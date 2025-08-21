Google Pixel 10 w Polsce - co można zyskać? Zależy, gdzie kupujesz

Premiera najnowszych urządzeń Google Pixel 10 za nami, wczoraj trafiły one do przedsprzedaży - w pierwszej kolejności kupicie je w Google Store za gotówkę, w Media Expert za gotówkę i na raty 0% oraz w Play i T-Mobile za gotówkę i z abonamentem komórkowym.

Ceny Google Pixel 10 w Polsce

Zacznijmy od cen wyjściowych producenta za poszczególne modele Google Pixel 10:

Reklama

Google Pixel 10 128 GB - 3 949,00 zł,

Google Pixel 10 256 GB - 4 399,00 zł,

Google Pixel 10 Pro 128 GB - 4 849,00 zł,

Google Pixel 10 Pro 256 GB - 5 249,00 zł,

Google Pixel 10 Pro 512 GB - 5 849,00 zł,

Google Pixel 10 Pro 1 TB - 6 999,00 zł,

Google Pixel 10 Pro XL 256 GB - 5 699,00 zł,

Google Pixel 10 Pro XL 512 GB - 6 299,00 zł,

Google Pixel 10 Pro XL 1 TB - 7 399,00 zł.

Google Pixel 10 w Google Store

Kupując teraz smartfona Google Pixel 10 za gotówkę w Google Store, możecie liczyć na zwrot kwoty 850 zł, którą będziecie mogli wykorzystać na inne zakupy w tym sklepie.

Dodatkowo, razem ze smartfonem możecie zakupić słuchawki Google Pixel Buds Pro 2 w obniżonej cenie o 250 zł. Dla przykładu więc za Google Pixel 10 128 GB i słuchawki zapłacicie 4848 zł, zamiast 5098 zł oraz do tego zwrot 850 zł, czyli łączny koszt to prawie 4000 zł.

W przypadku dowolnej wersji smartfona Pixel 10 Pro lub Pixel 10 Pro XL, oprócz obniżki za słuchawki, przysługuje zwrot do wykorzystania na inne zakupy w Google Store w wysokości 1100 zł, do tego subskrypcja Google AI Pro i 2 TB miejsca na Google One na rok.

Google Pixel 10 w Media Expert

W Media Expert kupicie wszystkie modele Pixel 10 za gotówkę lub na raty 0% w cenie producenta. Elektromarket ten postarał się też o podobne bonusy, co w Google Store, aczkolwiek w nieco innej formie.

Niezależnie od wybranej wersji, kupując smartfona Google Pixel 10 możecie uzyskać gwarantowany zwrot na kartę podarunkową do realizacji zakupów przy kasie tego smartfona, w wysokości 850 zł za oddanie swojego starego smartfona. Z kolei w miejsce obniżki 250 zł za słuchawki, dostępnej w Google Store, w Media Expert otrzymacie subskrypcję Google One Premium 2 TB na 6 miesięcy, o wartości 280 zł.

Natomiast kupując Google Pixel Pro i Pixel Pro XL, gwarantowany zwrot za starego smartfona to 1100 zł i dodatkowo roczna subskrypcja Google AI Pro.

Aktualną listę smartfonów objętych odsprzedażą i wycenę ich wartości sprawdzicie pod tym linkiem. Sprawdzałem ją wczoraj i dzisiaj, różni się znacząco, więc warto z tym poczekać.

Reklama

Google Pixel 10 w Play

U naszego operatora Play, najnowsze smartfony Google Pixel 10 kupicie za gotówkę bez abonamentu w cenach producenta. Natomiast w abonamencie w obniżonych cenach - niezależnie od wybranego abonamentu.

Dla przykładu, najtańsza wersja Google Pixel 10 128 GB z abonamentem L za 75 zł, na start kosztuje 499 zł i później w 24 ratach po 122,92 zł, łącznie za samo urządzenie - 3 449,00 zł, a więc 450 zł taniej niż cena producenta. Do tego 6 miesięcy subskrypcji Google One Premium 2 TB, 6 miesięcy Fitbit Premium i 3 miesiące YouTube Premium za 0 zł.

Reklama

Google Pixel 10 Pro 128 GB z kolei, na start 499 zł i później w 24 ratach po 156,25 zł, razem 4 249,00 zł, a więc 600 zł taniej niż cena producenta. Do tego Google AI Pro na rok, 6 miesięcy Fitbit Premium i 3 miesiące YouTube Premium za 0 zł.

Google Pixel 10 w T-Mobile

Nieco inaczej to wygląda w T-Mobile. Oczywiście bez abonamentu smartfony Google Pixel kupicie tak samo jak w Play w cenach producenta, ale z abonamentem komórkowym, również za 75 zł miesięcznie, ceny za samo urządzenie przedstawiają się następująco:

Google Pixel 10 128 GB - na start 319 zł i później w 24 ratach po 120 zł, razem 3 199,00 zł, a więc taniej o 750 zł.

Google Pixel 10 Pro 128 GB - na start 59 zł i później w 24 ratach po 160 zł, razem 3 899,00 zł, a więc 950 zł taniej.

Google Pixel 10 Pro XL 1256 GB - na start 379 zł i później w 24 ratach po 180 zł, razem 4 699,00 zł, a więc 1000 zł taniej.

Reklama

Podobnie jak w przypadku Play, w T-Mobile otrzymacie 6 miesięcy subskrypcji Google One Premium 2 TB, 6 miesięcy Fitbit Premium i 3 miesiące YouTube Premium za 0 zł, przy zakupie Google Pixel 10, a w przypadku Google Pixel 10 Pro i Pro XL zamiast Google One Premium - Google AI Pro na rok za 0 zł.