siłą rzeczy też i one wspierają eSIM, więc można to spokojnie przełożyć też na najnowsze pozycje w ofercie pozostałych marek, czy to smartfonów czy smartwatchy.

