Let Loose, najnowsza konferencja Apple, już za nami. Co zapowiedział gigant z Cupertino podczas dzisiejszego wydarzenia?

Najważniejsze nowości z Apple Let Loose

Jeżeli śledziliście plotki związane z tym, co Apple zaprezentuje na dzisiejszej konferencji Let Loose, to prawdopodobnie nie będziecie specjalnie zaskoczeni lwią część nowości, które gigant z Cupertino zapowiedział na najbliższe miesiące. Przejrzyjmy jednak po kolei listę wszystkich najważniejszych nowości.

Nowy iPad Air w rozmiarach 11” i 13”

Plotki się potwierdziły. Nowy iPad Air będzie dostępny w dwóch rozmiarach — 11” oraz 13” (czyli największy iPad Air w historii). Do tego firma z Cupertino przeniosła kamerę na środek dłuższej krawędzi, dzięki czemu na 13-calowym tablecie dużo łatwiej będzie prowadzić rozmowy na FaceTime czy brać udział w wideokonferencjach. Sercem nowych iPadów Air będzie procesor M2, który doskonale znamy już z komputerów z nadgryzionym jabłkiem w logo. Apple na konferencji obiecuje, że zapewni to o 50 procent lepszą wydajności i szybsze działanie, w porównaniu z M1. Nowy iPad Air oferuje Touch ID (nadal żadnych informacji o Face ID), przednią kamerę 12 MP, sprzęt będzie dostępny w czterech różnych kolorach (niebieski, żółty, różowy i szary), do tego mamy mieć tutaj świetne audio stereo i do 1 TB pamięci na dane.

W Polsce ceny 11-calowego iPada Air zaczynają się od 2999 zł (256 GB - 3499 zł, 512 GB - 4499 zł, 1 TB - 5499 zł), a 13-calowy to koszt od 3999 zł (256 GB - 4499 zł, 512 GB - 5499 zł, 1 TB - 6499 zł).

Nowy iPad Pro z procesorem M4

Najnowsze tablety iPad Pro to całkiem nowy projekt, który musi robić wrażenie. Apple chwali się, że to najcieńsze urządzenie jakie kiedykolwiek wyprodukowali. Mniejsza wersja o przekątnej 11 cali ma zaledwie 5,3 mm grubości. Mimo tego udało się tutaj zmieścić szereg technologii, które sprawiają, że wiele osób będzie chciało przesiąść się na nowy model. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami zastosowano w nich panele OLED, ale nie są to zwykłe ekrany znane ze smartfonów. Aby zaoferować jeszcze lepszą jakość obrazu, Apple połączyło dwa wyświetlacze, nazywając ten typu ekranu Tandem OLED. Dzięki temu szczytowa jasność ekranu to nawet 1000 nitów całej powierzchni ekranu, albo 1600 nitów na fragmencie podczas wyświetlania obrazu HDR. To jednak nie wszystko, wraz z tabletami iPad Pro zadebiutował nowy procesor - Apple M4. Apple M4 oferuje 10 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU, oferując znacznie wyższą wydajność niż M2. Mamy też nowy, wydajniejszy procesor NPU i sprzętowe wsparcia dla formatu AV1, a także technologii ray-tracingu. Procesor wykonany jest w litografii 3 nm, a przepustowość pamięci to 120 GB/s.

Warto pewnie też odnotować, że Apple nie podniosło cen. Bazowy model Pro o przekątnej 11 cali wyceniony jest na 999 USD, a za wersję 13 cali trzeba zapłacić 1299 USD. W Polsce przekłada się to odpowiednio na 5299 zł i 6999 zł w przypadku zakupu wersji wyposażonej w 256 GB pamięci. W opcji są też wersje z 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Za topowy model iPad Pro 13 2 TB trzeba zapłacić bagatela 11 999 zł. Dodatkowo można jeszcze wybrać wersję z bardziej wytrzymałym szkłem strukturalnym, które kosztuje 500 zł, natomiast za modem 5G musimy zapłacić dodatkowo 1000 złotych.

Magic Keyboard w odświeżonej wersji

Wraz z nowym tabletem w ofercie Apple pojawi się też nowa wersja klawiatury Magic Keyboard, która jest oczywiście jeszcze cieńsza i lżejsza, aby wpasować się w trend jaki zapoczątkował nowy iPad Pro. Nowy model, dzięki kilku usprawnieniom oraz nowym możliwościom iPada Pro będzie z pewnością ciekawą alternatywą dla podstawowych MacBooków — musimy jednak zapłacić za niego 1499 zł.

Apple Pencil Pro

Apple podczas wydarzenia Let Loose oficjalnie zapowiedziało również Apple Pencil Pro. Kiedy ściśniemy Apple Pencil Pro, wyświetli się podręczne menu, które pozwoli nam zmienić najważniejsze rzeczy dla artystów i grafików. Ołówek do tego będzie oferował haptyczną reakcję, więc będziemy wiedzieli, kiedy dokonujemy jakiejś akcji. Do tego obracając stylus w ręce, będziemy mogli zmienić kształt pędzla. Ponadto Apple Pencil Pro obsługuję funkcję Znajdź, więc będziemy mogli wyszukać położenie stylusa w aplikacji. Apple Pencil Pro nie będzie działał wyłącznie z iPadami Pro, ale będzie w pełni funkcjonalny z iPadami Air. Całość z nowym Magic Keyboard może tworzyć naprawdę niezłą (choć drogą) kompozycję.

Ile kosztuje Apple Pencil Pro? Co ciekawe, gigant z Cupertino specjalnie nie zawyżył ceny. Nowy stylus kosztuje 129 dolarów amerykańskich, a w Polsce dostępny jest za 649 zł. Zamówienia można składać już dziś, a produkty będą dostępne od przyszłego tygodnia.

Nowe wersje Final Cut Pro i Logic Pro

Apple zaprezentowało także aktualizację do Final Cut Pro i Logic Pro. Final Cut Pro ma renderować do 2 razy szybciej niż iPady z M1 na nowym tablecie z dopiskiem Pro, którego sercem jest M4. Dostępny jest także nowy tryb Multicam, dzięki któremu możemy podłączyć i wyświetlić podgląd nawet czterech kamer jednocześnie z podglądem na żywo. Do tego Final Cut Camera dostępne na iPhone’y i iPady umożliwiają rejestrowanie dodatkowych ujęć podczas nagrywania na żywo za pomocą wielu kamer, co jest świetnym rozwiązaniem. Final Cut Camera może zastąpić także aplikację aparatu.

Logic Pro 2 jest „mądrzejszy niż kiedykolwiek”, a wiele funkcji zostało wzbogaconych o funkcje oparte na AI. Jak widać, Apple coraz bardziej wchodzi w sztuczną inteligencję — i można spodziewać się rewelacji w tej kwestii podczas tegorocznego WWDC. Tak czy siak, nowa wersja Logica Pro ułatwi życie muzykom i producentom.