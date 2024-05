Nowy Apple Pencil wylądował

Od wielu tygodni plotkowało się na temat tego, że wraz z nową generacją iPadów do sprzedaży ma trafić nowa generacja stylusa. Od jakiegoś czasu widać, że Apple poświęca zagadnieniu nieco więcej uwagi, bo nie dalej niż w październiku ubiegłego roku do oferty trafił nowy tani Apple Pencil. To najbardziej podstawowa wersja tego gadżetu, która nie oferuje wykrywania nacisku. Teraz jednak dostaliśmy całkowitą tego odwrotność: Apple podczas wydarzenia Let Loose oficjalnie zapowiedziało Apple Pencil Pro.

Co potrafi Apple Pencil Pro?

Czym jednak nowy stylus będzie wyróżniał się od dostępnych już na rynku wersji? Kiedy ściśniemy Apple Pencil Pro, wyświetli się podręczne menu, które pozwoli nam zmienić najważniejsze rzeczy dla artystów i grafików. Ołówek do tego będzie oferował haptyczną reakcję, więc będziemy wiedzieli, kiedy dokonujemy jakiejś akcji. Do tego obracając stylus w ręce, będziemy mogli zmienić kształt pędzla. Ponadto Apple Pencil Pro obsługuję funkcję Znajdź, więc będziemy mogli wyszukać położenie stylusa w aplikacji.

Apple Pencil Pro nie będzie działał wyłącznie z iPadami Pro, ale będzie w pełni funkcjonalny z iPadami Air. Całość wygląda naprawdę nieźle i chociaż nie jestem raczej targetem tego sprzętu, bo niestety żaden ze mnie artysta, to od razu widać bogactwo jego funkcji i zastosowań w bardziej kreatywnych zadaniach. Całość z nowym Magic Keyboard może tworzyć naprawdę niezłą (choć drogą) kompozycję.

Apple Pencil Pro — ceny

Ile kosztuje Apple Pencil Pro? Co ciekawe, gigant z Cupertino specjalnie nie zawyżył ceny. Nowy stylus kosztuje 129 dolarów amerykańskich, a w Polsce dostępny jest za 649 zł. Zamówienia można składać już dziś, a produkty będą dostępne od przyszłego tygodnia.