Nie tylko Pura 70!

Niedawno informowaliśmy o nowej fotograficznej bestii od Huawei, czyli o nowym reprezentancie serii P, a właściwie to już serii Pura, który nie rezygnuje ze swoich korzeni i kolejny raz skupia się na fotografii. Tutaj jednak mamy trzy różne modele — Huawei Pura 70, Pura 70 Pro oraz Pura 70 Ultra. Więcej informacji na temat nowych smartfonów chińskiego giganta znajdziecie w tekście Huawei Pura 70 bez tajemnic. Cena, specyfikacja i promocja premierowa, ale to nie jest jedyna nowość, jaką przygotowało dla nas Huawei. Poza tym pokazano nowe inteligentne zegarki firmy.

Huawei Watch 4 Pro — elegancja i moc

Huawei Watch 4 Pro będzie dostępny w czterech wersjach: Classic (ze skórzanym paskiem), Blue Edition (z kompozytowym paskiem z wykorzystaniem nylonu pozyskiwanego ze starych sieci rybackich), Elitę (z bransoletą ze stopu tytanu) oraz Space Edition (koperta i bransoleta wykonane ze stopu tytanu, które dodatkowo zostały pokryte powłoką DLC, stosowaną w przemyśle militarnym).

Huawei zaznacza, że powłoka DLC pozwala przenieść na inne materiały właściwość diamentu, takie jak wysoka trwałość, odporność na ścieralność i zużycie, a jej zastosowanie sprawi, że koperta oraz bransoleta są jeszcze bardziej odporne na zarysowania. Space Edition charakteryzuje się również dwukolorowym betelem wykonanym z nanoceramiki, a cały design, jak i tarcza zegarka, nawiązuje do rakiet kosmicznych.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to w Huawei Watch 4 Pro mówimy o 1,5” ekranie, który został wykonany w technologii LTPO, dzięki czemu minimalna częstotliwość odświeżania ekranu w trybie Always on Display to 1 Hz. Huawei obiecuje do tego świetną wytrzymałość — korpus ze stopu tytanu TC4, sferyczne szkło szafirowe i wspominana już powłoka DLC mają sprawić, że zegarek będzie nie do zajechania. Do tego dochodzi odporność na wodę — mówimy tutaj o standardzie szczelności 5 ATM, który ma pozwolić na swobodne nurkowanie do 30 metrów. Jeśli chodzi o odporność na pył, to mówimy tu o standardzie IP6X. A co z baterią? W trybie standardowym zegarek ma wytrzymać 4,5 dnia, a w trybie ultrabaterii — 21 dni. Pełne ładowanie trwa za to 90 minut.

Huawei Watch 4 Pro oferuje do tego łączność eSIM, wykrywanie upadku, sygnał alarmowy SOS, nawigację bezpośrednio z poziomu zegarka, nowe widżety, monitoring zdrowia (analiza EKG, wykrywanie sztywności tętnic, analiza arytmii PPG, kontrola układu oddechowego, trendy i przypomnienia dotyczące zdrowiał, śledzenie jakości oddychania podczas snu, ocena 8 parametrów zdrowia w 60 sekund) oraz ponad 100 trybów sportowych, które przydadzą się podczas treningów.

Huawei Watch Fit 3 — nowa odsłona fit serii

Huawei Watch Fit 3 jest dostępny w wielu różnych wariantach. W wersji z paskiem z fluoroelastomeru będziemy mieli do wyboru takie kolory jak czarny, pastelowy róż, pistacjowy zielony i księżycowa biel, w wersji z paskiem z włókien nylonowych zegarek będzie dostępny w szarym kolorze, a zestawienie zamyka wariant perłowej bieli ze skórzanym paskiem.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to mówimy tutaj o ekranie AMOLED o przekątnej 1,82” z wąskimi ramkami, zagęszczeniem pikseli na poziomie 347 PPI, odświeżanie w postaci 60 Hz, 77,4% screen-to-body ratio i szczytową jasność na poziomie 1500 nitów. Zegarek swoją konstrukcją do bólu przypomina Apple Watcha — na prawej krawędzi znajdziemy „obrotową koronkę”, a pod nią jest płaski przycisk funkcyjny. Koperta jest kwadratowa i smukła… no wygląda jak regularne modele zegarków od firmy z Cupertino. Koperta waży zaledwie 26 g i ma 9,9 mm grubości, więc całość jest naprawdę lekka. Bateria ma wytrzymać na 7 dni przy standardowym użytkowaniu, ale ogólnie będzie zdolna wytrwać nawet 10 pełnych dni.

Huawei w Watchu Fit 3 również zadbał o nowy interfejs i widżety oraz szybki dostęp do najbardziej potrzebnych funkcji. Huawei pokazywał również, że będzie mnóstwo nowych wariantów tarcz w zegarku — jeśli jesteście więc fanami ekscentrycznych tarcz na swoim zegarku, poczujecie się jak w domu. Do tego z poziomu Watch Fit 3 możemy odbierać i prowadzić połączenia (ma on głośnik i mikrofon) oraz odczytywać wiadomości tekstowe z różnych aplikacji.

Do tego mamy tutaj oczywiście funkcje zdrowotne (monitoring tętna, saturacji SpO2, stresu, analiza snu ze śledzeniem oddechu oraz zaawansowane śledzenie cyklu). Do tego znajdziemy tu ponad 100 trybów sportowych, w których są takie jak piłka nożna, koszykówka, padel czy sporty komputerowe. Są też pierścienie aktywności, które pokazują spalone kalorie, minuty ćwiczeń i godziny stania na nogach (to tak jeszcze a propos Apple Watchów).

Huawei Band 9 i Huawei Watch GT 4

Huawei pokazał również Watcha GT 4 z kopertą 41 mm w nowym, zielonym kolorze, a także zaprezentował serię Huawei Band 9. O nowych inteligentnych opaskach więcej informacji znajdziecie w tekście Huawei Band 9 już oficjalnie. Jest tanio, ale czy dobrze?.

Huawei Watch 4 Pro i Huawei Watch Fit 3 — ceny i dostępność

Huawei Watch 4 Pro w wersji Space Edition będzie kosztował 2799 zł, a jego pełna dostępność przewidziana jest od 22 maja. Jeśli zdecydujecie się na zakup zegarka od 7 maja do 23 czerwca, będziecie mieli dodatkową obniżkę o 200 zł, więc zegarek będzie kosztował 2599 zł. Huawei Watch 4 w wariancie Pro / Classic dostępny będzie za 2199 zł (1999 zł w promocji), Pro / Blue Edition będzie również kosztował 2199 zł (w promocji 1999 zł), Pro / Elitę to koszt 2599 zł (w promocji 2399 zł), a Active to najtańsza propozycja — cena to 1699 zł (w promocji 1499 zł).

Huawei Watch Fit 3 został wyceniony na 699 zł — jedynie wariant ze skórzanym paskiem będzie nieco droższy. Za niego trzeba będzie zapłacić 799 zł. W ofercie premierowej od 7 maja do 23 czerwca będzie można je jednak kupić za 100 zł taniej, więc kolejno 599 zł za wszystkie warianty i 699 zł za wersję ze skórzanym paskiem. Watch GT 4 41 mm w wersji zielonej to koszt 1099 zł, a w ofercie premierowej od 7 maja do 3 czerwca będzie można go kupić za 999 zł. Cenę Huawei Bandów 9 znajdziecie w osobnym artykule, poświęconym opaskom.

Źródło: Huawei